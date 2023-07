HLV Mai Đức Chung: 'Đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị xong 99% cho World Cup'

Đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập sáng 3.7, chủ yếu tập trung rèn kỹ chiến thuật cùng những khía cạnh còn thiếu sót trước khi lên đường sang New Zealand dự World Cup 2023. Theo HLV Mai Đức Chung, các cầu thủ cùng ban huấn luyện đã sẵn sàng đối phó với sự chênh lệch nhiệt độ giữa Việt Nam và New Zealand, trong bối cảnh thời tiết ở New Zealand hiện đang rất lạnh.

"Như các bạn đã thấy, trước SEA Games thì chúng tôi tập huấn tại Nhật với khí hậu lạnh, sau đó về Campuchia thì rất nóng nhưng các cầu thủ thích nghi rất nhanh. Ban huấn luyện phải có những tính toán phù hợp, bố trí những buổi tập để làm sao các cầu thủ bắt nhịp nhanh. Ở Việt Nam hiện tại thời tiết rất nóng, còn sắp tới sang New Zealand thì thời tiết là mùa đông rất lạnh. Rõ ràng đó là một thử thách nhưng không chỉ với chúng tôi mà đội nào cũng vậy", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Theo nhà cầm quân 74 tuổi, ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam có chiến lược chọn lọc nhân sự riêng.

HLV Mai Đức Chung HỒNG NAM

"Tiêu chí lựa chọn 23 cầu thủ của tôi cũng như các HLV khác. Đó là tôi ưu tiên một vị trí có 2 người để có thể thay thế nhau. Hoặc là 1 cầu thủ có thể đá được nhiều vị trí. Tôi đã loại 5 cầu thủ không phải vì họ kém, mà là vì vị trí của họ trùng nhau. Mỗi lần tập trung, đội tuyển nữ Việt Nam luôn có người bị trả về. Lần này cũng vậy thôi. Tất nhiên tôi phải động viên họ. Quy định của World Cup thì chỉ được đem theo 23 người thôi. Do đó, chúng tôi phải có tính toán hợp lý.

Tôi ưu tiên vị trí tiền đạo. Bây giờ đội tuyển nữ Việt Nam chỉ có Huỳnh Như, Hải Yến. Nếu 1 trong 2 cầu thủ này chấn thương, ban huấn luyện phải có người thay. Do đó tôi chọn Vũ Thị Hoa và Thúy Hằng. Vị trí tiền đạo rất quan trọng nhưng cũng dễ chấn thương. Do đó, chúng tôi phải đưa ra những tính toán phù hợp", HLV Mai Đức Chung khẳng định.

"Đến bây giờ, chúng tôi đã chuẩn bị được tới 99% cho World Cup. Ngay từ chuyến tập huấn châu Âu, đội tuyển nữ Việt Nam đã chuẩn bị tốt rồi. Bây giờ về đây, chúng tôi chỉ củng cố và nâng cao. Còn những sai sót thì cố gắng sửa chữa. Ở sân chơi World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu khó. Không thể nói đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thắng Mỹ được, nhưng phải thi đấu hết sức mình. Tinh thần các cầu thủ phải thoải mái".

Về tình hình hồi phục chấn thương của Chương Thị Kiều, HLV Mai Đức Chung nêu quan điểm: "Chương Thị Kiều thì bây giờ chắc chưa đạt 90%, tuy nhiên vị trí đó rất cần thiết với chúng ta. Có thể Chương Thị Kiều không thể đá 90 phút, nhưng có những thời điểm cầu thủ này có thể vào sân để điều chỉnh hàng phòng ngự, nhắc nhở các đồng đội".