Chùa Tum Núp đoạt hat-trick vô địch ghe ngo nam và nữ

Chiều 5.11, trên dòng sông Maspero rực rỡ cờ hoa, giải đua ghe ngo TP.Cần Thơ năm 2025 Om Bóc - hoạt động chính trong khuôn khổ lễ hội Oóc Om Bóc của đồng bào Khmer Nam bộ - khép lại sau 2 ngày tranh tài nghẹt thở, để lại trong lòng hàng chục ngàn khán giả và du khách những khoảnh khắc cổ vũ cuồng nhiệt ấn tượng.

Đội nữ chùa Tum Núp thể hiện sức mạnh vượt trội trên đường đua ghe ngo ẢNH: DUY TÂN

Từ sớm, hai bên bờ sông Maspero đã ken kín người xem. Tiếng trống, tiếng hò reo "hà dô, hà dô" vang dội, hòa cùng sắc màu cờ phướn tạo nên bầu không khí hội làng sôi động bậc nhất miền Tây.

Đội nam chùa Tum Núp chứng tỏ sức mạnh khi vượt xa đối thủ ở mỗi chặng ẢNH: DUY TÂN

Mỗi lượt ghe ngo xuất phát là một đợt sóng cảm xúc dâng trào. Dưới cái nắng chang chang, 53 đội ghe nam và 8 đội ghe nữ đến từ nhiều tỉnh, thành ĐBSCL đã cống hiến cho khán giả những màn tăng tốc nghẹt thở ở cự ly 1.200m nam và 1.000m nữ.

Những màn so kè nghẹt thở ẢNH: DUY TÂN

Ở vòng bảng, các tay bơi thi đấu quyết liệt để giành suất vào vòng 32 đội mạnh. Từ các vòng loại trực tiếp đến chung kết, từng nhịp dầm vung lên đều mang theo ý chí và niềm kiêu hãnh của cộng đồng bào Khmer Nam bộ. Nhiều pha bứt tốc ngoạn mục ở những mét nước cuối cùng khiến khán đài hai bên bờ như vỡ òa trong tiếng reo hò, cổ vũ cuồng nhiệt.

Đội ghe ngo nữ chùa Tum Núp giành chiến thắng với màn bắn pháo hoa ăn mừng ẢNH: DUY TÂN

Giải năm nay có tổng giá trị giải thưởng gần 1,4 tỉ đồng. Đội vô địch nam và nữ nhận 200 triệu đồng; giải nhì, ba, tư lần lượt là 150 triệu, 100 triệu và 80 triệu đồng.

Đội ghe ngo nam chùa Tum Núp giành chiến thắng chung cuộc ẢNH: DUY TÂN





Đội nam nữ chùa Tum Núp ăn mừng trên sông ẢNH: DUY TÂN

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao thưởng cho các đội nhất bảng, nhì bảng và chiến thắng qua từng vòng đấu và mỗi đội tham gia được hỗ trợ 30 triệu đồng, góp phần tiếp thêm động lực cho các tay bơi ngay từ chặng đầu.

Những hình ảnh cố gắng cống hiến chặng đua mãn nhãn người xem ẢNH: DUY TÂN

Theo thể thức thi đấu, ở nội dung nam cự ly 1.200m, 53 đội chia thành 13 bảng (mỗi bảng 4 - 5 đội), thi đấu vòng tròn một lượt để chọn 32 đội đi tiếp vào vòng 16, tứ kết và chung kết. Ở nội dung nữ 1.000m, 8 đội chia làm 2 bảng, chọn 4 đội xuất sắc nhất vào vòng trong.

Đội ghe ngo nam và nữ chùa Tum Núp lập hat-trick vô địch ẢNH: DUY TÂN

Sau 2 ngày tranh tài quyết liệt, ở nội dung nam, đội ghe ngo chùa Tum Núp 2 (xã An Ninh, TP.Cần Thơ) giành ngôi vô địch; đội ghe ngo Prêk On Đok 2 đoạt giải nhì và đội ghe ngo chùa Prêk Tà Cuôl giành giải ba.

Khoảnh khắc nâng cúp ăn mừng ẢNH: DUY TÂN

Ở nội dung nữ, đội ghe ngo chùa Tum Núp giành giải nhất; đội đoạt giải nhì là chùa Kosthum 2 và thứ ba là chùa Ngan Dừa. Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp đội nam và nữ Tum Núp giành chức vô địch giải đua ghe ngo.

Giải đua ghe ngo TP.Cần Thơ 2025 không chỉ là cuộc đua của sức mạnh và tốc độ, mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, lòng tự hào đồng bào Khmer Nam bộ.



