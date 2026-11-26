Trong không gian trang nghiêm của lễ tang trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TP.HCM), nhiều đoàn sau khi viếng tang vẫn nán lại, cùng nhau ôn những kỷ niệm về vị cao tăng một đời vì đạo pháp và dân tộc.



Những câu chuyện về một thời bảo vệ chánh pháp, về sở học uyên bác, nụ cười hiền hòa và cách một bậc cao tăng đối đãi với người hậu học được nhắc lại trong niềm tiếc thương.

Hiểu lẽ vô thường vẫn không khỏi bùi ngùi

Chia sẻ với Thanh Niên tại chùa Vĩnh Nghiêm, thượng tọa, tiến sĩ Thích Giác Hoàng, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó viện trưởng thường trực Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, cho biết bản thân hết sức kính ngưỡng trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp, dù không có nhiều cơ duyên hầu cận, trực tiếp học hỏi.

Trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp (1929 - 2026) ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Là người con Phật, thượng tọa hiểu sinh - lão - bệnh - tử là quy luật tất yếu, nhưng trước sự ra đi của một bậc cao tăng mà mình hết lòng kính quý, thượng tọa vẫn không tránh khỏi niềm tiếc thương.

"Hay tin này, sư cũng bùi ngùi mặc dù biết tuổi của trưởng lão năm nay cũng gần 100", thượng tọa chia sẻ.

Những lần trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp đến chứng minh các hoạt động của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, tham dự các đại lễ do Học viện Phật giáo Việt Nam tổ chức hay những lần trực tiếp đến đảnh lễ đều để lại trong lòng thượng tọa nhiều ấn tượng sâu sắc.

Hội đồng điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM viếng tang trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp sáng 26.11 ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhìn lại cuộc đời của cố Đức Phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, từ những năm tháng học đạo, du học nước ngoài, tham gia bảo vệ chánh pháp năm 1963 đến công việc giảng dạy tại các trường ở miền Nam, thượng tọa đặc biệt kính phục sức học và tâm huyết của vị trưởng lão đối với Phật giáo nước nhà.

Trong điều kiện của nhiều thập niên trước, trưởng lão hòa thượng đã được học tập ở nước ngoài, uyên bác tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Hán. Theo thượng tọa Thích Giác Hoàng, về kiến thức và tuệ giác Phật học, trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp là một bậc cao tăng mà thế hệ hậu học, dù có học đến tiến sĩ, vẫn phải kính phục và noi theo.

Điều thượng tọa đặc biệt tâm đắc là khi tham gia bảo vệ chánh pháp năm 1963, trưởng lão hòa thượng còn trẻ nhưng đã thể hiện tinh thần từ bi, trí tuệ, nhẫn nhục và vô úy của người xuất gia.

Thượng tọa Thích Giác Hoàng cùng các thành viên trong đoàn viếng tưởng nhớ cố Đức Phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Người tu hành cần biết ẩn nhẫn, kham nhẫn, giữ gìn phẩm hạnh của một vị sa môn, nhưng khi cần thiết cũng phải biết cất lên tiếng nói để bảo vệ chánh pháp. Đó là bài học quý báu mà thượng tọa Thích Giác Hoàng học được từ cuộc đời của cố Đức Phó pháp chủ.

Là người thuộc hệ phái Phật giáo Khất sĩ, dù không cùng tông phong, thượng tọa vẫn luôn cảm nhận được sự bao dung, hòa ái và nhẹ nhàng của trưởng lão hòa thượng trong những lần gặp gỡ.

Nhớ về vị trưởng lão vẫn minh mẫn, an yên trong những năm tháng tuổi cao, thượng tọa Thích Giác Hoàng chia sẻ: "Mỗi lần đến gặp trưởng lão hòa thượng, sư luôn cảm nhận nguồn năng lượng từ bi mát mẻ như che mát mình vậy".



Thượng tọa Thích Giác Hoàng viết lời chia buồn với môn đồ pháp quyến trong sổ tang ẢNH: NHẬT THỊNH

Người chuyển tải tiếng nói Phật giáo Việt Nam năm 1963

Thượng tọa, tiến sĩ Thích Nhật Từ, Ủy viên Thường trực kiêm Ủy viên Thư ký, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, cho biết trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp là nhân chứng lịch sử, người trực tiếp góp phần vào việc tổ chức sự kiện Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu năm 1963.

Qua hồi ký của trưởng lão hòa thượng, thượng tọa Thích Nhật Từ cho rằng thế hệ hôm nay có thể rút ra nhiều bài học về tinh thần đoàn kết, phụng sự Phật pháp và nhân sinh.

"Lúc đó, mọi khác biệt về hệ phái, phương pháp tu tập được đặt qua một bên mà làm thế nào tập trung cứu nguy đất nước và Phật giáo", thượng tọa chia sẻ.

Theo thượng tọa, đoàn kết thôi chưa đủ mà còn phải vận dụng trí tuệ, dựa vào luật pháp, tạo được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân để tìm kiếm giải pháp hòa bình, hòa giải.

Thượng tọa Thích Nhật Từ chia sẻ với PV Thanh Niên tại lễ tang cố Đức Phó pháp chủ ẢNH: V.P

Trong những năm tháng ấy, trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp còn đảm nhiệm việc trả lời phỏng vấn báo chí, chuyển tải tiếng nói của lãnh đạo Phật giáo Việt Nam.

"Với lợi thế từng du học tại Mỹ, nói tiếng Anh lưu loát, phát âm chuẩn như người bản xứ và nắm rõ diễn biến của pháp nạn năm 1963, cố trưởng lão hòa thượng đã giúp các hãng thông tấn quốc tế tiếp cận nguồn thông tin trực tiếp, chính xác", thượng tọa Thích Nhật Từ chia sẻ.

Đọc lại những bài phỏng vấn bằng tiếng Anh của trưởng lão hòa thượng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đặc biệt kính phục trí tuệ sắc bén, cách trả lời đi thẳng vào trọng tâm, không để người tiếp nhận hiểu sang một nghĩa khác.

Trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp: Uyên bác nhưng hết mực khiêm cung

Từng có cơ duyên trực tiếp học với trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp trong 2 năm, thượng tọa Thích Nhật Từ vẫn nhớ cách cố Đức Phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam truyền đạt kiến thức.

Ở thế hệ lãnh đạo Phật giáo thời bấy giờ, theo thượng tọa, rất hiếm người có khả năng sử dụng chuyên sâu cả tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Hán, có thể nói, viết và phiên dịch như trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp. Thế nhưng, điều khiến các học trò đặc biệt kính phục lại là sự khiêm tốn của trưởng lão hòa thượng.

"Dù chúng tôi là học trò nhưng trưởng lão hòa thượng vẫn tôn trọng, thương yêu và ứng xử rất đặc biệt. Ở phương diện này, chúng ta phải học", thượng tọa Thích Nhật Từ chia sẻ.

Trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp được các thế hệ hậu học kính ngưỡng bởi trí tuệ, đức hạnh ẢNH: NHẬT THỊNH

Từ những pháp ngữ của trưởng lão hòa thượng, thượng tọa Thích Nhật Từ đúc kết 3 bài học: hiểu đạo để thực hành Phật pháp bằng chánh tín và tỉnh thức; chia sẻ Phật pháp để mở mang hiểu biết cho mọi người; phụng sự đất nước và dân tộc.

Điều đáng quý là không chỉ phụng sự khi có điều kiện thuận lợi, mà ngay trong nghịch duyên cũng biết tạo ra những bước ngoặt để cống hiến cho nhân sinh, tốt đời, đẹp đạo, hộ quốc an dân.

Thượng tọa mong các thế hệ tăng ni, phật tử dành thời gian đọc, nghiền ngẫm những pháp ngữ của trưởng lão hòa thượng để cảm nhận chiều sâu tuệ giác và giá trị thực tiễn trong từng câu chữ.