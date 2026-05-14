Chửi bới, đấm CSGT vì bị dừng xe

Chiều 14.5, Cục CSGT Bộ Công an cho biết, cơ quan chức năng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Văn Công (21 tuổi, quê Nghệ An), để điều tra về tội chống người thi hành công vụ.

Vi Văn Công đấm cán bộ CSGT khi bị dừng xe kiểm tra ẢNH: CỤC CSGT

Trước đó, ngày 10.5, quá trình tuần tra, kiểm soát tại đường N1-1 Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn (xã Đại Đồng, Bắc Ninh), tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Công điều khiển xe máy chở theo bạn gái không đội mũ bảo hiểm, có dấu hiệu quay đầu né tránh chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Chở bạn gái không đội mũ bảo hiểm còn đấm CSGT

Khi CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Công không chấp hành, lái xe lao về phía cán bộ làm nhiệm vụ nhằm bỏ chạy nhưng bất thành.