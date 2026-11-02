Chứng khoán Việt Nam giảm hơn 30 điểm, thanh khoản tăng đột biến

Đây là phiên thứ 3 liên tiếp của VN-Index giảm điểm kể từ ngày 29.10. Phiên giao dịch đầu tiên của tháng 11, thị trường chứng khoán Việt Nam giảm điểm mạnh trên diện rộng với thanh khoản tăng đột biến.

Vào đầu phiên giao dịch sáng, VN-Index mở cửa giảm nhẹ từ tham chiếu 1.741 điểm vè vùng 1.731, sau đó phục lên mức cao nhất phiên 1.744 điểm,

Tuy nhiên, lực cung gia tăng từ sau 10 giờ kéo chỉ số lùi dần và tạm dừng phiên sáng tại 1.725 điểm, giảm 15,70 điểm.

Bước vào phiên chiều nay, áp lực bán tháo dâng mạnh. Trong khoảng 30 phút đầu phiên, khối lượng khớp lệnh vọt lên hơn 203,6 triệu cổ phiếu đẩy VN-Index xuyên thủng mốc 1.710 điểm.

Tiếp đó, VN-Index chạm đáy thấp nhất phiên tại 1.693 điểm (giảm tới 47,87 điểm so với tham chiếu), kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1.690 - 1.700 điểm.

Dù vậy, lực cầu bắt đáy xuất hiện vào cuối phiên giúp chỉ số giằng co trên mốc 1.700 điểm và hồi phục thêm 6,62 điểm trong phiên ATC (khớp 64,78 triệu cổ phiếu). VN-Index đóng cửa phiên giao dịch đầu tháng 11 tại 1.710,72 điểm.

Chứng khoán Việt Nam giảm hơn 30 điểm trong phiên giao dịch đầu tiên tháng 11, khối ngoại bán ròng hơn 500 tỉ ĐỒ HỌA: LÊ HIỆP (SỬ DỤNG AI)

Tất cả các chỉ số ngành trên sàn chứng khoán TP.HCM (HOSE) đều giảm điểm, trong đó nhóm công nghệ thông tin, nguyên vật liệu và tài chính – ngân hàng chịu áp lực điều chỉnh lớn nhất.

Chỉ có 2 mã giữ được sắc xanh là VJC (tăng 0,53% lên 132.300 đồng) và VIC (tăng 0,41% lên 242.000 đồng), có thời điểm trong phiên tăng lên 246.500 đồng giúp đỡ chỉ số).

Trong khi đó, cổ phiếu GVR giảm kịch sàn (giảm 6,88% xuống 29.100 đồng, thanh khoản gấp 3 lần phiên trước), VPB (giảm 6,10%), VCB (giảm 4,80%, thanh khoản vọt lên 14,01 triệu cổ phiếu, gấp 3,87 lần phiên trước), FPT (giảm 4,74%, khớp 12,29 triệu cổ phiếu), VRE (giảm 4,57%), LPB (giảm 4,43%), TCX (giảm 4,36%), BID (giảm 4,19%).

Trên sàn HOSE, khối ngoại bán ròng khoảng 9,13 triệu cổ phiếu (tổng mua 75,70 triệu cổ phiếu, tổng bán 84,83 triệu cổ phiếu), tương ứng giá trị bán ròng ước tính khoảng 509,4 tỉ đồng (riêng rổ VN30 bị bán ròng 27,39 triệu cổ, ước khoảng 759,8 tỉ đồng).

Các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất là Ngân hàng Quân đội (MBB) với khoảng 9,65 triệu cổ phiếu, tương đương 181 tỉ đồng; Vietcombank (VCB) với khoảng 2,85 triệu cổ phiếu, tương đương 152,9 tỉ đồng; Ngân hàng Á Châu (ACB) với khoảng 5,78 triệu cổ phiếu, tương đương 117,3 tỉ đồng; Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc (STB) với khoảng 1,61 triệu cổ phiếu, tương đương 104,6 tỉ đồng; Tập đoàn FPT với khoảng 1,68 triệu cổ phiếu, tương đương 84,2 tỉ đồng...

Ngược lại, khối ngoại mua ròng các cổ phiếu Tập đoàn Masan (MSN) với khoảng 1,31 triệu cổ phiếu, tương đương 91 tỉ đồng; Công ty chứng khoán VIX (khoảng 3,47 triệu cổ phiếu, tương đương 41 tỉ đồng), PNJ (khoảng 1,90 triệu, tương đương 29,6 tỉ đồng).

Trên sàn giao dịch Hà Nội (HNX), khối ngoại mua ròng lên 5,66 triệu cổ phiếu và bán 669.327 cổ phiếu. Chốt phiên, khối ngoại mua ròng 4,99 triệu cổ phiếu trên HNX, tương đương hơn 71,6 tỉ đồng.