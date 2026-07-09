Chuyến bay đặc biệt đưa 124 chiến sĩ về nước sau nhiệm vụ cứu trợ tại Venezuela

Theo đại diện Vietnam Airlines, máy bay đã bay không tải (chuyến bay không hành khách) sang Venezuela để đón các cán bộ chiến sĩ quân đội, công an hoàn thành nhiệm vụ cứu trợ về nước.

Chuyến bay đặc biệt được thực hiện bằng tàu bay thân rộng A350, cất cánh lúc 23 giờ 30 ngày 8.7 từ sân bay quốc tế Nội Bài ẢNH: MINH TUẤN

Sau khi hạ cánh tại sân bay Paris Charles de Gaulle (Pháp) để làm công tác kỹ thuật, chuyến bay sẽ tiếp tục hành trình và dự kiến hạ cánh tại sân bay Arturo Michelena (Venezuela) trưa 9.7 (giờ địa phương). Sau khi tới Venezuela, máy bay sẽ đỗ khoảng 2 - 3 tiếng để chất xếp, tiếp nhiên liệu và đón cán bộ chiến sĩ về nước. Dự kiến chuyến bay sẽ hạ cánh tại sân bay Nội Bài đêm 10.7.

Để phục vụ chuyến bay đặc biệt này, Vietnam Airlines đã bố trí phi hành đoàn gồm 6 phi công, 12 tiếp viên, 2 thợ máy và 4 nhân viên phục vụ mặt đất.

Cách đây đúng hai tuần, 23 giờ 30 tối 28.6, chuyến bay đầu tiên mang số hiệu VN66 của Vietnam Airlines đã cất cánh từ sân bay Nội Bài, đưa 124 chiến sĩ quân đội, công an sang Venezuela làm nhiệm vụ cứu trợ thảm họa động đất tại nước bạn Venuezela.

Trên chuyến bay có 124 cán bộ chiến sĩ quân đội và công an. Không chỉ vận chuyển các cán bộ chiến sĩ đi cứu trợ, chuyến bay đặc biệt này còn chuyên chở 8 chó nghiệp vụ, khoảng 40 tấn trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng và hàng hóa phục vụ tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo tại Venezuela.

Sau đó một ngày, đêm 29.6, chuyến bay thứ hai của Vietnam Airlines tiếp tục thực hiện chuyến bay đặc biệt thứ hai chở 46,8 tấn hàng của Việt Nam tới Venezuela để hỗ trợ nhân đạo sau các trận động đất.

Máy bay rỗng sẽ bay sang đón 124 cán bộ chiến sĩ quân đội, công an từ Venezuela về nước ẢNH: TN

Chia sẻ với báo chí hôm 7.7, thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ, cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam), chỉ huy đoàn quân đội, nhấn mạnh nhiệm vụ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela được đánh giá là "khó khăn và nguy hiểm nhất" trong những lần Việt Nam đưa lực lượng, phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.

Nỗ lực quên mình của các chiến sĩ cứu hộ Việt Nam nhận được nhiều tình cảm quý mến từ chính quyền và người dân Venezuela.

Chính phủ Venezuela đã tặng huy chương "Anh hùng Venezuela" cho đoàn cứu hộ Việt Nam. Cùng với đó, Việt Nam viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho Venezuela 300.000 USD để hỗ trợ nước bạn khắc phục hậu quả thảm họa động đất.



