Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Chương trình giao lưu hữu nghị Việt - Mỹ tại Cần Thơ

Thanh Duy
Thanh Duy
13/09/2025 21:48 GMT+7

Tối 13.9, tại Công viên Lưu Hữu Phước (P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam và UBND TP.Cần Thơ phối hợp tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị Việt - Mỹ, một trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Phát biểu tại chương trình, ông Đồng Huy Cương, Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam - Mỹ đã đạt được những bước phát triển vượt bậc kể từ khi bình thường hóa quan hệ vào năm 1995. Năm 2013, Việt Nam và Mỹ đã trở thành bạn bè, trở thành hai quốc gia có quan hệ đối tác toàn diện. Đến năm 2023, hai nước nâng tầm đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

- Ảnh 1.

Một trong những tiết mục văn nghệ trong chương trình giao lưu hữu nghị Việt - Mỹ diễn ra tại TP.Cần Thơ

ẢNH: THANH DUY

Có thể nói, mối quan hệ Việt Nam - Mỹ là hình mẫu điển hình trên thế giới theo tinh thần "gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai". 

- Ảnh 2.

Ông Đồng Huy Cương, Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, phát biểu

ẢNH: THANH DUY

Trong quan hệ song phương, giao lưu nhân dân có một vai trò quan trọng, đã góp phần giải quyết hậu quả chiến tranh, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, tìm kiếm quân nhân mất tích. Sự kết nối giữa nhân dân hai nước còn thúc đẩy hợp tác thương mại, kết nối đầu tư, hợp tác giáo dục, làm dày thêm nền tảng hữu nghị Việt - Mỹ.

- Ảnh 3.

Đông đảo người dân đến tham dự chương trình

ẢNH: THANH DUY

Theo đó, chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam - Mỹ được kỳ vọng sẽ làm sâu sắc và thực chất hơn mối quan hệ giữa hai quốc gia. Sự kiện sẽ giới thiệu nền văn hóa đa dạng và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa như giao lưu văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian; tham quan các gian hàng trưng bày văn hóa, ẩm thực; giới thiệu hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp Việt - Mỹ...

- Ảnh 4.

Bà Melissa A. Brown, Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM, cho biết rất vui khi chương trình được tổ chức tại vùng ĐBSCL

ẢNH: THANH DUY

Bà Melissa A. Brown, Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM, cho biết chương trình giao lưu là minh chứng cho sức mạnh của mối quan hệ đối tác giữa hai nước trên tinh thần hòa giải, hòa hợp, hợp tác cùng phát triển. Mối quan hệ này không chỉ là sự hợp tác giữa các chính phủ, mà còn là sự gắn kết giữa những người dân với nhau nhằm xây dựng một tương lai tươi sáng hơn.

Quan hệ Việt Nam - Mỹ đã đạt được những bước phát triển vượt bậc kể từ khi bình thường hóa vào ngày 12.7.1995. Hiện, về kinh tế, Mỹ đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 150 tỉ USD trong năm 2024. Đầu tư của Mỹ vào Việt Nam cũng tăng nhanh, trong đó có các tập đoàn lớn như Google, Microsoft, Apple, Amazon, Coca Cola… .

Trong lĩnh vực chính trị - an ninh, hai nước tăng cường hợp tác thông qua trao đổi đoàn, đặc biệt các đoàn cấp cao, triển khai các cơ chế đối thoại và phối hợp xử lý những vấn đề khu vực và toàn cầu.

Về giáo dục và giao lưu nhân dân, Việt Nam hiện có gần 30.000 du học sinh, sinh viên tại Mỹ, cao nhất trong số các nước ASEAN. Đồng thời, nhiều trường đại học của Mỹ đã và đang triển khai các chương trình nghiên cứu, giảng dạy về Việt Nam, góp phần nâng cao sự hiểu biết của người dân Mỹ về lịch sử, văn hóa Việt Nam.

Tại Cần Thơ, những năm qua, hợp tác giữa thành phố và các địa phương, đối tác Mỹ đã có nhiều kết quả nổi bật. Riêng 6 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ đạt hơn 228 triệu USD, các mặt hàng chủ yếu là gạo, thủy sản, nông sản chế biến, may mặc, thủ công mỹ nghệ.

Ở chiều ngược lại, các dự án có vốn viện trợ từ Mỹ cũng đã góp phần giúp TP.Cần Thơ phát triển về lĩnh vực giáo dục, hỗ trợ nhà ở, ổn định sinh kế, xây dựng cầu, đường nông thôn, thích ứng với biến đổi khí hậu... Bên cạnh đó, nhiều thỏa thuận hợp tác quốc tế đã được ký kết, đặc biệt là chương trình hợp tác giữa TP.Cần Thơ với TP.Riverside (bang California) với 3 lĩnh vực hợp tác chính là y tế, nông nghiệp và giáo dục đào tạo.

Tin liên quan

'Mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác giữa Hải quân Việt Nam-Hoa Kỳ'

'Mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác giữa Hải quân Việt Nam-Hoa Kỳ'

“Trong tương lai chúng tôi mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác giữa hải quân hai nước về những nội dung mà hai bên cùng quan tâm”, Đô đốc Philip G. Sawyer nói.

Khám phá thêm chủ đề

Việt Nam quan hệ việt - mỹ Việt Nam - Mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận