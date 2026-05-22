Chùa trong hẻm ở TP.HCM: Ngôi chùa 5 tầng giữa khu phố người Hoa

Ở khu vực phường An Đông, khi nhắc đến ngôi chùa Vạn Phật thì gần như ai cũng biết. Nằm trong khu phố vàng bạc trên đường Nghĩa Thục, chùa Vạn Phật lọt thỏm cuối hẻm giữa những dãy nhà cao tầng. Chùa Vạn Phật trước kia tọa lạc tại số 66/14 đường Nghĩa Thục, phường 5, quận 5 thì nay thuộc phường An Đông, TP.HCM.

Ngôi chùa trong hẻm này do hòa thượng Thích Diệu Hoa và Tăng Đức Bổn thành lập vào năm 1959. Ban đầu chùa làm nơi tu học cho tăng ni và phật tử người Hoa ở thành phố và các tỉnh lân cận.

Chùa Vạn Phật nằm tại hẻm số 66/14 đường Nghĩa Thục, phường An Đông, TP.HCM ẢNH: PHẠM HỮU

Chùa nằm cuối hẻm 66, đường Nghĩa Thục giữa những tòa nhà cao tầng ẢNH: PHẠM HỮU

Chùa Vạn Phật mang phong cách kiến trúc Trung Hoa ẢNH: PHẠM HỮU

Nằm ở cuối con hẻm, chùa Vạn Phật được xây dựng phải theo bề dọc, mặt tiền hướng về đường Nghĩa Thục. Với diện tích khoảng 600 m2, chùa xây dựng 5 tầng, gồm 3 tầng lầu, 1 tầng trệt và 1 sân thượng. Sân thượng đặt tháp Vạn Phật 5 tầng, bên cạnh có tháp thờ cố hòa thượng Tăng Đức Bổn (viên tịch năm 2000), phía trước có bức Cửu Long Bích, chạm nổi 9 con rồng uốn lượn trong mây. Chùa Vạn Phật từng trải qua cuộc đại trùng tu kéo dài 10 năm, từ năm 1998 - 2008.

Ở điện thờ tầng trệt tôn trí tượng Địa Tạng Vương Bồ tát và bộ tượng Di Đà Tam Tôn. Hai bên tượng Địa Tạng Vương Bồ tát là tượng tôn giả Đạo Minh và trưởng giả Văn Công.

Tầng 1 có điện Đại Bi tôn trí 2 bảo tượng Bồ tát Quán Thế Âm, hai bên có tượng Thiện Tài Đồng Tử và Long Nữ. Tầng 2 thờ đức Phật Dược Sư và 2 vị bồ tát Nhật Quang, Nguyệt Quang.

Riêng chánh điện đặt ở tầng 3, giữa ngôi đại điện tôn trí tượng đức Phật Tỳ Lô Giá Na ngự trên tòa sen ngàn cánh, trong mỗi cánh sen có một vị Phật. Phía trước thờ 5 vị gồm đức Phật Thích Ca, hai bên là bốn vị Phật A Di Đà, Phật Dược Sư, Bồ tát Quán Thế Âm và Bồ tát Địa Tạng.

Điện thờ tầng trệt tôn trí tượng Địa Tạng Vương Bồ tát và bộ tượng Di Đà Tam Tôn ẢNH: PHẠM HỮU

Hầu như các tầng lầu ở chùa đều có bệ thờ các vị Phật ẢNH: PHẠM HỮU

Tầng 1 có điện Đại Bi tôn trí 2 bảo tượng Bồ tát Quán Thế Âm, hai bên có tượng Thiện Tài Đồng Tử và Long Nữ ẢNH: PHẠM HỮU

Chùa là nơi tu học, lễ bái cho tăng ni và phật tử người Hoa ở TP.HCM ẢNH: PHẠM HỮU

Điểm đặc biệt ở chùa Vạn Phật là trên vách tường đại điện thờ một vạn tượng Phật. Trước ngôi đại điện có đại hồng chung và trống và 3 tấm biển đề: Phổ Quang Minh Điện, Diệu Trí Văn Thù và Đại Hạnh Phổ Hiền. Vách ngoài ngôi đại điện gắn 26 bức tranh lớn vẽ 18 vị La Hán, 2 vị tổ Ca Diếp, A Nan và 6 vị tổ Thiền tông Trung Hoa. Hệ thống tượng thờ và sự bài trí, trang trí của chùa thật trang nghiêm và tuyệt đẹp.

Ở sân thượng có tháp mộ thờ hòa thượng Tăng Đức Bổn và Thích Diệu Hoa - 2 vị trụ trì đã sáng lập chùa. Bên cạnh đó là tháp Vạn Phật 5 tầng vừa là điểm nhấn kiến trúc của chùa, vừa có chức năng chan hòa ánh sáng tự nhiên cho tầng chánh điện bên dưới.

Ở chánh điện tại tầng 3, giữa ngôi đại điện tôn trí tượng đức Phật Tỳ Lô Giá Na ngự trên tòa sen ngàn cánh, trong mỗi cánh sen có hình một vị Phật ẢNH: PHẠM HỮU

Khu vực chánh điện tầng 3 ẢNH: PHẠM HỮU

Chùa Vạn Phật nổi danh với hàng ngàn bức tượng Phật, được đặt tại các bức tường của chánh điện tầng 3 ẢNH: PHẠM HỮU