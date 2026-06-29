Chuyến bay mang 'sứ mệnh trái tim' đưa 124 chiến sĩ sang Venezuela cứu trợ động đất

Đây là một trong 2 chuyến bay cứu trợ người dân Venezuela của lực lượng quân đội và công an. Chuyến bay đầu tiên mang số hiệu VN66 của Vietnam Airlines cất cánh từ sân bay quốc tế Nội Bài lúc 23 giờ 30 tối 28.6, khai thác bằng tàu bay thân rộng Airbus A350.

Trước đó, các chiến sĩ đã được hỗ trợ làm thủ tục nhanh chóng để di chuyển lên máy bay trong chặng bay kéo dài gần 1 ngày.

Trên chuyến bay có 124 cán bộ chiến sĩ quân đội và công an. Không chỉ vận chuyển các cán bộ chiến sĩ đi cứu trợ, chuyến bay đặc biệt này còn chuyên chở 8 chú chó nghiệp vụ, khoảng 40 tấn trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng và hàng hóa phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo tại Venezuela.

Sau khi hạ cánh tại sân bay Paris Charles de Gaulle (Pháp) để làm công tác kỹ thuật, chuyến bay sẽ tiếp tục hành trình và dự kiến hạ cánh tại sân bay Arturo Michelena (Venezuela) lúc 11 giờ 40 (giờ địa phương) ngày 29.6.

Để phục vụ chuyến bay đặc biệt này, Vietnam Airlines đã bố trí phi hành đoàn 23 người, gồm 6: phi công, 10 tiếp viên, 3 kỹ sư, 1 chuyên viên điều hành và 3 nhân viên phục vụ mặt đất.

Trước đó, chiều 28.6, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức lễ xuất quân, lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại Venezuela.

Ngày 24.6, tại Venezuela xảy ra trận động đất mạnh 7,5 độ Richter. Đây là trận động đất mạnh nhất trong vòng 126 năm trở lại đây ở quốc gia này. Thời điểm hiện tại, trận động đất khiến 1.450 người chết, hơn 3.360 người bị thương và khoảng 50.000 người mất tích.

Tại lễ xuất quân, đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết dù Chính phủ Venezuela chưa chính thức kêu gọi hỗ trợ quốc tế nhưng đến nay, có trên 15 quốc gia, tổ chức quốc tế cử lực lượng, phương tiện và gửi hàng viện trợ để hỗ trợ nước bạn khắc phục hậu quả trên tinh thần "giúp bạn cũng như là giúp mình".

Chuyến bay cứu trợ đầu tiên mang số hiệu VN66 cất cánh từ sân bay quốc tế Nội Bài lúc 23 giờ 30 tối 28.6 ẢNH: NHƯ PHONG

Các cán bộ chiến sĩ quân đội và công an làm thủ tục lên chuyến bay ẢNH: NHƯ PHONG

Lực lượng quân y tham gia cứu trợ ẢNH: BÁO QĐND

Các cán bộ chiến sĩ thuộc nhiều bộ phận như công binh, quân y, bộ phận đội sử dụng ẢNH: NHƯ PHONG

Chuyến bay sẽ quá cảnh nạp nhiên liệu tại Pháp trước khi bay sang Venezuela ẢNH: NHƯ PHONG

Phi công kiểm tra an toàn trước chuyến bay ẢNH: NHƯ PHONG

Phi hành đoàn 23 người, gồm 6 phi công, 10 tiếp viên, 3 kỹ sư, 1 chuyên viên điều hành và 3 nhân viên phục vụ mặt đất ẢNH: NHƯ PHONG

Dự kiến đoàn cứu trợ của lực lượng quân đội sẽ thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela khoảng 20 ngày ẢNH: NHƯ PHONG

Máy bay A350 là một trong 2 dòng máy bay thân rộng lớn nhất đang được Vietnam Airlines khai thác ẢNH: NHƯ PHONG