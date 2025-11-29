Chuyến công tác đặc biệt của nhóm thợ TP.HCM

Trong những căn nhà còn nồng mùi bùn non, nhóm thợ từ TP.HCM tỉ mỉ kiểm tra từng chiếc máy giặt, tủ lạnh… giúp bà con vùng lũ Đắk Lắk (Phú Yên cũ). Sau mưa lũ, nhiều thiết bị điện tử, điện lạnh bị ngâm nước, phủ đầy bùn đất, hư hỏng nặng. Để tiết kiệm thời gian, nhóm thợ chia nhau từng phần việc: người tháo máy, người vệ sinh linh kiện, người kiểm tra lại các mối điện để đảm bảo an toàn trước khi trả hàng cho bà con.

Tạm đóng cửa công ty

Anh Võ Thành Nam (33 tuổi, giám đốc một công ty điện lạnh, điện máy ở TP.HCM) chia sẻ, khi thấy người dân Đắk Lắk oằn mình gánh chịu thiệt hại nặng nề sau mưa lũ, anh muốn hỗ trợ trong khả năng của mình. Anh quyết định cho nhân viên tạm ngừng công việc tại TP.HCM để ra vùng lũ sửa chữa thiết bị cho bà con, giúp họ giảm bớt chi phí vì nếu phải mua mới toàn bộ sẽ rất tốn kém. Nhóm của anh gồm 8 người, lên đường vào ngày 24.11. Đến nơi, thấy lượng đồ hư hỏng quá lớn, anh liền huy động thêm nhân sự để kịp giúp bà con sớm ổn định sinh hoạt. Anh dự định chuyến công tác ở các xã phường của Đắk Lắk… sẽ kéo dài khoảng 2 tuần.

"Chúng tôi ưu tiên sửa chữa máy lọc nước, máy giặt, tủ lạnh… Ở P.Tuy Hòa, gần 100% tủ lạnh và máy giặt đều bị ngập nước. Lúc tôi đến, khu vực này chưa có điện, bà con chưa cắm thử hay đụng vào thiết bị nên khả năng sửa được vẫn còn cao", anh Nam nói.

Nhóm thợ điện tử, điện lạnh từ TP.HCM ra Đắk Lắk hỗ trợ bà con ẢNH: NVCC

Hầu hết tủ lạnh của các hộ dân ở vùng lũ đều hư hỏng ẢNH: NVCC

Không chỉ sửa chữa miễn phí, nhóm còn tận tình hướng dẫn bà con cách vệ sinh, phơi khô và kiểm tra an toàn trước khi sử dụng lại. Với những thiết bị hư hỏng hoàn toàn, họ giải thích rõ ràng để tránh nguy cơ cháy nổ, giật điện. Anh cũng khuyến cáo bà con, khi đồ điện bị ngập nước, tuyệt đối không cắm điện thử; nên để nguyên hiện trạng, sấy khô các vị trí cơ bản rồi mang đến thợ kiểm tra để tránh chập điện và những rủi ro nguy hiểm khác.

"Dù bị thiệt hại nặng nề nhưng khi thấy chúng tôi tình nguyện sửa chữa, bà con cũng vui. Ai cũng nhiệt tình vận chuyển đồ đạc đến để nhóm thợ dễ làm việc. Tôi nghĩ rằng việc giúp đỡ này cũng giúp giảm bớt gánh nặng kinh tế, lan tỏa tinh thần tương ái", anh Nam chia sẻ.

Anh Nam quê ở Quảng Ngãi nên rất đồng cảm với những khó khăn mà bà con miền Trung đang trải qua. Anh tâm nguyện sẽ hết sức hỗ trợ người dân trong hành trình tái thiết cuộc sống sau trận lũ lịch sử.

Làm việc không nghỉ

Anh Trần Văn Nguyên (32 tuổi, nhân viên công ty của anh Nam) cho biết anh không hề chần chừ đăng ký tham gia chuyến công tác đặc biệt này. Anh xung phong tham gia cùng đoàn là để có cơ hội sửa chữa được càng nhiều thiết bị càng tốt để giúp người dân giảm chi phí khắc phục sau mưa lũ.

Nhóm thợ làm việc cật lực để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống ẢNH: NVCC

"Tôi thật sự xót xa khi thấy bà con có người trắng tay, tài sản tích cóp bao năm bị lũ cuốn trôi. Ở TP.HCM, tôi làm việc theo giờ giấc, nhưng vào vùng lũ thì gần như không nghỉ vì máy móc hư hỏng quá nhiều", anh Nguyên nói.

Bà Võ Phụng Ngọc (59 tuổi, ở xã Tuy An Bắc, Đắk Lắk) cho biết sau khi lũ rút, toàn bộ thiết bị điện lạnh và điện tử trong nhà đều hư hỏng. Khi được nhóm của anh Nam hỗ trợ sửa chữa miễn phí, bà chỉ biết nói lời cảm ơn vì nếu phải mua mới tất cả thì vượt quá khả năng của gia đình.

"Trong xóm tôi, nhiều nhà ngập 2 - 2,5 m nên đồ đạc hư hỏng sạch. Nhiều hộ cũng mang đồ đến nhờ xem giúp, chúng tôi quý lắm cái nghĩa tình này", bà Ngọc xúc động.