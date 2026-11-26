Sáng 26.11, đoàn công tác Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đến viếng trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa).



Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM làm trưởng đoàn.

Đoàn công tác Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đến viếng trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tham gia đoàn viếng tang cố Đức Phó pháp chủ còn có bà Võ Thị Dung, nguyên Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cùng đại diện tôn giáo bạn.

Các thành viên trong đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp.

Ông Nguyễn Phước Lộc viếng cố Đức Phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Tham dự đoàn viếng cũng có đại diện các sở, ngành, tôn giáo bạn ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong sổ tang, ông Nguyễn Phước Lộc viết: Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM kính viếng trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng tông phong tổ đình Vĩnh Nghiêm. Thành kính chia buồn sâu sắc đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tông phong tổ đình Vĩnh Nghiêm.

Ông Nguyễn Phước Lộc viết sổ tang chia buồn đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc viết trong sổ tang ẢNH: NHẬT THỊNH

Cũng trong sáng 26.11, đoàn Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM do ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc sở làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm cố Đức Phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Vĩnh Nghiêm.

Đoàn Sở Dân tộc và Tôn giáo dâng hương tưởng niệm cố trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong sổ tang, ông Lâm Đình Thắng viết lời chia buồn đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Tông phong tổ đình Vĩnh Nghiêm ẢNH: NHẬT THỊNH

Đại diện tôn giáo bạn dâng hương tưởng niệm ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo thông cáo đặc biệt do Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ấn ký, Đức Phó pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng hệ phái tổ đình Vĩnh Nghiêm; viện chủ chùa Giác Minh, chùa Tế Độ (TP.HCM), do niên cao lạp trưởng đã viên tịch vào lúc 21 giờ 5 phút ngày 24.11.2026 (nhằm ngày 16.10 năm Bính Ngọ) tại tổ đình Vĩnh Nghiêm; trụ thế: 98 tuổi, 74 hạ lạp.



Sau lễ viếng, lễ truy niệm sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ ngày 29.11.2026 (nhằm ngày 21.10 năm Bính Ngọ), sau đó cung thỉnh kim quan trưởng lão hòa thượng trà tỳ tại công viên nghĩa trang Hoa viên Bình An (ấp An Bình, xã Bình An, thành phố Đồng Nai).