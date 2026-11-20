Samsung hiện trong giai đoạn cuối cùng của quá trình triển khai phiên bản One UI 9.0 đến các thiết bị Galaxy tương thích. Đồng thời, đội ngũ phát triển phần mềm của công ty cũng đang tích cực hoàn thiện One UI 9.5 để triển khai đến người dùng trong thời gian tới, đặc biệt sau khi công ty phát hành bản beta đầu tiên cho dòng Galaxy S26.
Mặc dù hệ điều hành nền tảng vẫn là Android 17 như One UI 9.0, bản cập nhật One UI 9.5 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tính năng thú vị, bao gồm hiệu ứng gợn sóng mới, các công cụ Galaxy AI cải tiến và nhiều nét thú vị khác. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa tất cả thiết bị Galaxy chạy One UI 9.0 đều đủ điều kiện nhận bản cập nhật One UI 9.5.
Để giúp người dùng nắm rõ thông tin về các thiết bị tương thích One UI 9.5, trang GizmoChina đã liệt kê danh sách các thiết bị Galaxy đủ điều kiện nhận bản cập nhật này, dựa trên chính sách cập nhật và lịch sử triển khai của Samsung.
Dòng Galaxy Z:
- Galaxy Z Fold8 Ultra
- Galaxy Z Fold8
- Galaxy Z Flip8
- Galaxy Z TriFold
- Galaxy Z Fold7
- Galaxy Z Flip7
- Galaxy Z Flip7 FE
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold6
- Galaxy Z Flip6
Dòng Galaxy S:
- Galaxy S26
- Galaxy S26+
- Galaxy S26 Ultra
- Galaxy S26 FE
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S25 FE
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
Dòng Galaxy Tab:
- Galaxy Tab S11 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S11 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S10 Lite (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S10+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S10 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S10 FE (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S10 FE+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab Active5
- Galaxy Tab Active5 Pro
Dòng Galaxy A:
- Galaxy A57
- Galaxy A56
- Galaxy A55
- Galaxy A37
- Galaxy A36
- Galaxy A35
- Galaxy A27
- Galaxy A26
- Galaxy A25
- Galaxy A17
- Galaxy A16
- Galaxy A15
- Galaxy A07
Dòng Galaxy M:
- Galaxy M56
- Galaxy M55
- Galaxy M54
- Galaxy M47
- Galaxy M36
- Galaxy M17
- Galaxy M17e
- Galaxy M16
- Galaxy M15
- Galaxy M07
- Galaxy M06
Dòng Galaxy F:
- Galaxy F56
- Galaxy F55
- Galaxy F36
- Galaxy F16
- Galaxy F15
- Galaxy F07
- Galaxy F06
Dòng Galaxy XCover:
- Galaxy XCover7
- Galaxy XCover7 Pro
Lưu ý rằng danh sách này được biên soạn dựa trên các lần triển khai trước và chính sách cập nhật mới nhất của Samsung.
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