Gia đình người thiệt mạng do Mỹ bắn nổ thuyền gần Venezuela đòi công lý

Gia đình của một thanh niên đến từ Trinidad & Tobago cho biết anh đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công mới đây của Mỹ vào một chiếc thuyền ngoài khơi Venezuela.

Gia đình cho biết Chad Joseph, 26 tuổi, là một ngư dân bình thường. Anh đến Venezuela 6 tháng trước để tìm việc làm tốt hơn vì anh có người thân ở đó.

Gia đình khẳng định anh đã chết trong một cuộc không kích hôm 14.10.

Chị họ của Joseph, cô Afisha Clement, đã lên tiếng về mất mát này. “Ông Donald Trump đã cướp đi một người cha, một người anh, một người chú, một người cháu trai khỏi gia đình. Ông ta không quan tâm đến những gì ông ta đang làm. Ông ta chỉ nhắm vào một mục tiêu duy nhất ở Venezuela và ông ta nói rằng đó là các băng đảng ma túy. Không phải vậy, không phải vậy. Ông Trump, ông cần phải dừng lại và ngừng giết hại những người vô tội”.

Các thành viên trong gia đình của anh Chad Joseph tại Las Cuevas (Trinidad & Tobago), ngày 16.10.2025 ẢNH: REUTERS

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho quân đội Mỹ đến miền nam Caribbean để chống lại nạn buôn bán ma túy. Kể từ đó, quân đội Mỹ đã tấn công ít nhất 6 chiếc thuyền bị cáo buộc liên quan đến ma túy bất hợp pháp.

Cho đến nay, các vụ tấn công này đã giết chết ít nhất 27 người, nhưng Mỹ không công bố bằng chứng nào về sự liên quan đến buôn bán ma túy. Chính quyền ông Trump cung cấp rất ít thông tin về các cuộc tấn công này. Không có tên của những người thiệt mạng hoặc chi tiết về những gì có trên thuyền.

Mẹ của Joseph, bà Lenore Burnley, cho biết không có ai từ chính phủ Trinidad liên lạc với bà. Bà nói: “Không ai đến và nói với chúng tôi điều gì cả. Tất cả những gì chúng tôi thấy chỉ là bình luận trên mạng xã hội để lan truyền sự việc. Không có cảnh sát, không ai cả”.

Một quan chức Mỹ nói với Reuters rằng cuộc tấn công hôm 16.10 là cuộc tấn công đầu tiên có người sống sót.

Các chuyên gia pháp lý đặt câu hỏi tại sao quân đội Mỹ, mà không phải Lực lượng Tuần duyên, lại tiến hành những hoạt động chết người này. Họ cũng đặt câu hỏi tại sao Mỹ không tìm cách ngăn chặn những chiếc thuyền mà không cần phải giết người.

Các nghị sĩ Dân chủ tại Quốc hội cho rằng Nhà Trắng chưa đưa ra lý do chính đáng hoặc thông tin tình báo để giải thích cho các hành động này.

Chính quyền Tổng thống Trump lập luận rằng họ đang chiến đấu với những kẻ khủng bố ma túy ở Venezuela, khiến các cuộc tấn công trở nên hợp pháp.

Ngày 15.10, ông Trump cũng xác nhận rằng ông đã cho phép CIA tiến hành các hoạt động bí mật ở Venezuela. Điều này làm gia tăng áp lực của Mỹ lên Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, người mà Mỹ cáo buộc có liên quan đến ma túy và các băng đảng tội phạm.

Ông Maduro phủ nhận tất cả và nói rằng Mỹ muốn ông ta từ chức.