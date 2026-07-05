Chuông hòa bình ngân vang trên bầu trời Quảng Trị

T Ừ KÝ ỨC CHIẾN TRANH ĐẾN KHÁT VỌNG HÒA BÌNH

Tối qua 4.7, tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khai mạc Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 với chương trình nghệ thuật đặc biệt "Từ ký ức đến tương lai: Quảng Trị vì hòa bình". Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Tham dự buổi lễ có Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư; lãnh đạo tỉnh Quảng Trị; các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đại sứ, đại diện nhiều tổ chức quốc tế cùng đông đảo người dân và du khách.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết lễ hội diễn ra trong những ngày tháng 7 thiêng liêng, khi cả nước hướng về ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7 và mùa Vu lan báo hiếu. Theo ông Vinh, Quảng Trị không chỉ là một địa danh trên bản đồ Việt Nam mà còn là ký ức thiêng liêng về những năm tháng chiến tranh ác liệt. Tuy nhiên, điều làm nên giá trị của Quảng Trị hôm nay không chỉ nằm ở quá khứ hào hùng mà còn ở sức mạnh hồi sinh, khi hòa bình đã tạo nên bản sắc mới cho vùng đất từng chịu nhiều mất mát.

Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 chính thức khai mạc tại Quảng Trị tối 4.7, gửi đi thông điệp về hòa bình, hòa hợp và khát vọng hướng tới tương lai ẢNH: BÁ CƯỜNG

Khoảnh khắc hồi chuông hòa bình ngân vang giữa Hiền Lương - Bến Hải ẢNH: BÁ CƯỜNG

Cánh chim bồ câu tung cánh báo thông điệp hòa bình ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Câu chuyện của Quảng Trị không chỉ là câu chuyện của một vùng đất, mà còn là câu chuyện của Việt Nam, một dân tộc được viết nên bằng lòng yêu nước, ý chí bất khuất, khát vọng hòa bình, lòng nhân ái và truyền thống hòa hiếu. Hòa bình không chỉ là sự vắng bóng của chiến tranh mà còn là sự hiện diện của công lý, lòng bao dung, sự tôn trọng lẫn nhau và khả năng vượt qua khác biệt để hợp tác, phát triển", ông Vinh nhấn mạnh.

Trong bối cảnh thế giới vẫn còn nhiều biến động và xung đột, thông điệp từ Lễ hội Vì hòa bình càng trở nên cấp thiết. "Không có chiến thắng nào lớn hơn chiến thắng của hòa bình. Không có di sản nào quý giá hơn di sản của sự hòa hợp. Và không có tương lai nào bền vững hơn tương lai được xây dựng trên nền tảng của đối thoại, hợp tác, tôn trọng và tình người", Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nói.

Phát biểu tại sự kiện, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao sáng kiến của tỉnh Quảng Trị trong việc xây dựng Lễ hội Vì hòa bình trở thành sự kiện văn hóa mang tầm quốc gia, từng bước có sức lan tỏa quốc tế. Theo Phó thủ tướng, từ vùng đất chịu nhiều đau thương của chiến tranh, Quảng Trị hôm nay đang trở thành biểu tượng của hòa bình, của tình hữu nghị và khát vọng phát triển. Đó không chỉ là niềm tự hào của Quảng Trị, mà còn là hình ảnh của một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, khép lại quá khứ để cùng thế giới hướng tới tương lai.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại sự kiện ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Chút nữa, hồi chuông ước nguyện hòa bình sẽ ngân vang trên đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Tôi mong rằng âm vang ấy sẽ không chỉ mở đầu cho một lễ hội, mà còn khơi dậy trong mỗi chúng ta niềm tin và trách nhiệm gìn giữ hòa bình bằng đối thoại, hợp tác, sự tôn trọng lẫn nhau và lòng nhân ái", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Khoảnh khắc thiêng liêng nhất của đêm khai mạc diễn ra khi 2 nghệ sĩ piano cất lên những giai điệu bất hủ của ca khúc Imagine, một "bản tuyên ngôn về hòa bình bằng âm nhạc". Trên sân khấu, hệ thống LED và ánh sáng nặng khoảng 6 tấn từ từ nâng lên, để lộ hình ảnh chiếc chuông vàng giữa không trung.

Ba hồi chuông hòa bình lần lượt ngân vang, tượng trưng cho khát vọng hòa bình, tinh thần nhân ái, sẻ chia và niềm tin hướng tới tương lai, nơi trẻ em được lớn lên trong tiếng cười. Bên dưới sân khấu, hàng nghìn người đồng loạt giương cao cờ lễ hội, bật đèn flash điện thoại, hòa cùng tiếng nhạc và tiếng chuông. Trong khoảnh khắc ấy, vùng đất từng là giới tuyến chia cắt của chiến tranh như cùng cất lên một lời nguyện cầu chung về một thế giới không còn xung đột.

Đ ẠI TIỆC NGHỆ THUẬT VÀ PHÁO HOA MÃN NHÃN

Ngay sau nghi thức khai mạc, chương trình nghệ thuật "Từ ký ức đến tương lai: Quảng Trị vì hòa bình" đưa khán giả bước vào hành trình cảm xúc với 3 chương: Dòng chảy ký ức, Ánh sáng hòa bình và Thế giới hoan ca. Mạch nội dung xuyên suốt vừa tri ân quá khứ, tôn vinh truyền thống cách mạng, vừa khẳng định diện mạo mới của Quảng Trị sau sáp nhập.

Ở chương đầu, những địa danh như Thành cổ Quảng Trị, đôi bờ Hiền Lương, sông Nhật Lệ, làng chiến đấu Cự Nẫm hay dòng Thạch Hãn được tái hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc, múa, hình ảnh và công nghệ sân khấu hiện đại. Các ca khúc Còn gì đẹp hơn, Lá thư viết vội, Giữa hòa bình, Câu hò bên bờ Hiền Lương, Đồng đội... hòa quyện cùng tư liệu về phong trào phản chiến trên thế giới, nhấn mạnh khát vọng hòa bình của nhân loại.

Khán giả hòa vào không khí náo nức của Lễ hội Vì hòa bình ẢNH: BÁ CƯỜNG

Chương 2 khắc họa một Quảng Trị đang vươn mình mạnh mẽ từ những ký ức chiến tranh. Các ca khúc Mùa xanh trở lại (do Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí sáng tác), Ca ngợi Tổ quốc, Bác Hồ người cho em tất cả, Viết tiếp câu chuyện hòa bình... mang đến tinh thần lạc quan, khẳng định sức sống mới của vùng đất. Điểm nhấn của chương là cuộc giao lưu với thiếu tá Vũ Nhật Hương, nữ sĩ quan mũ nồi xanh từng thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của LHQ tại Cộng hòa Trung Phi giai đoạn 2021 - 2022.

Khép lại chương trình là không gian nghệ thuật đậm chất hội nhập với các ca khúc nổi tiếng như Heal the World (được trình diễn bằng 5 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Hàn và Trung) cùng Việt Nam tôi, Một vòng Việt Nam, Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai, We are the World. Âm nhạc, công nghệ trình diễn và thông điệp nhân văn cùng hòa quyện, khẳng định vị thế Quảng Trị như một không gian văn hóa vì hòa bình, kết nối Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Đêm khai mạc kết thúc với màn pháo hoa tầm cao rực rỡ. Trên nền ca khúc Nối vòng tay lớn của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, hàng nghìn chùm pháo hoa đồng loạt bừng sáng, hòa cùng tiếng reo hò của khán giả, khép lại một đêm hội giàu cảm xúc và mở đầu cho chuỗi hoạt động của Lễ hội Vì hòa bình năm 2026, nơi Quảng Trị tiếp tục gửi tới Việt Nam và thế giới thông điệp về hòa bình, hòa hợp và khát vọng phát triển bền vững.