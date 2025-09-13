Chương trình giao lưu hữu nghị Việt - Mỹ tại Cần Thơ

Phát biểu tại chương trình, ông Đồng Huy Cương, Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam - Mỹ đã đạt được những bước phát triển vượt bậc kể từ khi bình thường hóa quan hệ vào năm 1995. Năm 2013, Việt Nam và Mỹ đã trở thành bạn bè, trở thành hai quốc gia có quan hệ đối tác toàn diện. Đến năm 2023, hai nước nâng tầm đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Một trong những tiết mục văn nghệ trong chương trình giao lưu hữu nghị Việt - Mỹ diễn ra tại TP.Cần Thơ ẢNH: THANH DUY

Có thể nói, mối quan hệ Việt Nam - Mỹ là hình mẫu điển hình trên thế giới theo tinh thần "gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai".

Ông Đồng Huy Cương, Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, phát biểu ẢNH: THANH DUY

Trong quan hệ song phương, giao lưu nhân dân có một vai trò quan trọng, đã góp phần giải quyết hậu quả chiến tranh, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, tìm kiếm quân nhân mất tích. Sự kết nối giữa nhân dân hai nước còn thúc đẩy hợp tác thương mại, kết nối đầu tư, hợp tác giáo dục, làm dày thêm nền tảng hữu nghị Việt - Mỹ.

Đông đảo người dân đến tham dự chương trình ẢNH: THANH DUY

Theo đó, chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam - Mỹ được kỳ vọng sẽ làm sâu sắc và thực chất hơn mối quan hệ giữa hai quốc gia. Sự kiện sẽ giới thiệu nền văn hóa đa dạng và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa như giao lưu văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian; tham quan các gian hàng trưng bày văn hóa, ẩm thực; giới thiệu hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp Việt - Mỹ...

Bà Melissa A. Brown, Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM, cho biết rất vui khi chương trình được tổ chức tại vùng ĐBSCL ẢNH: THANH DUY

Bà Melissa A. Brown, Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM, cho biết chương trình giao lưu là minh chứng cho sức mạnh của mối quan hệ đối tác giữa hai nước trên tinh thần hòa giải, hòa hợp, hợp tác cùng phát triển. Mối quan hệ này không chỉ là sự hợp tác giữa các chính phủ, mà còn là sự gắn kết giữa những người dân với nhau nhằm xây dựng một tương lai tươi sáng hơn.

Quan hệ Việt Nam - Mỹ đã đạt được những bước phát triển vượt bậc kể từ khi bình thường hóa vào ngày 12.7.1995. Hiện, về kinh tế, Mỹ đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 150 tỉ USD trong năm 2024. Đầu tư của Mỹ vào Việt Nam cũng tăng nhanh, trong đó có các tập đoàn lớn như Google, Microsoft, Apple, Amazon, Coca Cola… . Trong lĩnh vực chính trị - an ninh, hai nước tăng cường hợp tác thông qua trao đổi đoàn, đặc biệt các đoàn cấp cao, triển khai các cơ chế đối thoại và phối hợp xử lý những vấn đề khu vực và toàn cầu. Về giáo dục và giao lưu nhân dân, Việt Nam hiện có gần 30.000 du học sinh, sinh viên tại Mỹ, cao nhất trong số các nước ASEAN. Đồng thời, nhiều trường đại học của Mỹ đã và đang triển khai các chương trình nghiên cứu, giảng dạy về Việt Nam, góp phần nâng cao sự hiểu biết của người dân Mỹ về lịch sử, văn hóa Việt Nam.