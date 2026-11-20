Samsung hiện trong giai đoạn cuối cùng của quá trình triển khai phiên bản One UI 9.0 đến các thiết bị Galaxy tương thích. Đồng thời, đội ngũ phát triển phần mềm của công ty cũng đang tích cực hoàn thiện One UI 9.5 để triển khai đến người dùng trong thời gian tới, đặc biệt sau khi công ty phát hành bản beta đầu tiên cho dòng Galaxy S26.

Không phải mọi điện thoại chạy One UI 9.0 đều tương thích với One UI 9.5 ẢNH: TẠO BỞI AI

Mặc dù hệ điều hành nền tảng vẫn là Android 17 như One UI 9.0, bản cập nhật One UI 9.5 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tính năng thú vị, bao gồm hiệu ứng gợn sóng mới, các công cụ Galaxy AI cải tiến và nhiều nét thú vị khác. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa tất cả thiết bị Galaxy chạy One UI 9.0 đều đủ điều kiện nhận bản cập nhật One UI 9.5.

Để giúp người dùng nắm rõ thông tin về các thiết bị tương thích One UI 9.5, trang GizmoChina đã liệt kê danh sách các thiết bị Galaxy đủ điều kiện nhận bản cập nhật này, dựa trên chính sách cập nhật và lịch sử triển khai của Samsung.

Dòng Galaxy Z:

Galaxy Z Fold8 Ultra

Galaxy Z Fold8

Galaxy Z Flip8

Galaxy Z TriFold

Galaxy Z Fold7

Galaxy Z Flip7

Galaxy Z Flip7 FE

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Flip6

Dòng Galaxy S:

Galaxy S26

Galaxy S26+

Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 FE

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S25 FE

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Dòng Galaxy Tab:

Galaxy Tab S11 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S11 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S10 Lite (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S10+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S10 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S10 FE (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S10 FE+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab Active5

Galaxy Tab Active5 Pro

Dòng Galaxy A:

Galaxy A57

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A37

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A27

Galaxy A26

Galaxy A25

Galaxy A17

Galaxy A16

Galaxy A15

Galaxy A07

Dòng Galaxy M:

Galaxy M56

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M47

Galaxy M36

Galaxy M17

Galaxy M17e

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy M07

Galaxy M06

Dòng Galaxy F:

Galaxy F56

Galaxy F55

Galaxy F36

Galaxy F16

Galaxy F15

Galaxy F07

Galaxy F06

Dòng Galaxy XCover:

Galaxy XCover7

Galaxy XCover7 Pro

Lưu ý rằng danh sách này được biên soạn dựa trên các lần triển khai trước và chính sách cập nhật mới nhất của Samsung.