Chuyến bay đầu tiên đưa du khách Nga đến Nha Trang sau 3 năm vắng bóng

Chiều 17.3, chuyến bay số hiệu ZF2577 của hãng hàng không Azu Air từ Irkutsk (Nga) hạ cánh tại sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa), mang theo 231 khách du lịch Nga đến nghỉ dưỡng tại thành phố biển Nha Trang. Đây là chuyến bay thuê chuyến (charter) đầu tiên kể từ tháng 3.2022 đưa du khách Nga tới Nha Trang sau nhiều năm tạm hoãn do đại dịch Covid-19 và xung đột Nga - Ukraine.

Nhân dịp này, để tạo ấn tượng cho du khách Nga quay trở lại, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở VH-TT-DL đã cùng Công ty Anex Việt Nam tổ chức đón chuyến bay ZF2577.

Khách Nga tại sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) chiều 17.3 ẢNH: D.B

Hoạt động chào đón chuyến bay diễn ra ngắn gọn nhưng tạo điểm nhấn cho chương trình với nghi thức phun nước tạo cổng chào, tặng quà lưu niệm đặc trưng cho các hành khách đầu tiên xuống bãi đáp, biểu diễn múa lân đặc sắc mang nét văn hóa đặc trưng Việt Nam.

Sau hoạt động chào đón, đoàn khách nước ngoài sẽ di chuyển theo lối đi được phân luồng riêng để thực hiện các thủ tục nhập cảnh.

231 khách Nga sẽ ở Khánh Hòa 5 đêm, lưu trú các khách sạn 3-5 sao và tham quan các điểm du lịch, thưởng thức ẩm thực ở địa phương.

Lễ đón chuyến bay với nghi thức phun nước tạo cổng chào ẢNH: D.B

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, Công ty Anex Việt Nam thông báo từ ngày 16.3, Anex Việt Nam sẽ chính thức khai thác trở lại các đường bay thuê chuyến (charter) kết nối 11 thành phố của Nga tới sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa.

Ông Đinh Văn Thiệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng hoa cho khách Nga ẢNH: D.B

Theo báo cáo của Sở VH-TT-DL, năm 2024, Khánh Hòa đón khoảng 105.500 lượt khách Nga, tăng 206% so với năm 2023 nhưng chỉ bằng 22,8% so với năm 2019. Tính hết 2 tháng đầu năm 2025, Khánh Hòa đã đón 24.000 lượt khách Nga, tăng 73% so với cùng kỳ năm 2024.

Nga là thị trường khách quốc tế truyền thống của du lịch Việt Nam, trong đó Khánh Hòa là điểm đến yêu thích nhất của khách Nga. Năm 2019, Khánh Hòa đón khoảng 463.000 lượt khách du lịch Nga đến tham quan du lịch, chiếm 71,6% tổng số khách Nga đến Việt Nam (646.524 lượt khách).

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở VH-TT-DL cùng Công ty Anex Việt Nam chụp hình lưu niệm cùng hành khách chuyến bay ZF2577 ẢNH: D.B

Vì những lý do khác nhau, các chuyến bay thẳng từ Nga đến Khánh Hòa đã tạm dừng trong một thời gian dài. Thời gian qua, khách Nga muốn du lịch đến Khánh Hòa phải bay quá cảnh qua một số quốc gia như Kazakhstan, Trung Quốc.

Việc các hãng hàng không mở các đường bay từ Nga đến Khánh Hòa được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thị trường khách Nga phục hồi nhanh hơn nữa trong năm 2025 và những năm tiếp theo.