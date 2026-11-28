Mặc dù dòng Galaxy S27 vẫn chưa được Samsung chính thức giới thiệu, những thông tin đầu tiên về dòng Galaxy S28 đã bắt đầu lan truyền trên mạng. Dĩ nhiên, đây chỉ là giai đoạn khởi đầu nên nhiều thông tin hơn về sản phẩm sẽ được cập nhật thêm về sau.

Samsung đã bắt đầu những bước đi chuẩn bị cho dòng Galaxy S28 vào năm 2028 ẢNH: REUTERS

Theo các nguồn tin rò rỉ, dòng Galaxy S28 có thể sẽ được trang bị chip 2nm thế hệ thứ ba của Samsung. Cụ thể, chip Exynos 2700 sẽ được ra mắt trên dòng Galaxy S27, trong khi Exynos 2800 sẽ được sử dụng cho các sản phẩm thế hệ tiếp theo. Đây là chip đang được phát triển trong dự án mang tên "Vanguard" và sẽ được sản xuất bằng công nghệ quy trình SF2P+ hứa hẹn mang lại hiệu suất cao hơn, đồng thời giảm kích thước tổng thể.

Samsung sẽ đưa công nghệ camera cũ trở lại Galaxy S28

Ngoài ra, công nghệ camera khẩu độ thay đổi cũng có thể sẽ trở lại trên các mẫu Galaxy S28 Pro và Galaxy S28 Ultra. Trước đó, đã có thông tin cho rằng dòng Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra sẽ không được trang bị tính năng này, do Samsung đang tập trung vào việc kiểm soát chi phí mà vẫn giữ được thiết kế và độ dày đặc trưng của dòng Galaxy.

Giao diện người dùng One UI sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu suất của các mẫu điện thoại Galaxy mới. Samsung đang phát triển One UI 10, với dự kiến sẽ ra mắt đầu tiên trên dòng điện thoại gập Galaxy Z9 vào mùa hè năm sau, trong khi dòng Galaxy S28 có thể được cài đặt sẵn One UI 10.5 vào đầu năm 2028. Phiên bản này sẽ được xây dựng dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), với mục tiêu tích hợp sâu hơn các khả năng AI vào dòng sản phẩm cao cấp của Samsung.

Việc Samsung chuyển sang sử dụng quy trình 2nm thế hệ thứ ba và nâng cấp giao diện One UI với trọng tâm vào AI được xem là điều hợp lý. Tuy nhiên, quyết định áp dụng cảm biến khẩu độ thay đổi vẫn là một bước đi táo bạo, đặc biệt khi Apple đã tham gia vào thị trường này.