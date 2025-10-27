Chùa cổ Long Phước: Bí ẩn tuyệt học võ công của các danh tướng Việt Nam

Tại chùa cổ Long Phước đang lưu giữ 2 bộ bí kíp võ thuật quý hiếm, hé lộ tinh hoa võ công và chiến thuật của các danh tướng Việt Nam, nối dài hơn 400 năm lịch sử môn phái Long Hổ Không Hồng.

Đó là bộ Lục tướng tằng vương phổ minh binh thư chiêu pháp và Tây Sơn bí kíp danh tướng mộ hùng thao. Mỗi bộ đều chứa đựng những tuyệt chiêu võ công, chiến thuật và binh pháp nổi tiếng qua các triều đại.

Kho báu võ học ở chùa cổ Long Phước

Theo Đại đức Thích Vạn Nguyên, phụ trách quản lý CLB Võ cổ truyền chùa Long Phước, cuốn bí kíp Lục tướng tằng vương phổ minh binh thư chiêu pháp do sư tổ môn phái Long Hổ Không Hồng, Hư Minh (1518 - 1590), ghi chép lại.

Tài liệu này ghi chép, tổng hợp phép dùng binh (binh pháp) và hơn 150 bài võ cổ quý hiếm, bao gồm những tuyệt học võ công của các danh tướng Việt Nam: từ Động địa thủy tiên của Đinh Tiên Hoàng, U linh thương của Lý Công Uẩn, Liễu kim quang thương của Trần Quang Khải đến Phong vân kiếm pháp của Lê Lợi...

Khu võ đường ở chùa Long Phước ẢNH: ĐỨC NHẬT

Cụ tổ Hư Minh của môn phái Long Hổ Không Hồng tên thật là Nguyễn Minh Khôi, từ năm 16 tuổi đã rời Thăng Long vào Nam, miệt mài tìm sư học đạo và võ thuật khắp nơi. Sau nhiều năm nghiên cứu, đến năm 1561, ông bắt đầu biên soạn các tuyệt học thành bộ Lục tướng tằng vương phổ minh binh thư chiêu pháp, đánh dấu bước ngoặt trong việc lưu truyền võ học cổ truyền Việt Nam.

Lược sử về sư tổ phái Long Hổ Không Hồng ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đến thế kỷ 18, võ tướng Nguyễn Trung Như (1747 – 1803), chưởng môn đời thứ 8 của môn phái Long Hổ Không Hồng, tiếp tục phát triển dòng võ học này. Ông từng đi theo Tây Sơn tam kiệt, trải qua nhiều chiến trận, sau đó rút lui ở ẩn và biên soạn Tây Sơn bí kíp danh tướng mộ hùng thao, hệ thống hóa những thế võ huyền thoại của các danh tướng đương thời: Nghiêm thương của Nguyễn Huệ, Hùng kê quyền của Nguyễn Lữ, Song phượng kiếm của Bùi Thị Xuân, Lôi phong tùy hình kiếm của Trần Quang Diệu…

2 bộ bí kíp này vừa là kho tàng võ học, vừa là tư liệu quý về chiến thuật, binh pháp và tinh thần võ sĩ Việt Nam. Ban đầu lưu truyền nội bộ bằng chữ Hán, Nôm, đến thế kỷ 20, cố chưởng môn đời thứ 13 Nguyễn Đông Hải (Hư Linh Tử) đã dịch ra chữ quốc ngữ để tiện nghiên cứu và truyền dạy. Từ năm 1987, tại chùa Long Phước, ông mở lớp, truyền dạy hàng trăm bài võ từ 2 bộ bí kíp này, tiếp nối ngọn lửa võ học rực rỡ của cha ông.

Bài Lôi long đao của danh tướng Võ Văn Dũng trong Tây Sơn bí kíp danh tướng mộ hùng thao đã được biên soạn sang chữ quốc ngữ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo võ sư Trần Duy Linh, Giám đốc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, 2 bộ sách không chỉ là tuyệt học võ công của phái Long Hổ Không Hồng mà còn là tư liệu quý giá của nền võ học Bình Định. Trung tâm đã sưu tầm, biên soạn các bài võ đặc sắc, đưa vào chương trình huấn luyện cho võ sinh và vận động viên, đồng thời mời các võ sư từ nhiều môn phái giới thiệu và giảng dạy bài võ đặc trưng của mình, góp phần gìn giữ và lan tỏa truyền thống võ cổ truyền Bình Định.

"Thiếu Lâm Tự của Việt Nam"

Hiện võ đường chùa Long Phước được công nhận là 1 trong 6 CLB, võ đường tiêu biểu của tỉnh (cùng với võ đường Phi Long Vịnh, Lê Xuân Cảnh, Lý Xuân Hỷ, Hồ Sừng và Phan Thọ) và được mệnh danh là "Thiếu Lâm Tự của Việt Nam".

Trong các kỳ Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam tổ chức tại các tỉnh Bình Định (cũ), hầu hết các đoàn võ sư, võ sinh trong nước và quốc tế đều tham gia biểu diễn, giao lưu tại chùa Long Phước. Nhiều võ sư, võ sinh nước ngoài còn tự tìm đến chùa để học hỏi và trải nghiệm võ thuật cổ truyền Việt Nam.

Võ sư Nguyễn Thanh Viện (phải) truyền dạy võ thuật cho môn sinh ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo võ sư Nguyễn Thanh Viện, huấn luyện viên CLB Võ cổ truyền chùa Long Phước, hiện chùa không chỉ là trung tâm võ thuật mà còn trở thành điểm du lịch nổi tiếng. Mỗi năm, hàng ngàn lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm các môn võ cổ truyền, vừa chiêm ngưỡng không gian thanh tịnh của chùa, vừa được trực tiếp học hỏi tinh hoa võ thuật.

Chùa cổ Long Phước, với 2 bộ bí kíp quý hiếm, đang trở thành điểm đến không thể bỏ qua cho những ai muốn khám phá cội nguồn võ học Việt Nam, nơi tinh hoa lịch sử, văn hóa và võ thuật hòa quyện thành một.

Giữa cánh đồng lúa bao la, tiếng chuông chùa Long Phước rung ngân êm ả, vọng lại đâu đó âm vang tinh thần thượng võ của cha ông một thuở, như nhịp nối giữa đạo và đời, giữa võ và thiền.

Du khách nước ngoài đến tham quan và trải nghiệm các loại binh khí, các thế võ ở chùa Long Phước ẢNH: ĐỨC NHẬT