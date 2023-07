Chương Thị Kiều tiết lộ vũ khí chống đỡ đối thủ to khỏe ở World Cup

Ở World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng đấu với Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Đây đều là những đội có thể hình vượt trội các học trò của HLV Mai Đức Chung. Chia sẻ sau buổi tập sáng 3.7 của đội tuyển nữ Việt Nam, trung vệ Chương Thị Kiều khẳng định ban huấn luyện đã nghiên cứu các bài tập chống bóng bổng, giúp đội tuyển nữ Việt Nam đối phó với những đội cao to.

"Tôi có xem qua các trận giao hữu của Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Họ là các đội mạnh, thể hình cũng rất to khỏe. Thời gian qua thì HLV Mai Đức Chung đã cố gắng rèn và cải thiện cho chúng tôi tập cơ nhiều. Về vấn đề chống bóng bổng, lâu nay cầu thủ Việt Nam có thể hình khá nhỏ bé. Hiện tại HLV cũng cho chúng tôi tập luyện rất nhiều, với mục tiêu chống bóng bổng hiệu quả nhất", Chương Thị Kiều chia sẻ.

Trung vệ Chương Thị Kiều HỒNG NAM

Trung vệ sinh năm 1995 đang trong quá trình phục hồi sau chấn thương. HLV Mai Đức Chung khẳng định Chương Thị Kiều vẫn chưa hồi phục được 90%. Tuy nhiên, tín hiệu tích cực là ở buổi tập sáng nay 3.7, cầu thủ của đội nữ TP.HCM I đã tập luyện bình thường cùng đồng đội, có thể vận động ở cường độ tương đối cao, đặc biệt trong các bài tập kiểm soát bóng.

"Hiện giờ tôi đang tiến triển rất tốt. Qua trình hồi phục thời gian qua khá ổn. Tôi cũng cảm thấy tự tin về bản thân mình", Chương Thị Kiều khẳng định.

Nói về cảm xúc khi lần đầu dự World Cup, Chương Thị Kiều cho biết: "Cảm giác của tôi khi được dự World Cup cũng giống những lần tham gia các giải đấu khác trước đây. Tôi sẽ cố gắng tập trung thi đấu hết sức có thể".

Đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập sáng 3.7, chủ yếu tập trung rèn kỹ chiến thuật cùng những khía cạnh còn thiếu sót trước khi lên đường sang New Zealand dự World Cup 2023. Theo HLV Mai Đức Chung, các cầu thủ cùng ban huấn luyện đã sẵn sàng đối phó với sự chênh lệch nhiệt độ giữa Việt Nam và New Zealand, trong bối cảnh thời tiết ở New Zealand hiện đang rất lạnh.

"Như các bạn đã thấy, trước SEA Games thì chúng tôi tập huấn tại Nhật với khí hậu lạnh, sau đó về Campuchia thì rất nóng nhưng các cầu thích nghi rất nhanh. Ban huấn luyện phải có những tính toán phù hợp, bố trí những buổi tập để làm sao các cầu thủ bắt nhịp nhanh. Ở Việt Nam hiện tại thời tiết rất nóng, còn sắp tới sang New Zealand thì thời tiết là mùa đông rất lạnh. Rõ ràng đó là một thử thách nhưng không chỉ với chúng tôi mà đội nào cũng vậy", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.