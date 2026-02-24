Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Chuẩn bị kỹ lưỡng phương án liên quan công tác nhân sự tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI

Văn Chung
Văn Chung
Theo TTXVN, Đại biểu nhân dân
24/02/2026 17:45 GMT+7

Sáng 24.2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới thăm, giao nhiệm vụ cho một số cơ quan của Quốc hội nhân dịp đầu năm mới.

Làm việc với Ủy ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị ủy ban tập trung cao độ cho công tác bầu cử trong giai đoạn cao điểm tháng 3.

Các cơ quan cần chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án, kịch bản liên quan công tác nhân sự tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI và nhấn mạnh phải thực hiện "đúng quy trình nhưng bảo đảm tinh gọn, rõ việc, rõ trách nhiệm, tránh hình thức, kéo dài không cần thiết".

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu mọi khâu phải được rà soát kỹ lưỡng, kịp thời xử lý vướng mắc. Mục tiêu là tổ chức thành công cuộc bầu cử, lựa chọn đủ 500 đại biểu trong tổng số 864 người ứng cử. Ủy ban Công tác đại biểu phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để đẩy mạnh tập huấn cho đội ngũ cán bộ ở cấp xã, cấp tỉnh, nhất là trong bối cảnh nhiều cán bộ mới tham gia công tác bầu cử.

- Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban Công tác đại biểu sáng 24.2

ẢNH: DAIBIEUNHANDAN

Phát biểu trong buổi làm việc với Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, tình hình văn hóa, xã hội hiện nay của đất nước có nhiều mặt tích cực, nhưng cũng còn những mặt trái cần phải có những giải pháp đồng bộ. Do đó, Ủy ban Văn hóa và Xã hội cần theo dõi, nghiên cứu và chủ động có những kiến nghị, đề xuất kịp thời với Đảng, Nhà nước. Cùng đó là chuẩn bị tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội có 15 người được giới thiệu tái cử; có 10 người không tiếp tục tham gia ứng cử khóa mới. Đối với những người thôi nhiệm vụ, Chủ tịch Quốc hội mong các cán bộ tiếp tục công tác ở vị trí mới hoặc trở về địa phương, vẫn gắn bó với cơ quan Quốc hội.

Nâng cao hơn nữa chất lượng thẩm tra các dự án luật

Làm việc với Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu ủy ban tập trung rà soát, kiểm tra việc triển khai luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, bảo đảm các quy định của luật đi vào cuộc sống một cách đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.

Cùng đó, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát tăng cường quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo bằng chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); xây dựng hệ thống quản lý đơn thư bài bản, đồng bộ, có khả năng số hóa, phân loại, theo dõi quá trình xử lý một cách chính xác, minh bạch.

Làm việc với Ủy ban Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, năm 2026, ủy ban nâng cao hơn nữa chất lượng thẩm tra các dự án luật, dự thảo nghị quyết. Những vấn đề liên quan đến quyền con người, lĩnh vực hình sự phải quy định chặt chẽ; còn những vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại cần linh hoạt, phù hợp thực tiễn.

Làm việc với Ủy ban Khoa học - Công nghệ  - Môi trường, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ủy ban cần tăng cường giám sát việc thực hiện các luật, nghị quyết được thông qua để đảm bảo các luật, nghị quyết, nghị định, thông tư đi vào cuộc sống, đem lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Đánh giá cao việc phong trào "Bình dân học vụ số" đã được chuyển giao cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã, tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây mới chỉ là bước đầu. Ủy ban Khoa học - Công nghệ - Môi trường cần tiếp tục nghiên cứu để nâng cấp ứng dụng này. "Quốc hội phải đi đầu trong vấn đề chuyển đổi số, số hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

