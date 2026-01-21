Chữa lành sẹo miễn phí cho trẻ em

Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam đã triển khai dự án "Chữa lành sẹo cho em", nhằm chữa miễn phí cho những trường hợp khó khăn.

Hành trình nhân ái

Anh Nguyễn Hoài Đảm, Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam, cho biết trên cả nước có không ít trẻ em không may bị tai nạn và để lại những vết sẹo hoặc bị dị tật bẩm sinh.

Những vết sẹo này không chỉ làm tổn thương sức khỏe mà còn âm thầm đi theo tuổi thơ của nhiều em nhỏ như một nỗi mặc cảm, khiến các em tự ti. Có những vết sẹo không đau nữa, nhưng mỗi lần đến trường, mỗi lần bước ra trước đám đông, các em nhỏ lại thấy mình khác biệt.

Các bác sĩ chữa sẹo cho trẻ em tham gia chương trình ẢNH: NHẬT NAM

Không ít em thu mình, ít nói, né tránh ánh nhìn của bạn bè. Từ đó, Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam đã phối hợp với Thẩm mỹ viện DW de Beauté xây dựng ra dự án "Chữa lành sẹo cho em" nhằm xóa bỏ rào cản, giúp chữa lành cho các em cả về thể chất lẫn tinh thần.

"Dự án được triển khai trong giai đoạn 2025 - 2027, với lộ trình dài hơi. Ngay từ đầu, ban tổ chức xác định đây không phải là hoạt động hỗ trợ theo đợt, mà là hành trình theo sát từng em: từ khảo sát, sàng lọc, xây dựng phác đồ điều trị phù hợp, đến đồng hành tâm lý và hỗ trợ các em quay lại học tập, sinh hoạt cộng đồng", anh Hoài Đảm chia sẻ.

Sau 2 đợt triển khai ban đầu (2024 - 2025), dự án đã tuyển chọn 93 trẻ em tại nhiều tỉnh, thành như Tuyên Quang, Hưng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Trong số đó, 10 em đã được điều trị nội khoa chuyên sâu, 2 em được chỉ định can thiệp phẫu thuật, các trường hợp còn lại đang được theo dõi và xây dựng lộ trình điều trị phù hợp.

Trong số những câu chuyện để lại nhiều xúc động là trường hợp em Lê Quỳnh Nga (Hà Tĩnh). Suốt quá trình điều trị, hai bố con đã 8 lần vượt quãng đường dài 300 km từ Hà Tĩnh ra Hà Nội. Không chỉ là hành trình của những chuyến xe, đó còn là hành trình của sự kiên trì và hy vọng. Đến nay, tình trạng sẹo đã cải thiện trên 50%, nhưng điều khiến gia đình mừng nhất là Nga đã mạnh dạn hơn, cởi mở hơn, dám cười và dám bước ra trước mọi người.

Theo những người thực hiện dự án, chính những thay đổi rất đời ấy, một nụ cười nhiều hơn, một ánh mắt tự tin hơn, là thước đo rõ ràng nhất cho hiệu quả của hành trình chữa lành.

Các em cần được chữa lành để tự tin lớn lên

Trao đổi về lộ trình chữa trị cho các em, bà Lương Thị Vân Khanh, Giám đốc Thẩm mỹ viện DW de Beauté, người đồng sáng lập chương trình, nói rằng điều khiến bà trăn trở nhất không phải là kỹ thuật điều trị sẹo, mà là khoảng trống sau điều trị.

"Có những em đã qua giai đoạn cấp cứu từ rất lâu, vết thương đã liền da, nhưng tổn thương tâm lý thì vẫn còn nguyên. Các em mang theo sự tự ti, mặc cảm và cả những ánh nhìn vô tình làm đau thêm. Dự án "Chữa lành sẹo cho em" ra đời từ mong muốn lấp đầy khoảng trống đó, giúp các em được chữa lành một cách toàn diện", bà Vân Khanh chia sẻ.

Nhiều gia đình có con không may bị sẹo đã được dự án điều trị miễn phí ẢNH: NHẬT NAM

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc, chuyên khoa da liễu, Giám đốc chuyên môn của dự án, với trẻ em, sẹo không chỉ là vấn đề thẩm mỹ. Nhiều trường hợp sẹo co kéo còn ảnh hưởng đến vận động, sinh hoạt, để lại di chứng lâu dài nếu không được can thiệp kịp thời.

"Điều trị sẹo cho trẻ em đòi hỏi sự kiên nhẫn và cá thể hóa. Nhưng quan trọng hơn, các em cần được chữa lành về mặt tâm lý, để tự tin lớn lên như những đứa trẻ bình thường khác", bác sĩ Ngọc chia sẻ.

Tại các địa phương, sự vào cuộc của các cấp bộ Đoàn giúp dự án đến đúng với những em nhỏ cần hỗ trợ nhất. Anh Nguyễn Viết Hải Đăng, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh, cho biết mỗi trường hợp được giới thiệu đều gắn với một câu chuyện cụ thể, một hoàn cảnh cụ thể.

"Chúng tôi hiểu rõ hoàn cảnh của từng gia đình, nên việc đồng hành không chỉ dừng ở giới thiệu hồ sơ, mà còn là theo sát, động viên để các em và gia đình đủ niềm tin kiên trì điều trị", anh Hải Đăng nói.

Không chỉ kết nối nguồn lực, tổ chức Đoàn còn đóng vai trò như một người bạn đồng hành, giúp các gia đình vững tin hơn trên chặng đường dài phía trước. Anh Nguyễn Hoài Đảm chia sẻ: "Với chúng tôi, chăm lo cho trẻ em yếu thế không phải là việc làm trong một thời điểm. Điều quan trọng là đi cùng các em đủ lâu để các em tin rằng mình không đơn độc, rằng những vết sẹo không quyết định giá trị của các em".