Tiền tiểu đường: Đi bộ lúc nào giúp hạ đường huyết?

Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu xác định một thời điểm trong ngày hay một khung giờ đi bộ cụ thể được xem là tối ưu cho tất cả người tiền tiểu đường. Vì vậy, không thể khẳng định đi bộ buổi sáng, chiều hay tối luôn mang lại hiệu quả vượt trội. Điều quan trọng là lựa chọn thời điểm phù hợp để có thể duy trì vận động đều đặn, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Nếu chỉ có duy nhất một thời điểm đi bộ trong ngày thì người tiền tiểu đường nên ưu tiên đi sau bữa tối ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Journal of Applied Physiology đã so sánh tác động của tập luyện vào buổi sáng và buổi chiều ở người tiền tiểu đường. Sau 12 tuần, kết quả về thay đổi đường huyết giữa 2 thời điểm tập không có sự khác biệt rõ ràng. Điều này cho thấy thời điểm tập luyện có thể không phải yếu tố quyết định đối với kiểm soát đường huyết.

Không nhất thiết phải đi bộ buổi sáng

Vì vậy, người tiền tiểu đường không nhất thiết phải ép mình đi bộ vào buổi sáng nếu thời gian không thuận tiện. Nếu buổi chiều hoặc buổi tối phù hợp hơn với lịch sinh hoạt, những thời điểm này vẫn có thể được lựa chọn. Điều quan trọng là cần duy trì tập luyện thường xuyên.

Sau bữa tối, đừng vội ngồi nghỉ

Nếu chỉ có thể sắp xếp một lần đi bộ trong ngày, người tiền tiểu đường nên ưu tiên đi bộ sau bữa ăn tối. Nguyên nhân là bữa tối thường là một trong những bữa ăn có lượng tinh bột tương đối lớn, sau đó nhiều người lại ngồi nghỉ hoặc ít vận động trong thời gian dài. Tình trạng này khiến đường huyết dễ tăng cao.

Vì vậy, đi bộ nhẹ nhàng sau bữa tối sẽ giúp cơ bắp sử dụng glucose làm năng lượng, qua đó hạn chế mức tăng đường huyết sau ăn. Thời lượng lý tưởng để đi bộ là khoảng 15 đến 20 phút.

Bận rộn vẫn có thể chia nhỏ thời gian đi bộ

Một điều cần lưu ý là không phải đi bộ thật nhiều mỗi lần là mới có tác dụng kiểm soát đường huyết. Những khoảng đi bộ ngắn vẫn có thể giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả.

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Diabetes Care đã so sánh hiệu quả kiểm soát đường huyết ở nhóm đi liên tục trong 45 phút so với đi bộ 15 phút/lần và 3 lần trong ngày. Kết quả cho thấy cả hai cách đi bộ này đều giúp cải thiện đường huyết trong 24 giờ sau đó.

Điều này có nghĩa là người tiền tiểu đường không nhất thiết phải dành 30 - 60 phút liên tục để đi bộ mới có lợi. Nếu lịch trình bận rộn, có thể chia nhỏ thời gian vận động thành nhiều lần ngắn trong ngày. Chẳng hạn, đi bộ 10 - 15 phút sau các bữa ăn vẫn có thể giúp vận động mà không làm xáo trộn quá nhiều sinh hoạt hằng ngày, theo Healthline.