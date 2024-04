Chung tay dạy con trẻ biết cách tự bảo vệ

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 8.4, Công an Q.1 (TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức họp báo thông tin chi tiết vụ người mẹ trình báo 2 con gái bị mất tích tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ. Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu (PV01) Công an TP.HCM, cho hay sau 42 giờ tìm kiếm, công an đã giải cứu thành công 2 bé gái và bàn giao cho gia đình.

Hai bé gái được Công an Q.1, TP.HCM bàn giao cho gia đình

Đại tá Nguyễn Hải Phước, Trưởng công an Q.1, cho biết khoảng 16 giờ ngày 6.4, Công an Q.1 tiếp nhận thông tin của chị N.T.C (ngụ Q.7) trình báo 2 con gái 7 tuổi và 3 tuổi bị thất lạc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phối hợp Công an Q.1 truy tìm tung tích 2 bé trong thời gian sớm nhất.

Trung tá Trần Quốc Dũng, Phó trưởng PC02, thông tin quá trình giải cứu, PC02 phối hợp Công an Q.1 điều động khoảng 200 cán bộ vào cuộc truy xét, làm rõ vụ việc.

Khoảng 4 giờ 30 sáng ngày 8.4, công an xác định được tung tích của nghi phạm có liên quan là Phạm Huỳnh Nhật Vy (21 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) cũng như nơi Vy bắt cóc, cầm giữ 2 bé. Do phải đảm bảo an toàn cho con tin nên công an tiến hành khoanh vùng, rà soát. Đến 10 giờ cùng ngày thì phối hợp Công an Q.Bình Thạnh ập vào kiểm tra căn hộ và giải cứu thành công 2 bé. Đến chiều 8.4, hai bé gái đã được bàn giao cho gia đình trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 3.4, chị N.T.C (27 tuổi, ngụ Q.7) cùng 4 con đứng bán kẹo trên đường Đồng Khởi (P.Bến Nghé). Lát sau, chị C. đi gặp một người quen, cách nơi các bé đứng khoảng 100 m. Hai con gái là N.K.T.M (7 tuổi) và L.H.T.L (3 tuổi) tách ra cùng nhau đi bán kẹo. Còn bé gái 10 tuổi thì chăm em gái 9 tháng tuổi. Khoảng 30 phút sau, chị C. đợi nhưng không thấy 2 con gái M. và L. quay lại. Chị C. chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy con nên đến Công an P.Bến Nghé trình báo.

Công an mình quá giỏi!

"Ngay khi đọc được tin ban đầu về vụ 2 bé gái mất tích này, tôi đã nghĩ công an sẽ sớm tìm ra ngay! Khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ có camera, cho dù có đông đúc, thì công an VN có nghiệp vụ giỏi, sẽ truy ra ngay. Và y như rằng, sau 42 giờ tìm kiếm, công an đã giải cứu thành công 2 bé gái, trong niềm vui vỡ òa của nhiều người. Cảm ơn các anh công an, chỉ biết nói rằng: Các anh quá giỏi!", bạn đọc (BĐ) The Minh chia sẻ.

Cùng ý kiến, BĐ Trịnh Cường cho biết: "Từ tin đầu tiên mình đã nhận định, phản hồi rằng sẽ sớm tìm được hai bé khi cơ quan công an vào cuộc và thực tế đã chứng minh đúng như vậy".

BĐ Vinh Bolero Bui cho biết thêm: "Tôi ở cách TP.HCM cả ngàn cây số, không bà con thân thuộc gì với người phụ nữ có 2 con bị mất tích này, nhưng tôi thật lòng cảm ơn các anh công an đã rất nhiệt tình và nghiệp vụ rất giỏi, đã giải cứu thành công 2 cháu bé và giao lại cho mẹ các cháu. Xin trân trọng cảm ơn". BĐ Nguyen Song Giang cũng vui vẻ: "Hoan hô các lãnh đạo, chiến sĩ công an mình quá giỏi. Cảm ơn các anh rất nhiều. Các bà mẹ có con nhỏ nên cẩn thận ở chốn đông người".

Không thể cứ "khư khư ôm con" 24/24 giờ được

Khi vụ mất tích mới xảy ra, nhiều BĐ đã nhắc nhở nhau cần phải quan tâm, chăm sóc đến con cái nhiều hơn, nhất là ở những chốn đông người. BĐ Truc Mai góp ý: "Cha mẹ phải quan tâm, để mắt đến con cái là đúng rồi. Nhưng cũng không thể cứ "khư khư ôm con" 24/24 giờ được. Điều quan trọng nhất, theo tôi, là phải dạy cho trẻ biết cách tự bảo vệ mình. Ví dụ như tuyệt đối không nghe lời, đi theo người lạ; không ăn uống những thứ mà người lạ đưa cho; không tự ý tách rời mà phải ở trong tầm mắt của cha mẹ… Ở những nơi đông người thì càng phải ở bên cạnh cha mẹ".

"Qua vụ việc này, đề nghị các trường cũng cần dạy cho học sinh biết cách tự bảo vệ mình, nhất là các trẻ gái. Đây là kỹ năng rất cần thiết, không chỉ đối với trẻ em, mà ngay cả người lớn tôi nghĩ cũng phải trang bị cho chính mình. Đừng bao giờ chủ quan. Kẻ gian, bọn lừa đảo có đủ mánh khóe, chiêu trò, do vậy gia đình, nhà trường, xã hội… cần chung tay cảnh báo, không để ai bị sập bẫy", BĐ Hoa Hien ý kiến.