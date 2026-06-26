Tỉnh ủy Quảng Trị luân chuyển 8 bí thư đảng ủy xã

Sáng 26.6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, ông Nguyễn Lương Bình, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, chỉ định cán bộ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy các xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, ông Phạm Trung Đông được điều động từ Bí thư Đảng ủy xã Quảng Ninh sang làm Bí thư Đảng ủy xã Ninh Châu; ông Nguyễn Ngọc Thụ từ Bí thư Đảng ủy xã Ninh Châu sang làm Bí thư Đảng ủy xã Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn được điều động từ Bí thư Đảng ủy xã Hoàn Lão sang làm Bí thư Đảng ủy xã Bố Trạch; ông Phạm Đình Dũng từ Bí thư Đảng ủy xã Bố Trạch sang làm Bí thư Đảng ủy xã Hoàn Lão.

Ông Đinh Thiếu Sơn được điều động từ Bí thư Đảng ủy xã Nam Gianh sang làm Bí thư Đảng ủy xã Nam Ba Đồn; ông Cao Xuân Đức từ Bí thư Đảng ủy xã Nam Ba Đồn sang làm Bí thư Đảng ủy xã Nam Gianh.

Bà Trần Thị Thanh Hà được điều động từ Bí thư Đảng ủy xã Ái Tử sang làm Bí thư Đảng ủy xã Hiếu Giang; bà Nguyễn Thị Thanh Hương từ Bí thư Đảng ủy xã Hiếu Giang sang làm Bí thư Đảng ủy xã Ái Tử.

Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (giữa), trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các nhân sự được điều động ẢNH: THANH LỘC

Trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được điều động, ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, ghi nhận những đóng góp của các cán bộ trong thời gian qua; bày tỏ tin tưởng các cán bộ trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể cấp ủy lãnh đạo địa phương phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đề nghị các cán bộ được điều động tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, tăng thu ngân sách, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, lãnh đạo thực hiện tốt việc sắp xếp thôn, tổ dân phố; xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã và cán bộ ở thôn, tổ dân phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chăm lo đời sống người dân và đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững.