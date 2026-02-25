Chuối rất tốt nhưng nên ăn bao nhiêu quả mỗi ngày?

Sau đây, chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker, người sáng lập Trung tâm Tư vấn Dinh dưỡng Nutrition Now Counseling (Mỹ), sẽ giải thích điều gì xảy ra cho cơ thể khi bạn ăn chuối hằng ngày.

Bà Lauren Manaker cho biết: Ăn chuối mỗi ngày giúp mức năng lượng trở nên ổn định hơn, đó là món ăn nhẹ lý tưởng để tỉnh táo vào buổi sáng. Chuối cung cấp nguồn năng lượng thỏa mãn mà không gây cảm giác bồn chồn hay sụt giảm năng lượng đột ngột như các món ăn vặt có đường, theo tạp chí sức khỏe Prevention.

Sau đây là những lợi ích sức khỏe khi bạn ăn chuối mỗi ngày.

Đối với hầu hết mọi người, 1 - 2 quả chuối mỗi ngày là an toàn Ảnh: AI

Hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh

Chuối là nguồn cung cấp chất xơ, đặc biệt, chuối hơi xanh còn là nguồn thức ăn cho lợi khuẩn - prebiotic, giúp nuôi dưỡng vi khuẩn tốt trong đường ruột. Ăn chuối thường xuyên giúp hệ tiêu hóa vận hành trơn tru hơn, giảm tình trạng đầy hơi, thúc đẩy đại tiện đều đặn. Hơn nữa, ăn chuối hằng ngày giúp kiềm chế cơn thèm ngọt, giảm các món ngọt trong ngày.

Là kho chất dinh dưỡng

Một quả chuối cỡ trung bình cung cấp lượng chất dinh dưỡng ấn tượng: 105 calo, 27 g carbohydrate, 3 g chất xơ, 14 g đường và 1 g protein.

Tốt cho tim, ổn định huyết áp

Nhờ hàm lượng Kali cao, chuối hỗ trợ sức khỏe tim mạch và duy trì huyết áp ổn định.

Cực tốt khi tập luyện

Chứa các chất chống oxy hóa như vitamin C, chuối giúp bù đắp điện giải và giảm căng thẳng oxy hóa trong cơ thể. Hàm lượng kali giúp giảm bớt các triệu chứng chuột rút hoặc mệt mỏi sau khi tập luyện.

Bổ não, nâng cao tâm trạng

Nguồn Vitamin B6 dồi dào trong chuối giúp hỗ trợ sức khỏe não bộ và sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin và dopamine giúp điều chỉnh tâm trạng.

Nên ăn bao nhiêu quả chuối mỗi ngày?

Chuyên gia Manaker lưu ý: Dù chứa nhiều dưỡng chất, chuối vẫn cần được tiêu thụ ở mức độ vừa phải. Ăn quá nhiều chuối trong thời gian ngắn có thể dẫn đến tình trạng quá tải kali (tăng kali máu), dẫn đến các vấn đề như nhịp tim không đều nếu thận không thể xử lý kịp thời.

Chuyên gia Manaker khuyên: Đối với hầu hết mọi người, 1 - 2 quả chuối mỗi ngày là an toàn, theo Prevention.

Riêng người đang theo dõi chặt chẽ lượng đường trong máu cần lưu ý đến khẩu phần và nên kết hợp chuối với một ít protein hoặc chất béo (như bơ hạnh nhân hoặc sữa chua không đường) để hỗ trợ duy trì mức đường trong máu khỏe mạnh.