Bản tin Chuyển động 12h ngày 16.11.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h: Bẫy bán thẻ tập phòng gym | 'Kho vàng' 610 tỉ vụ Mr Pips xử lý ra sao?

TP.HCM cuối thế kỷ 21: Có thể nóng thêm gần 4 độ C, tăng 3 tháng nắng nóng mỗi năm

TP.HCM trong tương lai có thể nóng hơn hiện nay gần 4 độ C, đồng thời mỗi năm có thêm khoảng 3 tháng nắng nóng trên 35 độ. Đây là một trong những kịch bản đáng chú ý được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố, nếu phát thải khí nhà kính tiếp tục ở mức cao.

Không chỉ chuyện thời tiết oi bức, điều này còn kéo theo nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, hạ tầng, ngập úng và nhu cầu điện của thành phố. Vậy TP.HCM có thể đối mặt với những thay đổi nào vào cuối thế kỷ này?

TP.HCM cuối thế kỷ 21: Có thể nóng thêm gần 4 độ C, tăng 3 tháng nắng nóng mỗi năm

Tuyên án Mr Pips và Shark Bình, "kho vàng" 610 tỉ sẽ xử lý thế nào?

Chiều 16.11, sau nhiều ngày nghỉ nghị án, TAND TP.Hà Nội sẽ mở lại phiên xử, dự kiến tuyên án đối với Mr Pips Phó Đức Nam cùng đồng phạm trong vụ lừa đảo chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng.

Đường dây lừa đảo chứng khoán quốc tế, ngoại hối do Mr Pips gây dựng từ mô hình học được ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hàng loạt bộ phận nhân sự được thành lập, phân công nhiệm vụ riêng biệt, từ mời gọi, hướng dẫn, dụ dỗ khách nạp tiền cho đến bảo đảm an ninh, tư vấn xử lý khi bị khiếu nại.

Toàn bộ hệ thống vận hành như một bộ máy có sự phối hợp nhịp nhàng, trong đó nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng được hưởng hoa hồng theo phần trăm số tiền khách nạp. Đây cũng là lý do chính để nhóm này ra sức, tìm mọi cách lôi kéo các nhà đầu tư nạp nhiều tiền nhất có thể.

Cú lừa 2,5 tỉ đồng với bố Mr Pips khi 'chạy' giám định tâm thần cho con trai

Cựu nhân viên phòng gym tiết lộ chiêu bán thẻ tập khiến khách hàng sập bẫy

Nhiều người bỏ ra hàng chục triệu đồng mua thẻ tập gym dài hạn, nhưng phòng tập đóng cửa hoặc quyền lợi bị cắt giảm thì biết kêu ai?

Đáng chú ý, một cựu nhân viên kinh doanh còn tiết lộ những chiêu tư vấn, gây áp lực, thậm chí gian dối để chốt hợp đồng. Vậy phía sau những gói tập tưởng như ưu đãi là gì, và người mua cần làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?