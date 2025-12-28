Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Chứng kiến người dân khám bệnh với túi tiền trống rỗng, chàng trai làm điều bất ngờ...

Duy Tân
Duy Tân
28/12/2025 08:00 GMT+7

"Mỗi lần thấy bà con đến khám bệnh với túi tiền gần như trống rỗng, tôi chỉ mong làm được điều gì đó để giúp bà con bớt đi gánh nặng". Với tâm niệm đó, nhóm thiện nguyện "Bầu trời xanh" do y sĩ Ngô Văn Quí (33 tuổi, ngụ xã Mỹ Hiệp - trước đây là xã Mỹ Hiệp, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp) thành lập đã mang đến nhiều việc làm ý nghĩa cho người dân nghèo trong và ngoài tỉnh.

Năm 2013, sau khi tốt nghiệp y sĩ đa khoa, anh Quí công tác tại Trạm y tế Sa Đéc cho đến nay. Khám bệnh hằng ngày nên anh biết nhiều mảnh đời éo le, từ cụ già neo đơn, người bệnh hiểm nghèo đến những gia đình chật vật lo từng bữa ăn, chén thuốc. Từ đó, trong anh nhen nhóm về những việc làm ý nghĩa.

Năm 2021, anh thành lập nhóm thiện nguyện "Bầu trời xanh", mỗi tháng nấu từ 400 - 500 suất ăn tặng bệnh nhân tại Bệnh viện (BV) đa khoa Đồng Tháp, BV Phổi Đồng Tháp, BV Tâm thần Đồng Tháp… Riêng đợt dịch Covid-19 bùng phát năm 2021, nhóm thiện nguyện của anh đã vận động hơn 1 tỉ đồng hỗ trợ nhu yếu phẩm, rau củ, vật tư y tế cho các BV dã chiến và khu cách ly.

Từ đầu năm 2024, anh Quí triển khai mô hình "Điểm tâm yêu thương 0 đồng". Điểm phát suất ăn trước trụ sở Thành đoàn Sa Đéc. Mô hình hoạt động định kỳ vào ngày 14 hoặc 15 âm lịch, mỗi kỳ phát từ 400 - 700 suất bánh mì, bánh ướt, bánh tằm, cháo chay… cho người nghèo, lao động thu nhập thấp.

Chứng kiến người dân khám bệnh với túi tiền trống rỗng, chàng trai làm điều bất ngờ... - Ảnh 1.

Anh Quí (giữa) chuẩn bị những phần bánh mì để phát cho người lao động nghèo

ẢNH: DUY TÂN

Chứng kiến người dân khám bệnh với túi tiền trống rỗng, chàng trai làm điều bất ngờ... - Ảnh 2.

Mô hình “Điểm tâm yêu thương 0 đồng” do anh Quí triển khai được nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia

ẢNH: DUY TÂN

Để kịp trao điểm tâm từ sáng sớm, anh thức dậy lúc 3 giờ, tự đi chợ chọn nguyên liệu, chuẩn bị từng công đoạn. Đến 5 giờ, các phần ăn nóng hổi được xếp vào hộp và chuyển đến tay bà con. "Từ năm 2024 đến nay, mô hình đã tổ chức hơn 12 kỳ, phát trên 7.000 suất ăn, với tổng kinh phí hơn 50 triệu đồng. Mô hình duy trì đều đặn và nhận được sự hưởng ứng của nhiều đoàn viên, thanh niên và người dân Sa Đéc", anh Quí cho biết.

Cùng với các hoạt động tại địa phương, anh Quí còn tích cực hỗ trợ đồng bào tỉnh khác. Trong đợt bão số 3 (bão Yagi) năm 2024, anh đã phối hợp vận động và chuyển ra miền Bắc 50 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, tổng trị giá khoảng 1,3 tỉ đồng. Ngoài ra mỗi tháng, anh Quí đều dành một buổi tối chạy xe vòng quanh P.Sa Đéc, phát khoảng 40 phần cơm, sữa, bánh cho công nhân vệ sinh, người bán vé số...

Bà Lê Thị Lan (71 tuổi, ngụ P.Sa Đéc) cho biết: "Gần 3 năm nay, lễ tết nào tôi cũng được Quí tặng gạo và nhu yếu phẩm. Tết vừa rồi còn có phần thịt kho hột vịt. Tôi mang ơn tấm lòng của cậu ấy lắm".

Với những đóng góp bền bỉ, anh Quí vinh dự nhận danh hiệu "Thanh niên sống đẹp năm 2022", danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2020 - 2023" của Tỉnh đoàn Đồng Tháp.

Anh Nguyễn Thành Nhân, Bí thư Đoàn P.Sa Đéc, đánh giá mô hình của Quí thời gian qua đã phát huy hiệu quả vai trò xung kích của thanh niên trong công tác an sinh xã hội, nhận được sự hưởng ứng tích cực và đánh giá cao từ người dân. Đây cũng là mô hình tiêu biểu, được Tỉnh đoàn Đồng Tháp ghi nhận và khen ngợi trong thời gian qua.

