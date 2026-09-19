    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Sức khỏe

    Chuối hay khoai lang tốt hơn cho đường huyết?

    Nguyễn Vy
    Nguyễn Vy
    Cả chuối và khoai lang đều giàu dinh dưỡng, nhưng khác nhau về thành phần carbohydrate, chất xơ và protein. Nếu ưu tiên kiểm soát đường huyết, khoai lang có một số lợi thế đáng chú ý.

    Lựa chọn thực phẩm và cách chế biến có thể ảnh hưởng đến mức đường huyết sau ăn, theo Health.

    Khoai lang có lợi thế về chất xơ

    Một quả chuối cỡ vừa chứa khoảng 5,72 g fructose và 5,88 g glucose, trong khi một củ khoai lang cỡ vừa chỉ có khoảng 0,57 g fructose và 0,65 g glucose.

    Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), khoai lang cung cấp nhiều carbohydrate phức hợp hơn, cần nhiều thời gian để tiêu hóa và có thể giúp hạn chế đường huyết tăng nhanh.

    Chuối hay khoai lang tốt hơn cho đường huyết? - Ảnh 1.

    Chuối, đặc biệt khi chưa quá chín, và khoai lang đều có thể là một phần của chế độ ăn cân bằng

    Ảnh: N.Vy tạo từ AI

    Cả hai đều có thể có chỉ số đường huyết thấp, tùy độ chín và cách chế biến. Chuối còn xanh chứa nhiều tinh bột kháng hơn, trong khi nghiên cứu trên African Health Sciences năm 2016 cho thấy khoai lang sau khi nấu chín rồi để nguội cũng có lượng tinh bột kháng cao hơn.

    Khoai lang giúp no lâu hơn

    Nghiên cứu đăng trên Lipids in Health and Disease năm 2025 cho thấy chất xơ và protein có thể giúp tăng cảm giác no.

    Một củ khoai lang cỡ vừa cung cấp khoảng 3,8 g chất xơ và 2,3 g protein, trong khi một quả chuối cỡ vừa có khoảng 3,1 g chất xơ và 1,3 g protein.

    Sự khác biệt không lớn nhưng khoai lang có thể là lựa chọn phù hợp khi muốn tăng lượng chất xơ và cảm giác no.

    Mỗi loại có thế mạnh riêng

    Khoai lang nướng cỡ vừa cung cấp khoảng 542 mg kali, cao hơn mức 422 mg trong một quả chuối cỡ vừa. Khoai lang cũng chứa khoảng gấp đôi vitamin C và đặc biệt giàu beta carotene, tiền chất của vitamin A.

    Trong khi đó, chuối cung cấp nhiều folate hơn, với khoảng 23,6 microgam trong một quả cỡ vừa, so với 6,84 microgam trong một củ khoai lang nướng.

    Sau khi tập luyện, cả hai đều là nguồn carbohydrate và kali thuận tiện, hỗ trợ quá trình phục hồi.

    Nhìn chung, không cần loại bỏ chuối khỏi chế độ ăn để kiểm soát đường huyết. Chuối, đặc biệt khi chưa quá chín, và khoai lang đều có thể là một phần của chế độ ăn cân bằng. Với người tiểu đường, khẩu phần, độ chín, cách chế biến và thực phẩm ăn kèm cũng quan trọng không kém việc lựa chọn giữa hai loại.

    Tin liên quan

    1 - 2 quả chuối mỗi ngày: Điều gì xảy ra cho gan của bạn?

    1 - 2 quả chuối mỗi ngày: Điều gì xảy ra cho gan của bạn?

    Chuối là một trong những loại trái cây phổ biến nhất và tiện dụng. Chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm chất xơ, vitamin C và kali.

    Ăn sáng với khoai lang và trứng có tốt không?

    Tiền tiểu đường: Đi bộ lúc nào giúp hạ đường huyết?

    Khám phá thêm chủ đề

    Đường huyết Chuối Khoai lang Chất xơ no lâu

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận