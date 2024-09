Chung tay khắc phục hậu quả bão số 3: Tận cùng nỗi đau

Trong ngày 12.9, đại diện Báo Thanh Niên đã trao hỗ trợ 5 triệu đồng cho ông Hoàng Văn Vọ ở thôn Làng Nủ. Cùng ngày, đại tá Nguyễn Phi Khanh, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai, đã trực tiếp trao 30 triệu đồng cho cháu Sùng A Nhà (3 tuổi) bị thương trong vụ sạt lở đất tại thôn Hòa Bình, xã Nàn Sán, H.Si Ma Cai, Lào Cai trong ngày 9.9. Trong vụ sạt lở này, bố, mẹ, chị và em gái cháu Sùng A Nhà thiệt mạng. Ngôi nhà, toàn bộ tài sản của gia đình cháu đã bị vùi lấp hoàn toàn. Số tiền do Báo Thanh Niên hỗ trợ sẽ được đại diện Đồn biên phòng Si Ma Cai và người thân mở sổ tiết kiệm tại ngân hàng. Đây là số tiền do bạn đọc Báo Thanh Niên ủng hộ các gia đình thiệt hại nặng nề do mưa lũ sau bão số 3.