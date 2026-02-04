Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Chưa từng có: Người dân TP.HCM được đi xe buýt miễn phí thứ sáu hàng tuần

Hà Mai
04/02/2026 16:59 GMT+7

Chương trình 'Thứ sáu không tiền mặt - Đi buýt 0 đồng' vừa được Sở Xây dựng TP.HCM công bố triển khai chính thức ngay từ tháng 2 này.

Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, đơn vị này phối hợp cùng các đơn vị cung ứng ví điện tử gồm VNPT Money, Viettel Money, ShopeePay và ZaloPay triển khai chuỗi chương trình ưu đãi dành cho hành khách đi xe buýt trong năm 2026.

Chưa từng có: Người dân TP.HCM được đi xe buýt miễn phí thứ 6 hàng tuần - Ảnh 1.

Xe buýt từng bước trở thành lựa chọn di chuyển thông minh, thân thiện môi trường, tiện ích cho người dân

ẢNH: AN VY

Chương trình mang tên "Thứ sáu không tiền mặt - Đi buýt 0 đồng" áp dụng vào thứ sáu hằng tuần, từ tháng 2 đến hết tháng 12 năm nay. Theo đó, hành khách thanh toán vé xe buýt bằng các ví điện tử tham gia chương trình được miễn 100% giá vé, tối đa 4 lượt/người/ngày. Ưu đãi được áp dụng cho các nền tảng: VNPT Money, Viettel Money, ShopeePay, ZaloPay.

Bên cạnh đó, Trung tâm vẫn tiếp tục triển khai ưu đãi miễn 100% giá vé xe buýt trong các dịp lễ lớn của đất nước và thành phố như lễ 30.4 - 1.5, Quốc khánh 2/9, Tết Dương lịch và các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng khác trong năm 2026.

Đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng cho biết: Thông qua các chương trình ưu đãi, TP.HCM mong muốn xe buýt không chỉ là phương tiện đi lại mà từng bước trở thành lựa chọn di chuyển thông minh, thân thiện môi trường, tiện ích cho người dân đô thị. Từ đó, góp phần hình thành thói quen thanh toán số, nâng cao chất lượng phục vụ và thể hiện rõ nét sự chuyển mình hiện đại của hệ thống giao thông công cộng TP.HCM.

Ngoài ra, từ 1.3, TPHCM sẽ triển khai vé dùng chung giữa xe buýt và tuyến metro số 1, áp dụng cho hành khách chuyển tuyến trong vòng 120 phút. Vé này không áp dụng với học sinh - sinh viên theo lượt.

Giá vé xe buýt lượt dùng chung được đề xuất gồm: 3.000 đồng (cự ly dưới 15 km); 4.000 đồng (15 - 25 km); 5.000 đồng (trên 25 km). Giá vé metro số 1 khi sử dụng chung với xe buýt dao động từ 3.000 - 16.000 đồng tùy theo số ga hành khách đi qua.

Giá vé theo thời gian dùng chung xe buýt và metro là 47.000 đồng vé 1 ngày; 104.000 đồng vé 3 ngày; 412.000 đồng vé tháng phổ thông; 206.000 đồng vé tháng học sinh - sinh viên.


Metro số 1 chạy miễn phí Tết Nguyên đán, người dân nhận vé thế nào?

Metro số 1 chạy miễn phí Tết Nguyên đán, người dân nhận vé thế nào?

Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 vừa thông báo lịch chạy tàu metro số 1 (metro Bến Thành - Suối Tiên) phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

