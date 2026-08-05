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Thế giới Chuyện lạ

Chuyến bay Air India chao đảo dữ dội giữa không trung, nhiều người bị thương

Thụy Miên
Thụy Miên

Hôm 4.8, một chuyến bay của Air India từ Phuket (Thái Lan) đến Delhi (Ấn Độ) gặp phải hiện tượng nhiễu động không khí trong điều kiện thời tiết quang đãng, khiến máy bay thay đổi độ cao đột ngột.

Chuyến bay Air India chao đảo dữ dội giữa không trung, nhiều người bị thương- Ảnh 1.

Hai hành khách được thăm khám sau khi máy bay đáp xuống phi trường hôm 4.8

ảnh: ani

ANI hôm nay 5.8 dẫn thông tin từ Air India xác nhận đã xảy ra sự cố trong hành trình của chuyến bay của hãng này từ Thái Lan về Ấn Độ. "chuyến bay AI2379 trải qua sự kiện liên quan đến nhiễu động trời trong, khiến máy bay thay đổi độ cao", theo thông báo của Air India.

Khoảng 14 người, bao gồm hành khách lẫn thành viên phi hành đoàn, bị thương. Sau đó máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Indira Gandhi của Delhi cùng ngày.

Nhiễu động trời trong là hiện tượng đặc biệt xảy ra trong những vùng trời không mây ở độ cao từ 9.100 đến 12.200 m. Điều này khiến cả phi công lẫn radar máy bay đều khó phát hiện trước.

Phi công thường chỉ phát hiện nhiễu động khi máy bay đã đi vào vùng ảnh hưởng. Đa số trường hợp nhiễu động trời trong chỉ xảy ra ở mức nhẹ, chủ yếu gây ra cảm giác khó chịu cho hành khách. Tuy nhiên, những vụ nghiêm trọng có thể khiến máy bay thay đổi độ cao đột ngột, khiến hành khách hoặc tiếp viên không thắt dây an toàn có thể bị hất văng khỏi chỗ ngồi.

Theo một hành khách trên chuyến bay AI2379, phi cơ bị rung lắc dữ dội trên không, khiến một số người bị thương không nhẹ.

"Chuyến bay cất cánh khoảng 1 giờ 30 phút. Lúc đó là buổi sáng sớm. Chúng tôi đang ngủ. Máy bay đột nhiên như khựng lại trong hành trình rồi quay mạnh... Tình trạng đó kéo dài khoảng 2 đến 3 phút. Có từ 15 đến 20 hành khách bị thương. Chuyến bay có hơn 100 người và khoảng 70 - 80% số người bị ảnh hưởng", hành khách này nói với ANI.

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