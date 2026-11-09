Chưa kịp về Việt Nam, Tesla Cybertruck đã nhận 'án khai tử'?

Hãng xe điện Mỹ - Tesla đang lên kế hoạch thu hẹp và dừng sản xuất mẫu bán tải điện Cybertruck sản xuất tại nhà máy Gigafactory Texas vào giữa năm 2027. Thông tin này được Giám đốc điều hành (CEO) Elon Musk xác nhận trên mạng xã hội hôm 6.11, nhằm dành năng lực sản xuất cho Cybercab - mẫu taxi điện tự lái đang được đặt nhiều kỳ vọng.

Tesla Cybertruck đứng trước nguy cơ bị khai tử sau công bố của Elon Musk ẢNH: CARSCOOP

Đáng chú ý, chỉ một ngày sau, Elon Musk tiếp tục tiết lộ Tesla dự kiến tháo dỡ dây chuyền Cybertruck vào khoảng tháng 6 đến tháng 7 năm sau. Trước thời điểm này, hãng sẽ bổ sung thêm một dây chuyền sản xuất nhằm hoàn thành lượng đơn hàng còn tồn đọng.

Động thái trên cho thấy tương lai của Cybertruck đang trở nên bất định, dù Tesla chưa xác nhận liệu mẫu xe này sẽ được chuyển sang sản xuất tại cơ sở khác hay chấm dứt hoàn toàn.

Từ màn thử kính vỡ đến mẫu bán tải điện gây tranh cãi

Được giới thiệu lần đầu vào tháng 11.2019, Tesla Cybertruck nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của ngành ô tô toàn cầu nhờ thiết kế khác biệt. Thay vì những đường nét mềm mại thường thấy, mẫu bán tải điện này sở hữu ngoại hình góc cạnh, thân vỏ bằng thép không gỉ, trông như một cỗ máy bước ra từ phim khoa học viễn tưởng.

Không chỉ gây chú ý bởi thiết kế, Cybertruck còn gắn liền với những màn thử nghiệm "độc lạ" của tỉ phú Elon Musk. Tại sự kiện ra mắt, nhà thiết kế trưởng Franz von Holzhausen dùng búa tạ đập mạnh vào thân xe nhằm chứng minh độ cứng của lớp vỏ thép. Kết quả, phần thân xe gần như không xuất hiện hư hại đáng kể.

Kính xe bị vỡ sau màn trình diễn ném bi sắt của giám đốc thiết kế Franz Von Holzhausen ẢNH: CARSNEWCHINA

Tuy nhiên, màn thử nghiệm tiếp theo lại không diễn ra như kỳ vọng. Khi Franz von Holzhausen ném một quả bi thép vào cửa kính để chứng minh khả năng chịu va đập, tấm kính lập tức nứt. Lần thử thứ hai ở cửa kính phía sau cũng cho kết quả tương tự, khiến Elon Musk bất ngờ ngay trên sân khấu.

Đến tháng 11.2023, khi Cybertruck bắt đầu được bàn giao bản thương mại, Tesla tiếp tục tái hiện màn thử độ bền kính. Tuy nhiên, hãng thay bi thép bằng bóng chày và lần này kính không bị nứt. Tesla cũng công bố video thử khả năng chống đạn của phần thân xe bằng thép không gỉ nhằm quảng bá độ bền sản phẩm.

Dù tạo được sức hút lớn, hành trình thương mại hóa Cybertruck không thuận lợi như kỳ vọng. Mẫu xe liên tục trì hoãn thời điểm sản xuất, đến cuối năm 2023 mới bắt đầu bàn giao cho khách hàng, muộn khoảng hai năm so với kế hoạch ban đầu.

Đáng chú ý, mức giá khởi điểm 39.900 USD từng được Tesla công bố năm 2019 cũng không trở thành hiện thực khi xe chính thức bán ra. Các phiên bản thương mại có giá cao hơn đáng kể, khiến Cybertruck khó tiếp cận nhóm khách hàng phổ thông như kỳ vọng ban đầu.

Doanh số gây thất vọng, Tesla Cybertruck khó duy trì sức hút

Bất chấp những màn quảng bá gây chú ý, doanh số thực tế của Cybertruck lại cách xa tham vọng mà Elon Musk từng đặt ra. Theo số liệu ước tính từ Kelley Blue Book, thuộc Cox Automotive, Tesla bán được 38.965 chiếc Cybertruck tại Mỹ trong năm 2024. Sang năm 2025, doanh số giảm còn 20.237 chiếc, tương đương mức sụt giảm 48,1%.

Chiếc Cybertruck mới xuất hiện tại Việt Nam vào tháng 9 vừa qua ẢNH: CHÍ TÂM

Xu hướng này tiếp tục kéo dài trong năm 2026. Cụ thể, kết thúc 9 tháng đầu năm, lượng Cybertruck tiêu thụ tại Mỹ chỉ đạt 11.586 chiếc, giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng quý 3/2026, mẫu xe này bán được 4.323 chiếc.

Những kết quả trên khá khiêm tốn nếu so với kỳ vọng doanh số khoảng 250.000 xe mỗi năm mà Elon Musk từng đề cập khi Cybertruck bắt đầu được thương mại hóa.

Bên cạnh sức mua suy giảm, Cybertruck còn đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến chất lượng. Kể từ khi bán ra thị trường, mẫu xe này đã trải qua 11 đợt triệu hồi tại Mỹ, liên quan đến các lỗi như bàn đạp ga, chi tiết ngoại thất có nguy cơ bung khỏi thân xe hay những vấn đề có thể khắc phục bằng phần mềm.

Thiết kế khác lạ từng giúp Cybertruck nổi bật cũng trở thành rào cản khi mở rộng thị trường. Trong khi đó, phân khúc bán tải thuần điện tại Mỹ nói chung vẫn gặp khó khăn, chưa đáp ứng kỳ vọng tăng trưởng của các nhà sản xuất.

Việc Tesla dự kiến tháo dỡ dây chuyền Cybertruck để tập trung nguồn lực cho Cybercab phần nào cho thấy sự thay đổi trong chiến lược của hãng xe Mỹ, từ những mẫu ô tô điện truyền thống sang công nghệ tự lái và robot.

Tại Việt Nam, Tesla Cybertruck cũng không phải cái tên xa lạ. Tháng 10.2024, một chiếc Cybertruck phiên bản Cyberbeast bất ngờ xuất hiện tại TP.HCM, thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu xe. Sau đó, mẫu bán tải điện này tiếp tục gây tò mò khi lăn bánh trên đường phố với biển số Lào.

Đáng chú ý, thông tin Cybertruck đứng trước nguy cơ bị khai tử xuất hiện không lâu sau khi Tesla có những bước chuẩn bị gia nhập thị trường Việt Nam. Cụ thể, ngày 11.9.2026, hãng xe điện Mỹ đã thành lập Công ty TNHH Tesla Motors Việt Nam, với vốn điều lệ 77,667 tỉ đồng, đăng ký các ngành nghề liên quan đến nhập khẩu, phân phối và bán lẻ ô tô.

Dù vậy, Tesla đến nay vẫn chưa công bố kế hoạch phân phối xe chính hãng tại Việt Nam. Trong khi sự hiện diện của thương hiệu này đang dần rõ nét, tương lai của Cybertruck - mẫu bán tải điện từng gây sốt trên toàn cầu, lại đứng trước nguy cơ khép lại hành trình sau chưa đầy 4 năm thương mại hóa.