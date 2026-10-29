Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026: Nam sinh có 3 lần vượt chướng ngại vật thành công

3 lần giải chướng ngại vật, 3 vòng nguyệt quế

Lý Thái Dương gây chú ý với khán giả truyền hình cả nước khi liên tiếp chiến thắng ở các cuộc thi tuần, tháng, quý và giành suất vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026.

Hành trình đến với trận chung kết của nam sinh sinh năm 2009 được đánh dấu bằng 3 chiến thắng liên tiếp ở cuộc thi tuần, tháng và quý 2. Dương lần lượt giành vòng nguyệt quế với 190 điểm ở cuộc thi tuần, 180 điểm ở cuộc thi tháng và 200 điểm ở cuộc thi quý.

Điểm đặc biệt là trong cả 3 trận đấu, Dương đều giải được chướng ngại vật. Khả năng tìm ra đáp án ở phần thi đòi hỏi sự liên kết dữ kiện, phán đoán nhanh và quyết đoán này trở thành dấu ấn trong hành trình chinh phục vòng nguyệt quế của nam sinh đất Tổ.

Lý Thái Dương đã 3 lần giải được từ khóa phần thi chướng ngại vật trong các cuộc thi tuần, tháng, quý ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ở trận thi quý 2, Dương có khởi đầu không thuận lợi khi chỉ giành được 15 điểm sau phần thi khởi động. Tuy nhiên, cục diện cuộc thi nhanh chóng thay đổi khi nam sinh đưa ra đáp án chướng ngại vật ngay sau câu hỏi hàng ngang đầu tiên.

Đáp án của Dương là "Không có gì quý hơn độc lập, tự do". Câu trả lời chính xác mang về 60 điểm, giúp nam sinh vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi. Tiếp đó, ở phần thi tăng tốc, Dương tiếp tục thể hiện sự nhạy bén khi là thí sinh duy nhất trả lời đúng 3 trong 4 câu hỏi. Những điểm số quan trọng giúp Dương duy trì lợi thế trước các đối thủ.

Trận đấu càng về cuối càng căng thẳng khi các thí sinh cạnh tranh quyết liệt. Bằng khả năng xử lý câu hỏi và lựa chọn thời điểm trả lời, Dương giành chiến thắng với 200 điểm, qua đó đoạt vòng nguyệt quế quý 2.

Chiến thắng này còn mang ý nghĩa đặc biệt với Trường THPT chuyên Hùng Vương và tỉnh Phú Thọ, bởi Dương trở thành học sinh đầu tiên của trường đưa cầu truyền hình chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia về địa phương.

Lý Thái Dương tỏa sáng ở cuộc thi quý 2 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Học sinh chuyên hóa với nhiều thành tích đáng chú ý

Trước khi được biết đến rộng rãi qua chương trình Đường lên đỉnh Olympia, Dương đã có thành tích học tập nổi bật, đặc biệt ở môn hóa.

Khi còn học THCS, Dương từng giành giải nhất học sinh giỏi cấp huyện môn hóa. Năm lớp 9, Dương tiếp tục đạt giải 3 kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn hoá. Đến năm lớp 10, nam sinh giành giải 3 học sinh giỏi môn hóa cấp trường.

Bên cạnh các thành tích học tập, Dương còn tham gia nhiều sân chơi kiến thức. Năm 2025, Dương giành ngôi quán quân cuộc thi "Khát vọng Lạc Hồng" lần thứ 4 do Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ phối hợp tổ chức, đồng thời đoạt giải nhất cuộc thi "Hào khí Hùng Vương" năm 2025. Nam sinh cũng từng giành quán quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia cấp trường.

Những trải nghiệm từ các cuộc thi góp phần giúp Dương tích lũy kiến thức, làm quen với áp lực thi đấu và rèn luyện khả năng phản ứng trước những câu hỏi đòi hỏi tư duy nhanh.

Dương cho biết hành trình của bản thân tại Đường lên đỉnh Olympia không chỉ bắt đầu từ những kiến thức trên lớp. Việc theo dõi các trận đấu trên truyền hình, tích lũy kiến thức qua quá trình học tập và thử sức ở những sân chơi trí tuệ đã giúp bản thân có thêm kinh nghiệm trước khi bước lên sân khấu chương trình.

Với Dương, việc được góp mặt tại chung kết năm không chỉ là cơ hội thử sức ở sân chơi kiến thức lớn mà còn là dấu mốc đáng nhớ trong những năm tháng học trò.

Lý Thái Dương xuất sắc vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026, nhiều lời chúc mừng được gửi đến Dương từ thầy cô, bạn bè và những người yêu mến chương trình. Các lời chúc bày tỏ niềm tự hào trước thành tích của nam sinh, đồng thời mong em tiếp tục giữ vững phong độ, tự tin và có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu quyết định.

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ), bày tỏ niềm vui khi Trường THPT chuyên Hùng Vương nói riêng và tỉnh Phú Thọ nói chung khi lần đầu có cầu truyền hình chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia. Theo bà Thuỷ, thành tích của Dương là dấu mốc đáng nhớ, mở ra cơ hội để học sinh của trường tiếp tục nuôi dưỡng đam mê với những sân chơi trí tuệ. Bà Thuỷ gửi lời chúc: "Tôi chúc Lý Thái Dương tỏa sáng như cái tên của em".

Bà Phùng Thị Lan Hương, giáo viên môn hóa, Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ), chia sẻ: "Tôi muốn gửi lời chúc đến Lý Thái Dương là bình tĩnh, tự tin và tỏa sáng trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia".

Bà Hương cho biết trường cũng đang triển khai các hoạt động truyền thông trên các trang mạng xã hội, đăng tải bài viết, video cổ vũ từ các câu lạc bộ và chuẩn bị đội cổ vũ để tiếp thêm tinh thần cho Dương trước trận chung kết.

Đại diện lãnh đạo Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ cũng cho biết Lý Thái Dương tham gia trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 là sự kiện được mong chờ của ngành giáo dục tỉnh. Hành trình của Dương tại chương trình là minh chứng cho trí tuệ, sự bền bỉ và khát khao chinh phục tri thức không ngừng nghỉ.

"Ban giám đốc sở cùng toàn thể các thầy cô giáo và các bạn học sinh trên tỉnh gửi trọn niềm tin, niềm tự hào và lời chúc tốt đẹp nhất tới Lý Thái Dương. Chúc em luôn giữ vững tâm lý vững vàng, thi đấu hết mình để tỏa sáng rực rỡ tại trận chung kết", đại diện lãnh đạo Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ chia sẻ.

Ở phía trước, Lý Thái Dương sẽ tranh tài cùng 3 thí sinh xuất sắc khác tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 là Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa, nhất quý 1), Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên, nhất quý 3), Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, nhất quý 4). 3 chiến thắng liên tiếp và thành tích giải chướng ngại vật trong cả 3 trận đấu là hành trang để nam sinh bước vào cuộc đua mới.

Và những lời chúc gửi đến Dương lúc này không chỉ hướng về kết quả của trận chung kết, mà còn dành cho hành trình học tập, sự nỗ lực và cơ hội để em tiếp tục thể hiện bản thân tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026.