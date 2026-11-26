Sáng nay 26.11, tức 18.10 năm Bính Ngọ, đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đến dâng hương tưởng niệm trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.



Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tưởng niệm trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TP.HCM), đoàn tháp tùng Đức Pháp chủ có hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Thường trực ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tại Giác linh đường, đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng đã chắp tay tưởng niệm và sau đó hữu nhiễu kim quan (đi vòng quanh quan tài), tiễn biệt trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp - một trong những nhân chứng của sự kiện lịch sử Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

Thông cáo đặc biệt do Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ấn ký cho biết, Đức Phó pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng hệ phái tổ đình Vĩnh Nghiêm; viện chủ chùa Giác Minh, chùa Tế Độ (TP.HCM), do niên cao lạp trưởng đã viên tịch vào lúc 21 giờ 5 phút ngày 24.11.2026 (nhằm ngày 16.10 năm Bính Ngọ) tại tổ đình Vĩnh Nghiêm; trụ thế: 98 tuổi, 74 hạ lạp.

Đức Pháp chủ chắp tay tưởng niệm cố Đức Phó pháp chủ ẢNH: NHẬT THỊNH

Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng tiễn biệt cố trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp ẢNH: NHẬT THỊNH

Đức Pháp chủ hữu nhiễu kim quan tiễn biệt trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp ẢNH: NHẬT THỊNH

Tháp tùng Đức Pháp chủ có hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Thường trực ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau lễ viếng, lễ truy niệm sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ ngày 29.11.2026 (nhằm ngày 21.10 năm Bính Ngọ), sau đó cung thỉnh kim quan trưởng lão hòa thượng trà tỳ tại công viên nghĩa trang Hoa viên Bình An (ấp An Bình, xã Bình An, thành phố Đồng Nai).