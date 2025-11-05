Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Thể thao & Cộng đồng

Chùa Tum Núp đoạt hat-trick vô địch ghe ngo nam và nữ

Duy Tân
Duy Tân
05/11/2025 19:29 GMT+7

Giải đua ghe ngo TP.Cần Thơ năm 2025 khép lại sau 2 ngày tranh tài sôi nổi trên sông Maspero, thu hút sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng chục ngàn khán giả và du khách.

Chiều 5.11, trên dòng sông Maspero rực rỡ cờ hoa, giải đua ghe ngo TP.Cần Thơ năm 2025 Om Bóc - hoạt động chính trong khuôn khổ lễ hội Oóc Om Bóc của đồng bào Khmer Nam bộ - khép lại sau 2 ngày tranh tài nghẹt thở, để lại trong lòng hàng chục ngàn khán giả và du khách những khoảnh khắc cổ vũ cuồng nhiệt ấn tượng.

Chùa Tum Núp đoạt hat-trick vô địch ghe ngo nam và nữ- Ảnh 1.

Đội nữ chùa Tum Núp thể hiện sức mạnh vượt trội trên đường đua ghe ngo

ẢNH: DUY TÂN

Từ sớm, hai bên bờ sông Maspero đã ken kín người xem. Tiếng trống, tiếng hò reo "hà dô, hà dô" vang dội, hòa cùng sắc màu cờ phướn tạo nên bầu không khí hội làng sôi động bậc nhất miền Tây.

Chùa Tum Núp đoạt hat-trick vô địch ghe ngo nam và nữ- Ảnh 2.

Đội nam chùa Tum Núp chứng tỏ sức mạnh khi vượt xa đối thủ ở mỗi chặng

ẢNH: DUY TÂN

Mỗi lượt ghe ngo xuất phát là một đợt sóng cảm xúc dâng trào. Dưới cái nắng chang chang, 53 đội ghe nam và 8 đội ghe nữ đến từ nhiều tỉnh, thành ĐBSCL đã cống hiến cho khán giả những màn tăng tốc nghẹt thở ở cự ly 1.200m nam và 1.000m nữ.

Chùa Tum Núp đoạt hat-trick vô địch ghe ngo nam và nữ- Ảnh 3.

Những màn so kè nghẹt thở

ẢNH: DUY TÂN

Ở vòng bảng, các tay bơi thi đấu quyết liệt để giành suất vào vòng 32 đội mạnh. Từ các vòng loại trực tiếp đến chung kết, từng nhịp dầm vung lên đều mang theo ý chí và niềm kiêu hãnh của cộng đồng bào Khmer Nam bộ. Nhiều pha bứt tốc ngoạn mục ở những mét nước cuối cùng khiến khán đài hai bên bờ như vỡ òa trong tiếng reo hò, cổ vũ cuồng nhiệt.

Chùa Tum Núp đoạt hat-trick vô địch ghe ngo nam và nữ- Ảnh 4.

Đội ghe ngo nữ chùa Tum Núp giành chiến thắng với màn bắn pháo hoa ăn mừng

ẢNH: DUY TÂN

Giải năm nay có tổng giá trị giải thưởng gần 1,4 tỉ đồng. Đội vô địch nam và nữ nhận 200 triệu đồng; giải nhì, ba, tư lần lượt là 150 triệu, 100 triệu và 80 triệu đồng.

Chùa Tum Núp đoạt hat-trick vô địch ghe ngo nam và nữ- Ảnh 5.

Đội ghe ngo nam chùa Tum Núp giành chiến thắng chung cuộc

ẢNH: DUY TÂN


Chùa Tum Núp đoạt hat-trick vô địch ghe ngo nam và nữ- Ảnh 6.

Đội nam nữ chùa Tum Núp ăn mừng trên sông

ẢNH: DUY TÂN

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao thưởng cho các đội nhất bảng, nhì bảng và chiến thắng qua từng vòng đấu và mỗi đội tham gia được hỗ trợ 30 triệu đồng, góp phần tiếp thêm động lực cho các tay bơi ngay từ chặng đầu.

Chùa Tum Núp đoạt hat-trick vô địch ghe ngo nam và nữ- Ảnh 7.

Những hình ảnh cố gắng cống hiến chặng đua mãn nhãn người xem

ẢNH: DUY TÂN

Theo thể thức thi đấu, ở nội dung nam cự ly 1.200m, 53 đội chia thành 13 bảng (mỗi bảng 4 - 5 đội), thi đấu vòng tròn một lượt để chọn 32 đội đi tiếp vào vòng 16, tứ kết và chung kết. Ở nội dung nữ 1.000m, 8 đội chia làm 2 bảng, chọn 4 đội xuất sắc nhất vào vòng trong.

Chùa Tum Núp đoạt hat-trick vô địch ghe ngo nam và nữ- Ảnh 8.

Đội ghe ngo nam và nữ chùa Tum Núp lập hat-trick vô địch

ẢNH: DUY TÂN

Sau 2 ngày tranh tài quyết liệt, ở nội dung nam, đội ghe ngo chùa Tum Núp 2 (xã An Ninh, TP.Cần Thơ) giành ngôi vô địch; đội ghe ngo Prêk On Đok 2 đoạt giải nhì và đội ghe ngo chùa Prêk Tà Cuôl giành giải ba.

Chùa Tum Núp đoạt hat-trick vô địch ghe ngo nam và nữ- Ảnh 9.

Khoảnh khắc nâng cúp ăn mừng

ẢNH: DUY TÂN

Ở nội dung nữ, đội ghe ngo chùa Tum Núp giành giải nhất; đội đoạt giải nhì là chùa Kosthum 2 và thứ ba là chùa Ngan Dừa. Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp đội nam và nữ Tum Núp giành chức vô địch giải đua ghe ngo.

Giải đua ghe ngo TP.Cần Thơ 2025 không chỉ là cuộc đua của sức mạnh và tốc độ, mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, lòng tự hào đồng bào Khmer Nam bộ.


Tin liên quan

Đua ghe ngo trên con rạch có phong cảnh đẹp bậc nhất Cần Thơ

Đua ghe ngo trên con rạch có phong cảnh đẹp bậc nhất Cần Thơ

Giải vô địch đua ghe ngo TP.Cần Thơ lần đầu tiên được tổ chức, quy tụ 13 đội tham gia tranh tài, tại rạch Khai Luông - là một trong những địa điểm có view đẹp bậc nhất Tây Đô.

Khám phá thêm chủ đề

Đua ghe ngo cần thơ lễ hội Oóc Om Bóc đồng bào Khmer Nam bộ ghe ngo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận