Chuyến bay sinh tử trong ngày đầu năm mới cứu ngư dân từ đảo Nam Yết về đất liền
Video Sức khỏe

Chuyến bay sinh tử trong ngày đầu năm mới cứu ngư dân từ đảo Nam Yết về đất liền

Trang Châu
Trang Châu
02/01/2026 16:09 GMT+7

Ngay trong ngày đầu năm mới 2026, Bệnh viện Quân y 175 đã phối hợp thực hiện thành công chuyến bay cấp cứu đường không, đưa một ngư dân nguy kịch từ đảo Nam Yết (đặc khu Trường Sa) về đất liền điều trị kịp thời.

5 giờ 20 phút sáng 2.1.2026, trực thăng EC225 của Công ty Trực thăng Miền Nam (Binh đoàn 18) đã hạ cánh an toàn xuống Bệnh viện Quân y 175, đưa một ngư dân trong tình trạng nguy kịch từ đảo Nam Yết (đặc khu Trường Sa) về đất liền để cấp cứu kịp thời. Nam bệnh nhân sinh năm 1971 này là ngư dân trên tàu cá BĐ 97884, được chẩn đoán theo dõi phù não tiến triển do nhồi máu não diện rộng, kèm rối loạn nhịp tim và nhiều bệnh lý nền. Trước đó, bệnh nhân được điều trị tại Bệnh xá đảo Nam Yết nhưng tình trạng diễn tiến nặng nhanh, nguy cơ tử vong cao nếu không can thiệp chuyên sâu.

- Ảnh 1.

Nam bệnh nhân được sơ cứu trước khi đưa lên trực thăng về đất liền

ẢNH: TAM DÂN

