Chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2026: BLG đánh bại GEN.G, lên ngôi vô địch

Trận chung kết diễn ra tại Barclays Center, Brooklyn, New York (Mỹ) vào rạng sáng 15.11 theo giờ Việt Nam. BLG khởi đầu không thuận lợi khi để Gen.G giành chiến thắng ở ván đầu tiên. Dù kiểm soát được nhiều mục tiêu lớn, đại diện LPL vẫn không thể tận dụng lợi thế trước khả năng giao tranh hiệu quả của đối thủ. Gen.G giành chiến thắng sau 38 phút với tỷ số hạ gục 19-4, vươn lên dẫn trước 1-0.

Tuy nhiên, BLG nhanh chóng tìm được cách đáp trả. Ván 2 trở thành màn so tài căng thẳng kéo dài 53 phút 16 giây, cũng là ván đấu dài nhất CKTG 2026. Hai đội liên tục giằng co, đặc biệt trong những tình huống tranh chấp Baron và Rồng Ngàn Tuổi. Bước ngoặt xuất hiện ở pha giao tranh phút 47, khi ON với Camille bắt được Chovy, tạo điều kiện để BLG giành chiến thắng và cân bằng tỷ số 1-1.

Viper đem về 2 chức vô địch cho khu vực LPL ẢNH: LOLESPORTS

BLG lội ngược dòng, khẳng định sức mạnh tập thể

Sau ván thắng kéo dài, BLG tiếp tục thể hiện sự chủ động trong cách triển khai thế trận. Ở ván 3, sự phối hợp giữa XUN và Viper trở thành điểm nhấn, giúp đội tuyển Trung Quốc kiểm soát các pha giao tranh quan trọng. Những tình huống mở giao tranh hiệu quả của ON cũng tạo khoảng trống để Bin và Knight phát huy sức mạnh. BLG giành chiến thắng sau 37 phút, vươn lên dẫn 2-1.

Bước vào ván đấu quyết định, Gen.G nỗ lực kéo loạt trận trở lại thế cân bằng. Ruler có khởi đầu tốt với Xayah, liên tục gây sức ép lên Viper ở đường dưới. Tuy nhiên, BLG không để những bất lợi ban đầu ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai. XUN có tình huống cướp Sứ Giả quan trọng, trong khi ON tiếp tục tạo ra những pha mở giao tranh giúp đội nhà tìm lại thế chủ động.

Bước ngoặt đến ở giai đoạn cuối trận, khi BLG bắt được các vị trí chủ lực của Gen.G để giành Baron. Dù đối thủ vẫn có thời điểm chống trả và kiểm soát được Linh hồn Rồng, BLG tiếp tục tổ chức những pha tấn công chính xác, kết thúc ván 4 với chiến thắng 21-11 về điểm hạ gục. Tỷ số chung cuộc 3-1 chính thức đưa BLG lên ngôi vô địch.

Chấm dứt 5 năm chờ đợi của LPL

Chức vô địch CKTG 2026 mang ý nghĩa lịch sử với BLG và khu vực LPL. Đây là lần đầu tiên tổ chức này giành Summoner's Cup, chiến thắng cũng khép lại chuỗi 4 năm liên tiếp các đại diện LCK thống trị giải đấu.

Đặc biệt, hành trình đăng quang của BLG càng trở nên đáng nhớ khi họ lần lượt vượt qua 4 đại diện LCK: Hanwha Life Esports (HLE) ở vòng Swiss, Dplus KIA (DK) tại tứ kết, T1 ở bán kết và cuối cùng là Gen.G trong trận chung kết.

Sau thất bại trước T1 ở chung kết CKTG 2024, BLG đã trở lại mạnh mẽ để hoàn thành giấc mơ vô địch. Đây cũng là danh hiệu quốc tế thứ hai của đội tuyển trong năm 2026, sau chức vô địch First Stand hồi tháng 3. Với chiến thắng trước Gen.G, BLG không chỉ lần đầu chạm tay vào Summoner's Cup mà còn đưa LPL trở lại vị trí cao nhất của LMHT thế giới.