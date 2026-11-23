Bản cập nhật One UI 9.5 mà Samsung vừa phát hành cho dòng điện thoại Galaxy S26 mang đến nhiều cải tiến thú vị cho người dùng. Không chỉ bao gồm những thay đổi nhỏ, One UI 9.5 còn bổ sung nhiều tính năng hữu ích, giúp nâng cao trải nghiệm sử dụng smartphone hằng ngày cho người dùng.

Samsung đang tập trung vào tính hữu ích của One UI 9.5 đối với người dùng điện thoại Galaxy ẢNH: SAMMY FANS

Một trong những tính năng nổi bật nhất là App Lock, giúp người dùng khóa từng ứng dụng riêng lẻ bằng dấu vân tay, mã PIN hoặc mật khẩu. Đây là tính năng mà nhiều người dùng Galaxy đã mong đợi từ lâu.

Ngoài ra, ứng dụng Camera cũng được cải tiến đáng kể khi chế độ Pro và Pro Video giờ đây cung cấp nhiều tùy chỉnh hơn, cùng với các nút điều khiển và cài đặt sẵn dễ sử dụng hơn.

Samsung Health cũng không nằm ngoài cuộc cải cách, với tính năng Mindful Note mới cho phép người dùng ghi lại những suy nghĩ của mình, trong khi tính năng Medications giúp đặt lời nhắc và theo dõi việc sử dụng thuốc.

Bên cạnh đó, hiệu ứng hình nền màn hình khóa mới tạo cảm giác chiều sâu khi người dùng nghiêng điện thoại. Samsung cũng đã nâng cấp DeX, các tính năng trợ năng và ứng dụng My Files, cho phép mở trực tiếp các tệp Word và PowerPoint.

Lý do nhiều người dùng Galaxy hứng thú với One UI 9.5

Trên đây chỉ là một số trong những thay đổi đáng chú ý mà One UI 9.5 mang đến người dùng Galaxy. Nhiều người đã đánh giá cao việc Samsung tập trung vào các tính năng thực sự hữu ích trong cuộc sống hằng ngày. Dĩ nhiên, vì đây vẫn là phiên bản beta nên có thể xuất hiện một số lỗi và vấn đề về hiệu năng.

Dẫu vậy, One UI 9.5 được xem là một bước tiến tích cực của Samsung và người dùng đang chờ đợi phiên bản chính thức với nhiều cải tiến hơn nữa. Theo dự kiến, One UI 9.5 sẽ xuất hiện lần đầu tiên trên loạt Galaxy S27 ra mắt vào đầu năm sau, trước khi bản cập nhật đến các thiết bị tương thích sau đó.