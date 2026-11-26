Sáng 26.11, đoàn công tác Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đến viếng trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa).
Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM làm trưởng đoàn.
Tham gia đoàn viếng tang cố Đức Phó pháp chủ còn có bà Võ Thị Dung, nguyên Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cùng đại diện tôn giáo bạn.
Các thành viên trong đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp.
Trong sổ tang, ông Nguyễn Phước Lộc viết: Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM kính viếng trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng tông phong tổ đình Vĩnh Nghiêm. Thành kính chia buồn sâu sắc đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tông phong tổ đình Vĩnh Nghiêm.
Cũng trong sáng 26.11, đoàn Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM do ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc sở làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm cố Đức Phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Vĩnh Nghiêm.
Theo thông cáo đặc biệt do Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ấn ký, Đức Phó pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng hệ phái tổ đình Vĩnh Nghiêm; viện chủ chùa Giác Minh, chùa Tế Độ (TP.HCM), do niên cao lạp trưởng đã viên tịch vào lúc 21 giờ 5 phút ngày 24.11.2026 (nhằm ngày 16.10 năm Bính Ngọ) tại tổ đình Vĩnh Nghiêm; trụ thế: 98 tuổi, 74 hạ lạp.
Sau lễ viếng, lễ truy niệm sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ ngày 29.11.2026 (nhằm ngày 21.10 năm Bính Ngọ), sau đó cung thỉnh kim quan trưởng lão hòa thượng trà tỳ tại công viên nghĩa trang Hoa viên Bình An (ấp An Bình, xã Bình An, thành phố Đồng Nai).
Trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp, thế danh Vũ Đức Nghiệp, sinh năm Kỷ Tỵ (1929) tại xã Phượng Tường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định cũ, nay thuộc tỉnh Ninh Bình.
Đức Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh đã từng du học ở Mỹ, tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Yale, tiến sĩ triết học tại Đại học Columbia. Với năng lực đặc biệt về ngoại ngữ và kiến thức vững vàng, trưởng lão hòa thượng từng đảm nhận trách nhiệm đối ngoại, đảm nhiệm Hiệu trưởng Trường trung học miền Nam, Giám đốc Trường trung học Vạn Hạnh tại Sài Gòn trước năm 1975.
Trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp tham gia tranh đấu trong Pháp nạn tại miền Nam năm 1963, là một trong những nhân chứng của sự kiện lịch sử Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.
Với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng lão hòa thượng là một trong những vị giáo phẩm được thỉnh tham gia chứng minh cho Hội đồng Phiên dịch và ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam, làm giới sư tại nhiều đại giới đàn, viện chủ và Trưởng tông môn tổ đình Vĩnh Nghiêm, Phó pháp chủ kiêm Giám luật, Trưởng ban Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh…
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