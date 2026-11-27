Chiều 25.11, thượng tọa Thích Trí Chơn, trụ trì chùa Nhân Hòa, cùng Trung tâm Phật giáo Việt Nam tại Ba Lan tổ chức lễ tưởng niệm trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Cộng đồng người Việt tưởng niệm trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Đức Quang, tham tán, Phó đại sứ Việt Nam tại Ba Lan; ông Vũ Đức Minh, Bí thư thứ hai Đại sứ quán; ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Ba Lan, cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo hội, đại diện các hội đoàn và đông đảo bà con, phật tử.

Án thờ cố trưởng lão hòa thượng tại chánh điện chùa Nhân Hòa ẢNH: THANH TUYỀN

Án thờ cố trưởng lão hòa thượng được thiết trí trang nghiêm tại chánh điện chùa Nhân Hòa. Trước giác linh đài, thượng tọa Thích Trí Chơn ôn lại công hạnh của vị cao tăng trong hàng giáo phẩm chứng minh tối cao của giáo hội.

Trong pháp nạn năm 1963 ở miền Nam, trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp đã dấn thân tranh đấu cho đạo pháp và là một trong những người có mặt khi Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

Phật tử và cộng đồng người Việt tại Ba Lan thành kính tưởng niệm cố Đức Phó pháp chủ ẢNH: THANH TUYỀN



Thượng tọa Thích Trí Chơn cùng đại diện Đại sứ quán, các hội đoàn và phật tử dâng hương, đảnh lễ giác linh cố trưởng lão hòa thượng, dành một phút nhập từ bi quán và hồi hướng công đức.

Thượng tọa cảm niệm tấm lòng của đại chúng, đồng thời nguyện giác linh trưởng lão hòa thượng gia hộ cho bà con được an lành.

Buổi lễ tưởng niệm diễn ra tại chùa Việt Nam giữa trời Âu ẢNH: THANH TUYỀN



Để con em người Việt xa quê không mất gốc

Cũng trong chiều 25.11, Trung tâm Phật giáo Việt Nam tại Ba Lan và đạo tràng chùa Nhân Hòa tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm hoằng pháp tại châu Âu của thượng tọa Thích Trí Chơn với chủ đề "20 năm dấu chân bồ đề trên đất tuyết".

Bà con người Việt đã cùng ôn lại những ngày đầu xây dựng chùa Nhân Hòa, tri ân những người đã góp sức để cộng đồng có nơi nương tựa, tu học.

Ông Nguyễn Đức Quang đánh giá cao vai trò của chùa Nhân Hòa đối với người Việt tại thủ đô Warszawa, ghi nhận những đóng góp của thượng tọa trụ trì và chư tăng trong việc chăm lo đời sống tín ngưỡng của bà con.

Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch hội người Việt Nam tại Ba Lan phát biểu ẢNH: THANH TUYỀN



Trong lời huấn từ, thượng tọa Thích Trí Chơn nhớ đến những người đã gắn bó với mình từ những ngày đầu đặt chân đến Ba Lan. Thượng tọa cho biết tâm nguyện khi đến với bà con là thắp sáng ngọn đèn giáo pháp của Đức Phật, giúp mỗi gia đình gìn giữ nếp đạo ông bà và gốc rễ văn hóa Việt Nam.

Nhắc bà con rằng "mất gốc là mất tất cả", thượng tọa nhấn mạnh văn hóa là hồn cốt của dân tộc, là chỗ nương tựa tinh thần của người Việt xa quê.

Ông Nguyễn Đức Quang, Phó đại sứ, tham tán đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Ba Lan phát biểu ẢNH: THANH TUYỀN



Trước đó, sáng cùng ngày, thượng tọa Thích Trí Chơn cùng ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Ba Lan và đoàn phật tử đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Ba Lan. Tại buổi gặp Đại sứ Hà Hoàng Hải, thượng tọa đề xuất, khi điều kiện cho phép, chùa Nhân Hòa có thể trở thành trung tâm dạy tiếng Việt cho con em người Việt tại Ba Lan.

Theo đại sứ, chùa Nhân Hòa là biểu tượng văn hóa, tôn giáo có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống tinh thần của cộng đồng người Việt tại Ba Lan. Đây là nơi bà con về tu học, lễ bái, tưởng nhớ ông bà, tổ tiên. Nhiều sinh hoạt chung của cộng đồng như lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Tết Trung thu dành cho thiếu nhi cũng được tổ chức tại chùa.