Chung cư Greenfield ở TP.HCM ròng rã 7 năm chờ cấp sổ hồng

Chung cư Greenfield tại số 830 Xô Viết Nghệ Tĩnh (số cũ 686 Xô Viết Nghệ Tĩnh), phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM được xây dựng bởi chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần xây lắp thương mại 2 (ACSC) theo Quyết định về chấp thuận đầu tư số 5425/QĐ-UBND ngày 14.10.2016 của UBND TP.HCM.

Chung cư đã được đưa vào sử dụng và bàn giao cho chủ sở hữu căn hộ kể từ tháng 12.2019.

Ông Lê Hoàng Toàn, Trưởng ban quản trị chung cư Greenfield, cho biết trước bức xúc của người dân, ban quản trị đã nhiều lần gặp chủ đầu tư và nhiều lần làm văn bản đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng) cho 320 hộ dân sinh sống tại chung cư. Tuy nhiên, đến nay đã 7 năm, các căn hộ vẫn chưa được cấp sổ hồng.

Chung cư Greenfield ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM ẢNH: P.V

Ông Toàn cũng cho biết sau nhiều tháng chờ đợi, ngày 9.10.2026, Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM đã ban hành Thông báo số 28825 liên quan đến dự án chung cư Greenfield 686.

Theo nội dung thông báo này, Tổ công tác 1645 của TP.HCM đã đề nghị chủ đầu tư tiếp tục có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường (Văn phòng đăng ký đất đai thành phố). Trong đó, xác định rõ các ô đậu xe và hạng mục công trình nhà trẻ tại chung cư thuộc sở hữu chung hay sở hữu riêng của chủ đầu tư. Đồng thời, liên hệ Chi cục Bảo vệ môi trường để được hướng dẫn việc thực hiện thủ tục môi trường của dự án.

Văn bản cũng đề nghị Phòng Kinh tế đất - Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương thực hiện rà soát ý kiến của Sở Tài chính tại công văn số 5455 ngày 9.3.2026, ý kiến của Hội đồng thẩm định giá đất thành phố tại thông báo số 418 ngày 19.12.2023 và công văn số 10381 ngày 27.12.2024 để tham mưu Ban giám đốc sở báo cáo cơ quan có thẩm quyền về phương án giá đất cụ thể để tính nghĩa vụ tài chính bổ sung của dự án.

Trên cơ sở đó, Văn phòng đăng ký đất đai thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quy định của pháp luật có liên quan, ý kiến của chủ đầu tư, kết quả xác định giá đất, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung của chủ đầu tư và thành phần hồ sơ theo quy định của thủ tục hành chính để giải quyết việc cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án.

Mới đây nhất, ngày 14.10.2026, chủ đầu tư đã gửi văn bản để phản hồi thông báo số 28825 nói trên.

Theo đó, chủ đầu tư đã hoàn tất hồ sơ và nộp hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường theo phiếu chuyển hồ sơ đề ngày 10.6.2026, đồng thời nêu rõ hồ sơ cấp giấy phép môi trường là hoàn toàn độc lập với hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Đồng thời chủ đầu tư đã có đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM "xem xét tách riêng nội dung liên quan đến diện tích chỗ đậu xe và khu vực nhà trẻ với thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ cho người mua nhà để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của cư dân đã nhận bàn giao nhà và sử dụng ổn định trong nhiều năm qua".

Đối với nghĩa vụ tài chính bổ sung, được biết Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã ban hành thông báo số 16302 nội dung nêu rõ: trên cơ sở đề xuất của đơn vị tư vấn, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ có văn bản trong tháng 12.2025 báo cáo UBND thành phố phối hợp với Trung tâm pháp lý không phát sinh nợ và tài chính bổ sung khi điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc của dự án để UBND thành phố xem xét, quyết định.

Tuy nhiên, đã 10 tháng trôi qua kể từ ngày ban hành thông báo số 16302, vẫn chưa có văn bản chính thức xác nhận nghĩa vụ tài chính bổ sung của chủ đầu tư (nếu có) liên quan đến dự án, làm cơ sở để chủ đầu tư có thể nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho những người mua nhà.

Về phía chủ đầu tư cũng cho biết liên tục trong những tháng qua đã nhiều lần liên hệ Văn phòng đăng ký đất đai thành phố để nộp hồ sơ bổ sung (nếu có). Tuy nhiên, vẫn bị từ chối làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở với lý do chưa thấu đáo và cho rằng đơn vị này vẫn chưa nhận được hồ sơ bổ sung liên quan, chưa có hồ sơ cập nhật trên hệ thống điện tử của đơn vị…

Đối với dự án chung cư Greenfield 686, trước đây do có thỏa thuận giữa chủ đầu tư và Vietinbank - chi nhánh Bình Dương cũ, người mua căn hộ chỉ có thể vay tiền mua căn hộ với tài sản thế chấp là nhà ở hình thành trong tương lai từ Vietinbank - chi nhánh Bình Dương (còn gọi là "vay trả góp").

Trong khi đó, lãi suất của Vietinbank cao hơn một số ngân hàng khác nếu cùng hình thức vay; và phương thức vay trả góp lãi suất cao hơn nhiều so với phương thức vay có tài sản bảo đảm là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Chênh lệch lãi suất là một khoản thiệt hại không nhỏ đối với các chủ sở hữu phải vay khi mua căn hộ, nhất là trong giai đoạn kinh tế khó khăn hiện nay. Việc được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở sẽ làm giảm gánh nặng tài chính và tâm lý của các chủ sở hữu căn hộ.

Việc chậm trễ của các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình làm thủ tục cấp sổ hồng khiến cho rất nhiều chủ sở hữu căn hộ vô cùng bức xúc và bất an.