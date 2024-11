Chứng khoán giảm, sàn 'chui' trỗi dậy lôi kéo

Chứng khoán VN sụt giảm, nhà đầu tư được mời mua cổ phiếu Mỹ

Hôm qua (20.11), thị trường chứng khoán (TTCK) VN hồi phục sau chuỗi ngày giảm liên tiếp. Chốt phiên, VN-Index tăng 11,39 điểm lên 1.216,54 điểm, HNX-Index tăng 1,6 điểm lên 221,29 điểm. Tuy nhiên nếu so với cuối tháng 10 vừa qua, VN-Index vẫn giảm gần 4% và rất nhiều cổ phiếu đã giảm mạnh 10 - 15%.

TTCK trong nước sụt giảm liên tục trở thành cơ hội để lôi kéo NĐT mua cổ phiếu quốc tế ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Trái ngược với thị trường trong nước, chứng khoán khu vực và thế giới vẫn tăng điểm. Đặc biệt, TTCK Mỹ đã có nhiều phiên lập đỉnh kỷ lục. Mới nhất, ngày 8.11 vừa qua, chỉ số S&P 500 có thời điểm chạm mức cao nhất trong phiên là 6.012,45 điểm - lần đầu tiên trong lịch sử chỉ số này bứt phá khỏi mốc 6.000 điểm. Tương tự, chỉ số công nghiệp Dow Jones có lúc vượt mức 44.000 điểm lần đầu tiên. Các chỉ số nói trên cũng đang duy trì ở đỉnh cao trong tuần này. Trong bối cảnh đó, một số cá nhân, tổ chức trên mạng liên tục chào mời, lôi kéo nhà đầu tư (NĐT) tham gia các sàn forex, chứng khoán quốc tế "để có siêu lợi nhuận".

Chị Lê An (Q.10, TP.HCM) kể liên tục nhận được các cuộc điện thoại chào mời tham gia hội nhóm đầu tư. Trên Telegram, chị thường xuyên thấy mình bỗng dưng xuất hiện trong các nhóm đầu tư. Có lần tò mò, chị vào xem nhóm "Vàng dầu chứng khoán quốc tế" thì thấy ai đầu tư cũng có lời, có khi một ngày lãi được 200 - 300 USD. Còn một số người cũng báo đầu tư các cổ phiếu công nghệ như Tesla, Apple, Nvidia trên TTCK Mỹ cũng lời to. "Thấy ai cũng chỉ báo lãi mà không nghe thấy ai thua. Đầu tư nào cũng thắng thì chắc thành tỉ phú hết rồi nên không thể tin được, vì thế tôi thoát ra để khỏi bị dụ dỗ", chị Lê An chia sẻ.

Tương tự, chị Hà Thu (Q.Tân Bình) liên tục nhận những cuộc gọi chào mời đầu tư tài chính trên mạng nhưng đều từ chối. Mới đây bất ngờ chị thấy mình được đưa vào tham gia nhóm "Trao đổi kiến thức đầu tư" trên Telegram. Admin (quản trị nhóm) giới thiệu đây là công ty Singapore đầu tiên hưởng ứng dự án hợp tác tài chính giữa hai quốc gia. Trả lời thắc mắc: "Sao em có thông tin để mời tôi vào nhóm?" thì câu trả lời là đã có thông tin liên lạc khi làm việc ở các công ty chứng khoán khác.

Theo giới thiệu, khi tham gia giao dịch sàn này, NĐT còn được tặng từ 100.000 - 300.000 đồng cước điện thoại, đòn bẩy 20 lần… Đi kèm là lời giới thiệu NĐT vừa nhận được cổ phiếu vừa nhận được tiền cổ tức từ công ty nên "lợi cả đôi đường". Bản thân người viết cũng được chào mời vào một nhóm có tên "Thu nhập hiệu quả" và cũng được giới thiệu các lệnh mua bán hằng ngày với cam kết "NĐT sẽ đầu tư dễ dàng, nhanh chóng x2, x3 tài khoản (nhân đôi, nhân ba), có chuyên gia tư vấn đầu tư thành công…". Trong nhóm, hằng ngày môi giới sẽ đưa ra một số thương vụ tiềm năng, chủ yếu là các cổ phiếu sắp chia cổ tức.

Thậm chí có sàn "thưởng" cho người mới tham gia. Chẳng hạn, nếu NĐT nạp 1.000 USD vào tài khoản sẽ nhận được 1.500 USD để giao dịch; nạp 2.000 USD sẽ nhận được 3.000 USD và được cung cấp mức đòn bẩy tài chính lên tới 50 - 100 lần. Tức là NĐT chỉ cần nạp 100 USD đã có thể giao dịch với sức mua 10.000 USD. Tuy nhiên, điểm chung là sau khi NĐT giao dịch thắng nhiều lần nhưng không thể rút tiền ra và đến lúc đó nhiều cá nhân mới biết mình bị lừa.

Hứa hẹn siêu lợi nhuận đều là lừa đảo

Mới đây, hôm 19.11, chuyên gia kinh tế - TS Nguyễn Trí Hiếu lên tiếng trên trang cá nhân cảnh báo về việc bị mạo danh, lợi dụng hình ảnh để quảng bá, đầu tư chứng khoán. Ông khẳng định chưa bao giờ tổ chức những chương trình giảng dạy đầu tư chứng khoán hay kêu gọi đầu tư. Đây không phải là lần đầu tiên vị chuyên gia này bị mạo danh trong nhiều quảng cáo đầu tư trên mạng.

Ông nhận định: Tình trạng lừa đảo đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán quốc tế trên mạng vẫn tràn lan. Trên nguyên tắc bất cứ cái nào được thổi phồng quá mức, cam kết siêu lợi nhuận đều mang tính lừa đảo. Trong lúc TTCK VN sụt giảm mà thị trường Mỹ hay vàng, tiền ảo tăng cao khiến nhiều NĐT cá nhân có tâm lý muốn tìm đến những kênh đầu tư này để tìm kiếm lợi nhuận. Đánh vào tâm lý đó nên nhiều cá nhân, tổ chức lại càng ra sức chào mời NĐT tham gia các sàn giao dịch chứng khoán, forex trên mạng.

"Chính tôi đã bị lợi dụng trong các quảng cáo mời gọi đầu tư trên mạng. Tôi đã trình báo với cơ quan công an nhưng cũng được thông tin rằng có nhiều nhóm, cá nhân và cả sàn đầu tư đặt ở nước ngoài nên rất khó triệt phá. Vì vậy NĐT cá nhân cần tỉnh táo, cảnh giác trước các chiêu trò mời gọi với lời hứa siêu lợi nhuận, đầu tư dễ dàng. Đây là những sàn giao dịch trái phép và NĐT sẽ bị mất hết tiền", TS Nguyễn Trí Hiếu chia sẻ.

ĐỒ HỌA: NGỌC THANH

Trên thực tế, thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân tự nhận là công ty chứng khoán quốc tế hoặc đại diện sàn chứng khoán quốc tế mời chào NĐT mở tài khoản, gửi tiền vào các ví điện tử, đầu tư vào các loại chỉ số chứng khoán, hợp đồng phái sinh chứng khoán quốc tế... Các sàn giao dịch chứng khoán này không phải do Sở Giao dịch chứng khoán VN cấp phép nên đều hoàn toàn vi phạm pháp luật. Ủy ban Chứng khoán nhà nước cũng luôn cảnh báo về việc NĐT cần cẩn trọng khi tham gia đầu tư trên các sàn giao dịch chứng khoán không được cấp phép. Tuy nhiên vẫn có nhiều người bị sập bẫy, mất tiền.

Chuyên gia chứng khoán Phan Dũng Khánh nhận xét: Các chiêu trò mời chào đầu tư chứng khoán quốc tế vẫn là "bình mới rượu cũ" nhưng đều có NĐT sập bẫy. Cơ bản những kẻ lừa đảo vẫn đánh vào lòng tham, tâm lý thích có lãi nhanh của nhiều người. Nhất là trong bối cảnh nhiều cổ phiếu tại VN liên tục giảm trong khi chứng khoán Mỹ tăng mạnh thì những lời mời càng dễ nghe, dễ được tin tưởng. Bản thân ông cũng nhiều lần bị mạo danh để mời chào nhà đầu tư vào các hội, nhóm chứng khoán; hứa hẹn lợi nhuận cao, thậm chí "bao lời, bao lỗ".

"Cũng giống như nhiều chiêu trò lừa đảo khác thì nội dung câu chuyện sẽ có sự thay đổi theo thông tin thời sự và ngày càng tinh vi hơn. Nhưng chúng ta cứ theo nguyên tắc là khi hoạt động chào mời đầu tư nào đưa ra mức lợi nhuận cao hơn gấp 3 lần lãi suất của ngân hàng thì phải cẩn trọng vì có dấu hiệu lừa đảo rất cao. Ngoài ra, một điểm nhận dạng nữa là những sàn đầu tư quốc tế nếu chỉ mới ra đời có vài tháng thì hầu hết là sẽ mang tính lừa đảo", ông Phan Dũng Khánh khuyến cáo.