Chuối hay khoai lang tốt hơn cho đường huyết?

Lựa chọn thực phẩm và cách chế biến có thể ảnh hưởng đến mức đường huyết sau ăn, theo Health.

Khoai lang có lợi thế về chất xơ

Một quả chuối cỡ vừa chứa khoảng 5,72 g fructose và 5,88 g glucose, trong khi một củ khoai lang cỡ vừa chỉ có khoảng 0,57 g fructose và 0,65 g glucose.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), khoai lang cung cấp nhiều carbohydrate phức hợp hơn, cần nhiều thời gian để tiêu hóa và có thể giúp hạn chế đường huyết tăng nhanh.

Chuối, đặc biệt khi chưa quá chín, và khoai lang đều có thể là một phần của chế độ ăn cân bằng Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Cả hai đều có thể có chỉ số đường huyết thấp, tùy độ chín và cách chế biến. Chuối còn xanh chứa nhiều tinh bột kháng hơn, trong khi nghiên cứu trên African Health Sciences năm 2016 cho thấy khoai lang sau khi nấu chín rồi để nguội cũng có lượng tinh bột kháng cao hơn.

Khoai lang giúp no lâu hơn

Nghiên cứu đăng trên Lipids in Health and Disease năm 2025 cho thấy chất xơ và protein có thể giúp tăng cảm giác no.

Một củ khoai lang cỡ vừa cung cấp khoảng 3,8 g chất xơ và 2,3 g protein, trong khi một quả chuối cỡ vừa có khoảng 3,1 g chất xơ và 1,3 g protein.

Sự khác biệt không lớn nhưng khoai lang có thể là lựa chọn phù hợp khi muốn tăng lượng chất xơ và cảm giác no.

Mỗi loại có thế mạnh riêng

Khoai lang nướng cỡ vừa cung cấp khoảng 542 mg kali, cao hơn mức 422 mg trong một quả chuối cỡ vừa. Khoai lang cũng chứa khoảng gấp đôi vitamin C và đặc biệt giàu beta carotene, tiền chất của vitamin A.

Trong khi đó, chuối cung cấp nhiều folate hơn, với khoảng 23,6 microgam trong một quả cỡ vừa, so với 6,84 microgam trong một củ khoai lang nướng.

Sau khi tập luyện, cả hai đều là nguồn carbohydrate và kali thuận tiện, hỗ trợ quá trình phục hồi.

Nhìn chung, không cần loại bỏ chuối khỏi chế độ ăn để kiểm soát đường huyết. Chuối, đặc biệt khi chưa quá chín, và khoai lang đều có thể là một phần của chế độ ăn cân bằng. Với người tiểu đường, khẩu phần, độ chín, cách chế biến và thực phẩm ăn kèm cũng quan trọng không kém việc lựa chọn giữa hai loại.