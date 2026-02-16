Chúc tết qua loa: Hơi ấm đất liền vượt sóng gió giữa trùng khơi

Sóng to, gió lớn, xuồng máy không thể đưa đoàn công tác từ tàu Trường Sa 19 đến các nhà giàn để chúc tết, mà chỉ có thể chở hàng hóa và quà tết, dù chỉ còn cách các nhà giàn DK1 khoảng 300 m. Đoàn công tác đã cùng lên khoang lái của tàu, liên lạc các nhà giàn, tàu trực qua bộ đàm để gửi những lời chúc tết. Hình thức này hay được những người lính hải quân gọi vui là chúc tết qua loa.

Chúc tết qua loa

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại cuộc chúc tết qua loa từ tàu Trường Sa 19 đến nhà giàn DK1/8 và tàu Trường Sa 02. Mở đầu, đại tá Lê Hồng Quang, Phó chủ nhiệm chính trị Vùng 2 Hải quân thay mặt thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng đã biểu dương những kết quả của cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/8 và tàu Trường Sa 02 trong năm 2025.

Đại tá Lê Hồng Quang, Phó chủ nhiệm chính trị Vùng 2 Hải quân chúc tết cán bộ, chiến sĩ nhà giàn và tàu trực ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Trước thềm năm mới xuân Bính Ngọ, đoàn công tác xin gửi đến cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/8, tàu Trường Sa 02 những lời chúc đầu năm mới tốt đẹp nhất. Qua các đồng chí, đoàn công tác xin gửi lời chúc đến gia đình, người thân, bạn bè, đồng chí đồng đội, đồng nghiệp của các đồng chí lời chúc đầu năm mới an khang thịnh vượng", đại tá Quang nói.

Do sóng to, gió lớn, các xuồng máy chỉ có thể chở hàng hóa qua các nhà giàn DK1 ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đáp lại từ đầu dây bên kia, giữa tiếng gió rít, giọng nói của thiếu tá Trần Ngọc Bích, Chính trị viên nhà giàn DK1/8 vang lên đầy tự hào: "Trong không khí vui mừng chào đón năm mới, niềm vui của chúng tôi như được nhân lên khi được đón các đồng chí đại diện Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng, cùng các phóng viên, lực lượng đang làm nhiệm vụ trên biển. Đây là món quà tình nghĩa vô giá, là nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với chúng tôi".

Những dòng thơ viết vội

Cuộc gặp gỡ qua bộ đàm trở nên lắng đọng hơn khi chị Vũ Thị Thanh Lanh, cán bộ Hội biển đảo Việt Nam đọc lá thư của một sinh viên học viện hàng không gửi đến các chiến sĩ hải quân.

Chị Vũ Thị Thanh Lanh đọc lá thư của bạn sinh viên gửi đến những người lính nhà giàn ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Em biết cuộc sống trên đảo xa không hề dễ dàng và trên nhà giàn cũng vậy, nhưng các anh vẫn luôn vững vàng, kiên cường bảo vệ biển đảo của quê hương. Những hy sinh và công lao của các anh không chỉ giúp chúng em cảm thấy tự hào về đất nước mình mà còn giúp chúng em nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ", một đoạn thư viết.

Đáng chú ý, nhóm nữ phóng viên trong đoàn công tác sau những ngày trực tiếp tác nghiệp, ghi nhận cuộc sống của những người lính hải quân, đã có một bài thơ đầy ý nghĩa - chưa kịp đặt tên để gửi tặng đến những người lính biển.

Phóng viên Phương Mai, Báo Nhân Dân đọc bài thơ chưa đặt tên ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Xuân mới lại về trên đất mẹ/Khắp nơi rộn rã tiếng trống vang/Quê hương rực rỡ hoa mai nở/Biển đảo ngời lên ánh nắng vàng.

Ngạo nghễ hiên ngang trong bão tố/Giữ trời giữ biển giữ bình yên/Mồ hôi thấm mặn cùng sóng gió/Tổ quốc tự hào về các anh.

Xuân đến gửi lời yêu thương nhất/Chúc anh em sức khỏe dồi dào/Ý chí kiên trung như sắt thép/Niềm tin son sắc chẳng phai màu.

Khúc hát cùng xuân lời ca mới/Sóng ngân hòa nhịp trái tim son/Tổ quốc tri ân người lính biển/Nhà giàn rực sáng giữa trùng khơi.

Xuân này nối tiếp xuân năm tới/Niềm vui lan tỏa khắp muôn nơi/Chúc các anh em luôn mạnh khỏe/Giữ trọn non sông vững biển trời".

Những dòng thơ chất chứa đầy tình cảm của những đại biểu nữ trong đoàn trực tiếp đọc đã thật sự chạm đến trái tim của những người lính biển vốn gai góc, phong trần giữa biển khơi.

Các đại biểu chỉ có thể nghe được phản hồi từ các nhà giàn, tàu trực qua loa ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Anh em bên Trường Sa 02 cũng như nhà giàn DK1/8 rất xúc động, bồi hồi. Đặc biệt là qua giọng đọc của các chị phóng viên, nhà báo truyền cảm, lại tăng thêm xúc động bùi ngùi", tiếng bộ đàm từ tàu Trường Sa 02 phản hồi.

Còn người, còn nhà giàn

Không thể trực tiếp lên các nhà giàn, đó là điều mà tất cả những đại biểu trong đoàn công tác đều tiếc nuối bởi sau hành trình vượt hàng trăm hải lý từ đất liền đến các nhà giàn, khi mà khoảng cách chỉ còn vài trăm mét.

"Đến giờ em không biết nói gì, chỉ biết gửi đến các anh lời chúc sức khỏe, chúc hậu phương của các anh luôn bình an, để các anh yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ", PV Thiên Lý (Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP.HCM) chia sẻ.

PV Kiều Duyên, Báo và đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long gọi những người lính biển là những "cột mốc sống" tại thềm lục địa phía nam.

PV Kiều Duyên mong những người lính hải quân vững tinh thần, chắc tay súng, giữ gìn biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Gửi đến các anh bằng tất cả niềm tin yêu và sự nồng ấm của đất liền, em mong rằng ở nơi đầu sóng ngọn gió, các anh luôn giữ vững tinh thần, bền ý chí, chắc tay súng, giữ gìn biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc", PV Kiều Duyên gửi gắm niềm tin.

PV Nguyễn Thị Liên, Báo và phát thanh truyền hình Đồng Nai đã bật khóc xúc động, chia sẻ: "Rất là yêu thương các anh nhưng mà không biết nói gì hết. Chúc các anh đón một mùa xuân ấm áp, có đầy đủ hương vị tết nơi quê nhà mà đoàn công tác cũng như nhân dân cả nước đã gửi tới các anh".

PV Nguyễn Thị Liên bật khóc khi gửi đến các chiến sĩ những lời chúc từ trái tim mình ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đáp từ tình cảm cũng những lời chúc của đoàn công tác, thiếu tá Trần Ngọc Bích thay mặt anh em nhà giàn DK1 khẳng định ý chí thép: "Dù có khó khăn gian khổ đến đâu, chúng tôi vẫn kiên trì bám biển, bám nhà giàn với khẩu hiệu 'còn người, còn nhà giàn'. Sẵn sàng đem hết tinh thần, nghị lực, trí tuệ để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc".

Các đại biểu hát vang bài ca Mùa xuân trên TP.HCM tặng các chiến sĩ nhà giàn, tàu trực ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đại úy Trần Văn Hậu, Chính trị viên tàu Trường Sa 02 ,chia sẻ: "Được giao lưu qua bộ đàm là một điều rất đặc biệt, trong cảm xúc của chúng tôi rất bồi hồi và dâng trào. Rất tiếc nuối do điều kiện sóng to gió lớn, vì công tác bảo đảm an toàn nên không thể trực tiếp gặp gỡ mọi người".

Cuối chương trình, đoàn công tác đã cùng hát vang bài ca Mùa xuân trên TP.HCM trong những tiếng vỗ tay và đàn guitar gửi tặng đến các người lính nhà giàn và tàu trực.

Những người lính nhà giàn vẫy tay chào đoàn công tác ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đáp lại những tình cảm của đoàn công tác, những người lính biển cũng đã hát vang 2 ca khúc Cánh thiệp đầu xuân và Mùa xuân DK, thể hiện sự lạc quan, tinh thần thép của những người lính nhà giàn giữa biển khơi nhưng vẫn luôn dạt dào cảm xúc trong tình yêu quê hương, Tổ quốc và gia đình.

Chia tay các nhà giàn, tàu trực, tàu Trường Sa 19 hú 3 hồi còi tàu vang lên dõng dạc, báo hiệu tàu tiếp tục hành trình. Những người lính ở lại, đứng trên những pháo đài thép sừng sững giữa biển khơi, phất cao lá cờ Tổ quốc, vẫy tay chào tạm biệt đoàn công tác.