Chưa xong Venezuela, ông Trump bắn chìm thêm thuyền ''chở ma túy' Colombia
Video Thế giới

Trúc Huỳnh
20/10/2025 21:17 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi Tổng thống Colombia Gustavo Petro là ‘trùm ma túy bất hợp pháp’, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết lực lượng Mỹ đã tấn công một tàu có liên quan đến một nhóm phiến quân Colombia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tối 19.10 tuyên bố ông sẽ tăng thuế đối với Colombia và ngừng mọi khoản thanh toán cho quốc gia Nam Mỹ này.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết lực lượng Mỹ đã tấn công một tàu có liên quan đến một nhóm phiến quân Colombia, khiến ba người thiệt mạng.

Ông Hegseth đã công bố đoạn một video trên mạng xã hội X về vụ tấn công. Dù không cung cấp bằng chứng, Bộ trưởng Hegseth nói rằng con tàu này có liên quan đến việc buôn lậu ma túy bất hợp pháp. Không thể xác minh độc lập về cáo buộc này.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã lên án vụ tấn công. Ông nói con tàu thuộc về một “gia đình bình thường” chứ không phải phiến quân.

Ông Petro đã phản đối các cuộc tấn công của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền ở vùng biển Caribbean, mà cho đến nay đã khiến hàng chục người thiệt mạng và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Ông Trump tuyên bố sẽ tăng thuế đối với Colombia, căng thẳng ma túy leo thang - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới khi ông bay từ Florida đến Washington, trên chuyên cơ Không lực Một, ngày 19.10.2025

ẢNH: REUTERS

Nhiều chuyên gia pháp lý và các nhà hoạt động nhân quyền cũng đã lên án loạt hành động quân sự bất thường này.

Những bình luận mới nhất của Tổng thống Trump đánh dấu một bước lùi mới trong quan hệ giữa Washington và Bogota, khi ông Trump cáo buộc Colombia đồng lõa trong hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp.

Ngày 19.10, ông chủ Nhà Trắng gọi người đồng cấp Colombia là “trùm ma túy bất hợp pháp”.

Bogota gọi những phát biểu này là xúc phạm và tuyên bố sẽ tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế để bảo vệ Tổng thống Petro và quyền tự chủ của đất nước.

Ông Trump cũng nói rằng Washington sẽ “hủy bỏ toàn bộ số tiền mà Mỹ đang hỗ trợ” cho Colombia và cho biết ông sẽ công bố tăng thuế đối với hàng nhập khẩu của nước này trong ngày 20.10. Tuy nhiên, không rõ ông Trump đang ám chỉ đến khoản hỗ trợ tài chính nào.

Colombia từng là một trong những nước nhận viện trợ lớn nhất của Mỹ ở Tây Bán cầu, nhưng dòng tiền đột ngột bị cắt giảm trong năm nay do việc đóng cửa Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID).

Colombia hiện đang phải trả mức thuế 10% đối với hầu hết hàng nhập khẩu vào Mỹ. Đó là mức cơ sở mà ông Trump đã áp đặt cho nhiều quốc gia.

