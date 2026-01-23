Chứng khoán Mirae Asset đạt doanh thu gần 3.000 tỉ đồng

Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025, Công ty chứng khoán Mirae Asset ghi nhận doanh thu năm 2025 tăng tới 18% so với cùng kỳ, đạt 2.986 tỉ đồng. Đây là kết quả của sự mở rộng thực chất về quy mô hoạt động, thay vì chỉ cải thiện lợi nhuận nhờ các yếu tố ngắn hạn hoặc cắt giảm chi phí vận hành. Lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 938 tỉ đồng, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ 2024.

Công ty chứng khoán Mirae Asset Việt Nam đạt doanh thu năm 2025 gần 3.000 tỉ đồng ẢNH: MAS

Các mảng kinh doanh cốt lõi như tư vấn đầu tư, kinh doanh nguồn, cho vay ký quỹ, tự doanh và dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB) tiếp tục đóng vai trò trụ cột, trong khi các sản phẩm mới như chứng chỉ quỹ cũng được thiết kế phù hợp hơn với nhu cầu của nhà đầu tư mới. Là một trong những công ty chứng khoán vào thị trường Việt Nam sớm nhất, Mirae Asset vẫn luôn giữ được vị trí dẫn đầu trong nhóm các công ty chứng khoán có vốn ngoại tại Việt Nam. Lợi thế về quy mô vốn và năng lực quản trị giúp công ty duy trì sức cạnh tranh ngay cả trong những giai đoạn thị trường biến động. Đáng chú ý, kết năm 2025, Mirae Asset Việt Nam vẫn giữ vững vị trí Top 8 công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất trên sàn HOSE.

Kể từ tháng 6.2025, Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam bổ nhiệm bà Nguyễn Hoàng Yến làm Tổng giám đốc. Việc bổ nhiệm tổng giám đốc người Việt được xem là một dấu mốc quan trọng trong chiến lược bản địa hóa sâu hơn của Tập đoàn Mirae Asset tại Việt Nam. Đó là giữ vững chuẩn mực quản trị toàn cầu, đồng thời trao nhiều quyền chủ động hơn cho đội ngũ lãnh đạo am hiểu thị trường nội địa.

Không chỉ dựa vào nội lực tại thị trường Việt Nam, Chứng khoán Mirae Asset còn được hưởng lợi gián tiếp từ những bước đi chiến lược của tập đoàn mẹ. Mới đây, tập đoàn Mirae Asset đã gây tiếng vang lớn khi công bố khoản đầu tư sớm vào SpaceX của Elon Musk đã mang về lợi nhuận ước tính gấp khoảng 15 lần (~2.000 tỉ KRW) so với vốn đầu tư ban đầu. Thương vụ này không chỉ mang ý nghĩa tài chính, mà còn khẳng định năng lực nhận diện xu hướng dài hạn và khẩu vị đầu tư khác biệt của Mirae Asset trên thị trường toàn cầu. Song song đó, tập đoàn cũng đang đẩy mạnh chiến lược lấn sân vào lĩnh vực tài sản số và số hóa tài sản thực - một xu hướng được kỳ vọng sẽ định hình lại thị trường tài chính trong thập kỷ tới. Chứng khoán Mirae Asset được đánh giá là một trong những đơn vị có nhiều điều kiện để hưởng lợi, có khả năng nhanh chóng tiếp cận, phân phối và nội địa hóa các sản phẩm, giải pháp đầu tư mới khi khung pháp lý tại Việt Nam cho phép.