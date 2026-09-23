Chưa cần uống, ngửi hương cà phê thôi cũng có thể mang lại lợi ích này

Nghiên cứu do các nhà khoa học Đại học Dược Showa (Nhật Bản) thực hiện trên 20 người trưởng thành khỏe mạnh, từ 20 - 29 tuổi. Trong mỗi lần thử nghiệm, cà phê mới pha được đặt cách người tham gia khoảng 50 cm. Mỗi người tham gia tiếp xúc với hương cà phê trong 5 phút và hít thở bình thường.

Các nhà nghiên cứu sử dụng Bảng đánh giá trạng thái tâm trạng (POMS) để đánh giá tâm trạng của người tham gia ngay trước và sau khi tiếp xúc với hương cà phê. Họ cũng theo dõi nhịp tim bằng thiết bị đo di động và phân tích hoạt động điện não đồ (EEG), theo Healthline (Mỹ).

Nghiên cứu phát hiện hương cà phê khiến tâm trạng của những người tham gia trở nên ổn định, thư giãn hơn ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHAT GPT

Hương cà phê ảnh hưởng đến tâm trạng như thế nào?

Kết quả cho thấy tổng mức độ rối loạn tâm trạng (TMD) giảm. Các nhà nghiên cứu cũng ghi nhận mức độ căng thẳng - lo âu, tức giận - thù địch, mệt mỏi, bối rối và trầm cảm - buồn chán đều giảm.

Tuy nhiên, sau khi điều chỉnh kết quả để hạn chế sai lệch do thực hiện nhiều phép so sánh thống kê, mức giảm ở nhóm “tức giận - thù địch” không còn đáng kể.

Những kết quả này nhìn chung phù hợp với các nghiên cứu trước đây, cho thấy hương cà phê có thể có tác động tích cực đến tâm trạng.

Ông Rod Mitchell, nhà tâm lý học tại Canada, người không tham gia nghiên cứu, cho biết: “Điều thú vị trong nghiên cứu này là hương cà phê khiến tâm trạng của những người tham gia trở nên ổn định, thư giãn hơn chứ không phải tỉnh táo, phấn chấn hơn. Căng thẳng và mệt mỏi giảm trong khi mức năng lượng không thay đổi đáng kể”.

Chỉ số thư giãn được tính toán từ dữ liệu EEG tăng từ khoảng 0,74 trước khi tiếp xúc với hương cà phê lên 0,78 sau đó. Mức thay đổi khá nhỏ nhưng nhất quán giữa những người tham gia. Tuy nhiên, các tác giả lưu ý chỉ số này phản ánh một số đặc điểm hoạt động điện não liên quan đến trạng thái thư giãn, chứ không trực tiếp đo lường mức độ thư giãn.

Do nghiên cứu chỉ thực hiện trên 20 người trẻ khỏe mạnh và không có nhóm đối chứng, cần thêm nghiên cứu quy mô lớn hơn để xác định liệu những thay đổi này có thực sự do hương cà phê gây ra hay không. Các tác giả cũng lưu ý rằng không nên xem hương cà phê là phương pháp thay thế cho điều trị đối với các rối loạn lo âu.

Có thể đặt một ít hạt cà phê mới tại bàn làm việc để hương cà phê hỗ trợ thư giãn lúc căng thẳng ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHAT GPT

Gợi ý sử dụng hương cà phê hằng ngày

Theo ông Mitchell, cảm giác thư giãn khi ngửi hương cà phê có thể liên quan đến phản xạ có điều kiện. Những người thường xuyên uống cà phê có thể đã quen gắn hương cà phê với những khoảnh khắc nghỉ ngơi, cảm giác ấm áp và thư giãn. Vì vậy, chỉ cần ngửi thấy hương cà phê cũng có thể gợi lên cảm giác thư giãn quen thuộc.

Nếu muốn tận dụng hương cà phê trong sinh hoạt hằng ngày, có thể thử một số cách sau:

Dừng lại và hít sâu hương cà phê trước khi uống tách cà phê buổi sáng.

Đặt một ít hạt cà phê mới tại bàn làm việc.

Pha cà phê trong những khoảng thời gian cần tập trung cao độ.

Những lúc căng thẳng, có thể ngửi hương cà phê như một cách thư giãn, nghỉ ngơi ngắn.