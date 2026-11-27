Phiên bản One UI 9.5 beta mà Samsung phát hành gần đây cho dòng Galaxy S26 mang đến cho người dùng cái nhìn sơ lược về những tính năng mới sắp ra mắt. Sau dòng Galaxy S26, One UI 9.5 cũng có khả năng mở rộng sang các thiết bị khác như dòng Galaxy S và Z trong tương lai. Phiên bản chính thức của One UI 9.5 dự kiến sẽ ra mắt cùng với dòng Galaxy S27 vào đầu năm sau.

Người dùng Galaxy S26 tại một số quốc gia hiện đã có thể tải về One UI 9.5 beta ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

One UI 9.5 hứa hẹn sẽ mang đến những cải tiến đáng chú ý cho thiết bị Samsung Galaxy, bao gồm nâng cấp cho camera, mở rộng ứng dụng Samsung Health và tính năng khóa ứng dụng gốc. Người dùng Galaxy S26 có thể truy cập bản beta thông qua ứng dụng Samsung Members, hiện đã có mặt tại sáu quốc gia.

Khả năng khóa ứng dụng

Sau hơn 10 năm ra mắt tính năng Secure Folder trên Galaxy Note7, Samsung đã cải tiến với tính năng khóa ứng dụng gốc trong bản cập nhật One UI 9.5. Tính năng này cho phép người dùng khóa từng ứng dụng riêng lẻ bằng sinh trắc học hoặc các phương pháp khóa màn hình khác, đồng thời bảo vệ thông báo và dữ liệu widget khỏi những kẻ xâm nhập. Người dùng có thể dễ dàng khóa hoặc mở khóa ứng dụng bằng cách nhấn giữ và chạm vào biểu tượng khóa.

Đối với người dùng Galaxy S26 Ultra, các ứng dụng bị khóa sẽ được hiển thị trong Privacy Display, cho phép kích hoạt chế độ này mỗi khi sử dụng ứng dụng đã khóa, từ đó mang lại sự an toàn tối đa cho thiết bị.

Cải tiến chụp ảnh

One UI 9.5 cũng mang đến nhiều cải tiến cho khả năng chụp ảnh. Các phím tắt và thiết lập sẵn mới cho chế độ Pro và Pro Video giúp nhiếp ảnh gia dễ dàng truy cập vào các điều khiển thường dùng. Người dùng có thể lưu các cài đặt như lấy nét, độ phơi sáng và tốc độ màn trập vào một thiết lập sẵn, từ đó tiết kiệm thời gian trong quá trình chụp ảnh.

Giao diện ứng dụng máy ảnh trên điện thoại Samsung Galaxy chứa nhiều cải tiến sau khi cập nhật One UI 9.5 ẢNH: SAMSUNG

Giao diện camera mặc định cũng được cải tiến với các nút lớn hơn, kết hợp với việc tích hợp chế độ camera 24 MP trong ứng dụng mặc định, trước đây chỉ có thể truy cập qua Camera Assistant. Samsung cũng đã công bố thanh thu phóng được cải tiến, mặc dù tính năng này vẫn chưa có mặt trong phiên bản beta hiện tại.

Cập nhật ứng dụng Samsung Health

Với bản cập nhật mới, ứng dụng Samsung Health cũng được bổ sung một số tính năng có giá trị. Tính năng mới nhất, Mindful Note, cho phép người dùng viết nhật ký và suy ngẫm có hướng dẫn, tương tự như ứng dụng Journal trên iPhone. Tính năng này được phân loại theo các chủ đề như mối quan hệ, công việc, và thậm chí cả bản thân, giúp người dùng dễ dàng theo dõi cảm xúc và suy nghĩ hằng ngày.

Ngoài ra, tính năng Medications của ứng dụng Samsung Health cũng sẽ được mở rộng ra nhiều khu vực trên toàn cầu. Ra mắt lần đầu tiên tại Mỹ vào tháng 12.2023, Medications cho phép người dùng theo dõi đơn thuốc, thêm thực phẩm chức năng và vitamin, cũng như thiết lập lời nhắc tùy chỉnh.

Nhiều tùy chỉnh màn hình khóa được ghi nhận

Samsung cũng đang mở rộng khả năng tùy chỉnh cho màn hình chính và màn hình khóa. Một tính năng mới mang tên Live Effect sẽ tạo hiệu ứng 3D cho các bức ảnh trên màn hình khóa khi người dùng nghiêng điện thoại. Người dùng có thể dễ dàng truy cập tính năng này thông qua chế độ chỉnh sửa màn hình khóa.

Trong khi đó, trên màn hình chính, một tiện ích đồng hồ mới cũng được giới thiệu giúp hiển thị thời gian kết hợp giữa kim và số trong cùng một tiện ích.