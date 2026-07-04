Quảng Trị công bố quy hoạch mới, trao quyết định đầu tư dự án hơn 194.000 tỉ đồng

Chiều nay 4.7, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 kết hợp xúc tiến đầu tư.

Hội nghị diễn ra tại Trung tâm Văn hóa - điện ảnh tỉnh Quảng Trị (cơ sở 2, phường Nam Đông Hà), với sự tham dự của lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế; lãnh đạo một số địa phương của Lào, Thái Lan cùng hơn 500 đại biểu, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị phát biểu khai mạc hội nghị ẢNH: BÁ CƯỜNG

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, Quảng Trị hôm nay có biển, có rừng, có biên giới; có hành lang Đông - Tây, có trục Bắc - Nam; có chiều sâu lịch sử, có khát vọng hòa bình và có điều kiện để vươn lên mạnh mẽ.

"Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được điều chỉnh lần này là một dấu mốc rất quan trọng, đồng thời là công cụ để Quảng Trị từng bước hiện thực hóa định hướng chiến lược nêu trên, chuyển tầm nhìn thành định hướng phát triển cụ thể", ông Phương nhấn mạnh.

Theo quy hoạch mới, Quảng Trị xác định phát triển dựa trên 4 trụ cột chiến lược, gồm: năng lượng, logistics, du lịch và nông nghiệp xanh. Tỉnh cũng hình thành 3 hành lang kinh tế động lực, gồm: hành lang kinh tế Bắc - Nam, hành lang Bắc - Nam phụ trợ phía tây và hành lang kinh tế Đông - Tây xuyên Á; 7 cực tăng trưởng cùng 2 vùng phát triển trọng điểm, tạo nền tảng phát triển hệ thống đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, trung tâm logistics và các khu du lịch trọng điểm.

Ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Quảng Trị mới ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết việc điều chỉnh quy hoạch không đơn thuần là hợp nhất quy hoạch của hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị trước đây mà hướng đến kiến tạo một mô hình phát triển mới phù hợp sau khi hợp nhất địa giới hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Quy hoạch đặt mục tiêu đưa Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Bắc Trung bộ, là trung tâm năng lượng, logistics, kinh tế biển và du lịch, đồng thời là cửa ngõ kết nối Việt Nam với Lào, Thái Lan, Campuchia và Tiểu vùng Mê Kông mở rộng.

"Trong quy hoạch lần này, các nguồn lực phát triển của Quảng Trị được đặt trong một chỉnh thể thống nhất, được kết nối bằng quy hoạch không gian, hệ thống hạ tầng và các chuỗi giá trị kinh tế", ông Nam nhấn mạnh.

Cụ thể, đến năm 2030, Quảng Trị phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực Bắc Trung bộ, với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trên 10%/năm; quy mô nền kinh tế khoảng 238.000 tỉ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 180 - 200 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026 - 2030 trên 520.000 tỉ đồng; công suất nguồn điện hơn 15.000 MW; tỷ lệ đô thị hóa đạt 45 - 50%; đón 13 - 15 triệu lượt khách du lịch mỗi năm, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Đến năm 2050, Quảng Trị hướng tới trở thành tỉnh phát triển bền vững, là trung tâm năng lượng sạch, logistics, du lịch và kinh tế biển có vị thế trong khu vực Đông Nam Á.

Trao hàng loạt chủ trương đầu tư dự án "khủng"

Một trong những điểm nhấn của hội nghị là lễ trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và văn bản chấp thuận nghiên cứu, khảo sát dự án.

Tỉnh Quảng Trị trao quyết định chủ trương đầu tư cho 1 dự án thuộc Tập đoàn Sơn Hải ẢNH: BÁ CƯỜNG

Cụ thể, tỉnh trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 29 dự án với tổng vốn đăng ký 118.777 tỉ đồng (tương đương 4,712 tỉ USD), trong đó có 5 dự án FDI với tổng vốn hơn 9.117 tỉ đồng. Đồng thời, tỉnh chấp thuận nghiên cứu, khảo sát 4 dự án với tổng vốn đăng ký 75.803 tỉ đồng. Tổng nguồn vốn đăng ký đầu tư được trao tại hội nghị đạt 194.580 tỉ đồng (khoảng 7,719 tỉ USD).

Nhiều dự án quy mô lớn được trao quyết định dịp này, như: Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch III, Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị, các dự án điện gió quy mô lớn, chuỗi dự án đô thị - du lịch của Sun Group, cùng nhiều dự án khu công nghiệp, logistics, du lịch nghỉ dưỡng và nông nghiệp công nghệ cao.

Quảng Trị trao hàng loạt quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và văn bản chấp thuận nghiên cứu, khảo sát dự án ẢNH: BÁ CƯỜNG

Thông qua hội nghị, Quảng Trị tiếp tục giới thiệu danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời cam kết cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai dự án với thông điệp: "Quảng Trị - Không gian mới, cơ hội mới".

Dịp này, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, các doanh nghiệp cũng đăng ký tài trợ 20 tỉ đồng cho chương trình hỗ trợ nhà ở dành cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn.