Chưa phẫu thuật thẩm mỹ, tân Hoa hậu Việt Nam hài lòng với nhan sắc của mình

Trong buổi gặp gỡ, khi được hỏi về việc có ý định thay đổi diện mạo bằng phẫu thuật thẩm mỹ hay không, tân Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang cho biết hiện cô chưa có kế hoạch can thiệp thẩm mỹ.

Theo người đẹp sinh năm 2006, một trong những nét đặc biệt của Hoa hậu Việt Nam là tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, đa dạng của phụ nữ Việt Nam, vì vậy, cô trân trọng tiêu chí này và hài lòng với diện mạo hiện tại.



Từ cô gái nhút nhát đến tân hoa hậu muốn xây 20 thư viện vùng cao

Nguyễn Yến Trang không phải lần đầu đến với Hoa hậu Việt Nam. Năm 2025, cô từng tham gia cuộc thi nhưng chưa đạt kết quả như mong muốn. Trở lại vào năm nay, cô gái tự nhận mình ít nói, ngại đứng trước ống kính đã tự tin hơn sau một năm tiếp tục rèn luyện, trải nghiệm và nỗ lực "khép lại " hành trình của mình lại bằng chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.

Tân hoa hậu hài lòng với diện mạo hiện tại của mình và chưa có ý định phẫu thuật thẩm mỹ ẢNH: BTC

Cao 1,71 m, với số đo 3 vòng 79-58-88 cm, Nguyễn Yến Trang hiện là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường đại học thủ đô Hà Nội. Tốt nghiệp Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội), cô từng trúng tuyển ba trường đại học gồm Học viện Tài chính, Trường đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trường đại học Thủ đô Hà Nội, trước khi lựa chọn theo học ngành sư phạm tại trường này.

Chia sẻ về lựa chọn ngành học, Yến Trang cho biết cô được mẹ định hướng theo đuổi sư phạm và bản thân cũng mong muốn trở thành giáo viên tiểu học. Sau khi đăng quang, cô chưa có ý định gác lại việc học để theo đuổi các hoạt động giải trí mà muốn tiếp tục hoàn thành chương trình đại học, đồng thời tham gia các hoạt động xã hội.

Tại buổi gặp gỡ báo chí sau đêm chung kết, khi nói về kế hoạch sắp tới, tân hoa hậu cho biết cô muốn dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động thiện nguyện, phối hợp với ban tổ chức, các thí sinh và những đại sứ của cuộc thi để thực hiện những chương trình có ích cho cộng đồng.

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh và Á hậu 2 Lê Phương Nghi tại buổi họp báo sau đăng quang ẢNH: BTC

Đáng chú ý, trả lời câu hỏi của phóng viên Thanh Niên, Yến Trang cho biết cô rất mong muốn xây dựng thư viện cho trẻ em vùng cao. Trong 3 năm tới, cô đặt mục tiêu xây dựng khoảng 20 thư viện, giúp học sinh ở những địa bàn còn khó khăn có thêm sách và điều kiện tiếp cận tri thức. Cô hy vọng dự án nhận được sự đồng hành của ban tổ chức và Báo Tiền Phong, cũng như sự chung tay của các đơn vị, cá nhân quan tâm đến giáo dục.

Với một sinh viên ngành giáo dục tiểu học, dự định này cũng gắn với lựa chọn nghề nghiệp mà Yến Trang đang theo đuổi. Cô cho biết sau đăng quang, bên cạnh việc học tập và hoàn thiện bản thân, cô muốn sử dụng kiến thức, khả năng của mình để tham gia các hoạt động cộng đồng, hỗ trợ những hoàn cảnh cần giúp đỡ.

Khép lại hành trình, kỳ vọng mở ra những giá trị mới

Cũng tại buổi gặp gỡ báo chí, đại diện ban tổ chức chia sẻ về quá trình đánh giá và lựa chọn các gương mặt đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026. Theo đó, kết quả chung cuộc không chỉ được quyết định từ phần thể hiện trong đêm chung kết mà là kết quả của cả hành trình dự thi, với sự theo dõi và đánh giá của Ban giám khảo qua nhiều hoạt động, nhiều vòng thi.

Đại diện ban tổ chức cũng cho rằng mỗi thí sinh đều có thế mạnh riêng, có người nổi bật ở một tiêu chí nhất định, thậm chí có ưu điểm hơn người chiến thắng ở một số phương diện. Tuy nhiên, danh hiệu cao nhất được quyết định trên cơ sở tổng hòa các tiêu chí, trong đó thái độ, ý thức, cách ứng xử và sự thể hiện xuyên suốt hành trình dự thi cũng đóng vai trò quan trọng. Vì vậy, việc không giành được danh hiệu cao nhất không đồng nghĩa với việc những ưu điểm của thí sinh không được ghi nhận.



Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, chia sẻ tại buổi họp báo ẢNH: BTC

Nhìn lại hành trình cuộc thi, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, cho biết ông trân trọng sự trưởng thành của 25 thí sinh sau nhiều tháng tham gia các hoạt động. Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, các cô gái đã từng bước hoàn thiện phong thái, kỹ năng và sự tự tin.

Theo ông Sưởng, Hoa hậu Việt Nam hướng đến việc tôn vinh vẻ đẹp không chỉ ở nhan sắc mà còn ở trí tuệ, nhân cách, chiều sâu văn hóa và những giá trị mỗi người mang đến cho cộng đồng. Bởi vậy, trách nhiệm của các thí sinh không kết thúc khi cuộc thi khép lại. Như thông điệp ông gửi gắm trong đêm chung kết: "Vương miện là sự ghi nhận của hôm nay, nhưng trách nhiệm và cống hiến mới làm nên giá trị của ngày mai". Ban tổ chức kỳ vọng các người đẹp sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị ấy bằng những hành động thiết thực trong nhiệm kỳ và cuộc sống sau cuộc thi.

