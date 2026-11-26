Sáng nay 26.11, tức 18.10 năm Bính Ngọ, đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đến dâng hương tưởng niệm trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TP.HCM), đoàn tháp tùng Đức Pháp chủ có hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Thường trực ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Tại Giác linh đường, đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng đã chắp tay tưởng niệm và sau đó hữu nhiễu kim quan (đi vòng quanh quan tài), tiễn biệt trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp - một trong những nhân chứng của sự kiện lịch sử Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.
Thông cáo đặc biệt do Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ấn ký cho biết, Đức Phó pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng hệ phái tổ đình Vĩnh Nghiêm; viện chủ chùa Giác Minh, chùa Tế Độ (TP.HCM), do niên cao lạp trưởng đã viên tịch vào lúc 21 giờ 5 phút ngày 24.11.2026 (nhằm ngày 16.10 năm Bính Ngọ) tại tổ đình Vĩnh Nghiêm; trụ thế: 98 tuổi, 74 hạ lạp.
Sau lễ viếng, lễ truy niệm sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ ngày 29.11.2026 (nhằm ngày 21.10 năm Bính Ngọ), sau đó cung thỉnh kim quan trưởng lão hòa thượng trà tỳ tại công viên nghĩa trang Hoa viên Bình An (ấp An Bình, xã Bình An, thành phố Đồng Nai).
Trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp, thế danh Vũ Đức Nghiệp, sinh năm Kỷ Tỵ (1929) tại xã Phượng Tường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định cũ, nay thuộc tỉnh Ninh Bình.
Đức Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh đã từng du học ở Mỹ, tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Yale, tiến sĩ triết học tại Đại học Columbia. Với năng lực đặc biệt về ngoại ngữ và kiến thức vững vàng, trưởng lão hòa thượng từng giao các trách nhiệm đối ngoại, từng đảm nhiệm hiệu trưởng Trường Trung học Miền Nam, Giám đốc Trường Trung học Vạn Hạnh tại Sài Gòn trước năm 1975.
Trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp tham gia tranh đấu trong Pháp nạn tại miền Nam năm 1963, là một trong những nhân chứng của sự kiện lịch sử Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.
Với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng lão hòa thượng là một trong những vị giáo phẩm được thỉnh tham gia chứng minh cho Hội đồng Phiên dịch và ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam, làm giới sư tại nhiều đại giới đàn, viện chủ và Trưởng tông môn tổ đình Vĩnh Nghiêm, Phó pháp chủ kiêm Giám luật, Trưởng ban Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh…
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