Chuối trổ 2 buồng trên một thân ở Cà Mau, nhiều người hiếu kỳ kéo đến xem

Những ngày qua, vườn chuối của ông Lê Văn Sum (54 tuổi), ấp 5, xã Trần Văn Thời, bỗng đông người ghé xem. Lý do là bất ngờ một cây chuối trổ 2 buồng cùng lúc, điều mà nhiều người nói "chưa từng thấy".



Chuối trổ 2 buồng cùng lúc trên một thân cây

Ông Lê Văn Sum cho biết cây chuối cao mẳn này được ông xin về trồng cách đây hơn 1 năm từ nhà "chú Hai" gần nhà vì thấy ăn ngon, dễ trồng. Giống chuối này trước nay ra buồng bình thường, các cây khác trong vườn cũng vậy.

Cây chuối trổ 2 buồng mà nhiều người nói "chưa từng thấy" ẢNH: G.B

"Cây này là lứa thứ hai. Lúc nhỏ phát triển bình thường như mấy cây khác. Tới khi trổ buồng mới thấy xuất hiện 2 bắp song song", ông kể.



Khoảng 2 tháng trước, khi ra vườn, ông phát hiện hai bắp chuối cùng nhú ra trên một thân. Ông cắt bắp để tập trung nuôi trái. Sau đó, cây cho 2 buồng phát triển song hành.

Hiện mỗi buồng có 5 nải. Trái phát triển bình thường nhưng kích cỡ nhỏ hơn so với các cây khác trong vườn. Thân cây có xu hướng dẹt hơn, thay vì tròn như chuối thông thường.

Thấy điều lạ, ông Sum chụp hình đăng lên mạng xã hội. Nhiều người dân trong vùng tìm đến xem và xác nhận chưa từng gặp trường hợp tương tự.

"Sống ở đây mấy chục năm, trồng chuối mấy chục năm mà chưa thấy cây nào trổ hai buồng như vậy. Dừa hai, ba mọng thì có gặp, còn chuối thì chưa", một người dân chia sẻ.

Hai tuần nữa chín nhưng không bán

Theo ông Sum, khoảng 2 tuần nữa chuối sẽ chín. Ông dự kiến thu hoạch để dâng cúng ông bà chứ không bán. Thông thường, từ khi trổ buồng đến lúc chín mất khoảng 3 tháng.

Ông Lê Văn Sum cho biết, khi chuối chín sẽ dâng cúng ông bà, không bán ẢNH: G.B

Câu chuyện cây chuối trổ 2 buồng cùng lúc gây chú ý trong bối cảnh Cà Mau là một trong những địa phương có diện tích trồng chuối lớn của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đứng thứ 2 toàn vùng với hơn 5.400 ha, sản lượng gần 60.000 tấn mỗi năm.

Chuối gắn bó mật thiết với đời sống người dân địa phương, từ bữa ăn hằng ngày đến các dịp lễ, Tết. Ngoài tiêu thụ trái tươi, chuối còn được chế biến thành chuối khô – sản phẩm đặc trưng của làng nghề truyền thống. Hiện toàn tỉnh có hàng nghìn hộ tham gia nghề ép chuối khô, mỗi năm cung ứng hơn 500 tấn thành phẩm. Thân chuối được tận dụng làm thức ăn cho gia súc, gia cầm; lá chuối dùng gói bánh; dây chuối làm đồ thủ công mỹ nghệ.

Giữa vùng trồng chuối rộng hàng nghìn ha, cây chuối trổ 2 buồng song song trở thành câu chuyện lạ thu hút sự chú ý. Còn với chủ vườn, hiện tượng ấy chỉ đơn giản là một mùa chuối đáng nhớ trong vườn nhà.



