Chuẩn bị cơ sở lý luận, thực tiễn cho các quyết sách chiến lược giai đoạn mới

Sáng 4.3, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130); tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) chủ trì cuộc làm việc với các tổ biên tập, triển khai các nội dung nhiệm vụ tổng kết.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc sáng 4.3 ẢNH: TTXVN

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, kỷ niệm 100 năm đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, không chỉ là thành quả, thành tựu mang tính thời gian mà còn là chiều dài của một hành trình cách mạng đầy hy sinh, gian khổ, sáng tạo và phát triển.

Tổng kết 100 năm nhìn lại toàn bộ chặng đường Đảng lãnh đạo dân tộc: từ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, đến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung đến công cuộc Đổi mới toàn diện; từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu trở thành một quốc gia có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh đánh giá một cách khoa học, toàn diện, khách quan việc hiện thực hóa những định hướng chiến lược của Đảng trong thời kỳ quá độ. Đây là cơ hội để làm rõ hơn mô hình phát triển, những thành tựu đạt được, những hạn chế, bất cập, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Theo Tổng Bí thư, hai nội dung tổng kết này gắn bó chặt chẽ với nhau. Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam phải cung cấp cái nhìn lịch sử toàn diện, đúc rút được những bài học mang tính quy luật của cách mạng Việt Nam (nhưng không phải là bản rút gọn của lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam) để định hướng lãnh đạo đất nước phát triển trong 100 năm tiếp theo.

Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ giúp đi vào chiều sâu lý luận và thực tiễn của thời kỳ đổi mới.

Công việc này không chỉ phục vụ yêu cầu kỷ niệm mà quan trọng hơn là chuẩn bị cơ sở lý luận và thực tiễn cho các quyết sách chiến lược trong giai đoạn phát triển mới, hướng tới năm 2045 và xa hơn nữa, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước đến năm 2130.

Xác định rõ tiến độ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm

Tổng Bí thư yêu cầu Ban Chỉ đạo cần rà soát lại dự thảo phân công nhiệm vụ theo các nhóm tổng kết, bảo đảm: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; phù hợp với chức năng, năng lực, kinh nghiệm của từng thành viên; tránh chồng chéo, bỏ sót hoặc dàn trải, hình thức.

Ban Chỉ đạo phải là trung tâm điều phối, định hướng, kiểm tra, giám sát toàn bộ quá trình tổng kết. Cùng với việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương, có thể nghiên cứu thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết ở các địa phương và ở một số bộ, ngành.

Không gian buổi làm việc sáng 4.3 ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư lưu ý, cần hoàn thiện đề cương các báo cáo tổng kết; xây dựng các hướng dẫn; xây dựng bộ khung phương pháp luận chung; đồng thời, phải có kế hoạch tổng thể cho cả giai đoạn. Cần định rõ thời hạn hoàn thành của từng phần việc đã được phân kỳ thực hiện.

Việc xác định rõ các mốc tiến độ không chỉ theo quý mà thậm chí phải theo tháng, trong giai đoạn nước rút thậm chí phải xác định theo tuần, theo từng ngày. Tất cả phải được thể hiện bằng kế hoạch cụ thể, khả thi, có cơ chế kiểm soát tiến độ, đầu ra.