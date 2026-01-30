Chung tay xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị

Phát huy vai trò của Mặt trận trong xây dựng biên giới hòa bình

VN và Lào có chung đường biên giới dài hơn 2.337 km, đi qua 9 tỉnh của VN. Đến nay, hai nước đã hoàn thành cắm mốc tại 1.002 vị trí, xây dựng 905 cột mốc và hoàn tất hệ thống bản đồ biên giới VN - Lào tỷ lệ 1/50.000, với bình quân khoảng 2,6 km biên giới có một mốc giới. Việc hoàn thành phân giới, cắm mốc đã tạo nền tảng pháp lý vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh - quốc phòng và thúc đẩy phát triển KT-XH khu vực biên giới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Công Thủy, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa VN và Lào là tài sản vô giá do nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Hội nghị diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, ngay sau khi hai Đảng tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc, là dịp để Mặt trận hai nước cụ thể hóa các nghị quyết đại hội và tinh thần tuyên bố chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước vào tháng 12.2025.

Ông Hoàng Công Thủy (phải), Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, và ông Khamphoi Vanasane, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước, ký kết thông cáo chung về xây dựng đường biên giới VN - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2026 ẢNH: KHÁNH HOAN

Xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định không chỉ mang ý nghĩa về an ninh, quốc phòng mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân vùng biên. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị, trong đó Mặt trận giữ vai trò nòng cốt trong công tác vận động, tập hợp quần chúng.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy sau hơn 3 năm thực hiện thông cáo chung của Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Lào - VN giai đoạn 2022 - 2025, ký kết tại Lào năm 2022, công tác phối hợp giữa hai bên đạt nhiều kết quả tích cực. Nội dung hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Ủy ban T.Ư MTTQ VN đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và bộ đội biên phòng trong quản lý cư dân biên giới, bảo vệ an ninh - quốc phòng, môi trường sinh thái và tham gia xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc. Sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ các tỉnh biên giới với chính quyền cơ sở, các đồn biên phòng và khu dân cư đã phát huy hiệu quả rõ nét, góp phần vận động toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trong tình hình mới.

Công tác tuyên truyền, đối ngoại nhân dân được triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, giúp nhân dân hai bên biên giới nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật và giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.

Đại diện Mặt trận các tỉnh có biên giới VN và Lào ký giao ước thi đua giai đoạn 2026 - 2028 ẢNH: KHÁNH HOAN

Tiếp tục củng cố tình đoàn kết đặc biệt

Tại hội nghị, Ủy ban T.Ư MTTQ VN và Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước bày tỏ niềm vui, tự hào về truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược thủy chung, trong sáng giữa hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong cùng các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp. Hoạt động của Mặt trận hai nước trong suốt các giai đoạn lịch sử đã góp phần quan trọng vào việc thắt chặt tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc.

Hai bên thống nhất phương hướng phối hợp xây dựng đường biên giới VN - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giai đoạn 2026 - 2028. Trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, về lịch sử quan hệ đặc biệt giữa hai nước; nâng cao nhận thức của nhân dân khu vực biên giới về đường lối, chính sách của hai Đảng, hai Nhà nước; tăng cường cảnh giác, đấu tranh ngăn chặn các hành vi gây mất ổn định khu vực biên giới.

Hai bên cũng thống nhất đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; chăm lo việc học tập, chăm sóc sức khỏe người dân; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; tăng cường giao lưu nhân dân, kết nghĩa giữa các thôn, bản, xã và lực lượng bảo vệ biên giới hai bên.

Tại hội nghị, Mặt trận các tỉnh có chung đường biên giới của hai nước đã ký kết Bản giao ước thi đua giai đoạn 2026 - 2028. Văn bản thể hiện quyết tâm chung trong việc củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược VN - Lào.

Mặt trận hai nước cũng thống nhất thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, khuyến khích nhân dân vùng biên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; tăng cường hợp tác giữa các tổ chức chính trị - xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư, thương mại, phát triển hạ tầng và kinh tế biên giới. Qua đó, góp phần xây dựng đường biên giới VN - Lào thực sự hòa bình, hữu nghị và cùng phát triển.