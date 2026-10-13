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    Chuyển động 12h: Diễn biến phiên tòa vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong | Vì sao chủ kênh 'Già làng Tây Nguyên' bị khởi tố?

    Chuyển động 12h: Diễn biến phiên tòa vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong | Vì sao chủ kênh 'Già làng Tây Nguyên' bị khởi tố?

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số
    Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên ngày 13.10.2026 có những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

    Bản tin Chuyển động 12h ngày 13.10.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

    Chuyển động 12h: Diễn biến phiên tòa vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong | Vì sao chủ kênh 'Già làng Tây Nguyên' bị khởi tố?

    Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Những ai có mặt tại phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Bảo Trung?

    Sáng nay 13.10, phiên tòa xét xử tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung trong vụ tai nạn khiến nữ sinh Vĩnh Long tử vong đã được mở lại, sau hai lần tạm hoãn và thay đổi lịch xét xử. Ngay từ sáng sớm, an ninh quanh khu vực tòa án được thắt chặt, mẹ nữ sinh cùng người thân cũng có mặt để theo dõi phiên xử.

    Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Những ai có mặt tại phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Bảo Trung?

    Ca sĩ Chi Dân xin giảm nhẹ hình phạt, người mẫu An Tây không kháng cáo

    Trong vụ án ma túy liên quan chuyến bay VN10 từ Pháp về Việt Nam, ca sĩ Chi Dân đã nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, trong khi người mẫu An Tây không kháng cáo bản án 8 năm tù.

    Đây là hai diễn biến đáng chú ý trong vụ án có 227 bị cáo, bắt nguồn từ việc phát hiện hơn 11 kg ma túy trong hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không hồi tháng 3.2023.

    Ca sĩ Chi Dân xin giảm nhẹ hình phạt, người mẫu An Tây không kháng cáo

    Khởi tố vợ chồng chủ kênh "Già Làng Tây Nguyên"

    Kinh doanh rượu, củ sâm Ngọc Linh ngâm mật ong không giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh", vợ chồng chủ kênh "Già Làng Tây Nguyên" bị công an khởi tố.

    Chuyển động 12h: Diễn biến phiên tòa vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong | Vì sao chủ kênh 'Già làng Tây Nguyên' bị khởi tố? - Ảnh 1.

    Vợ chồng chủ kênh "Già Làng Tây Nguyên" bị khởi tố về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp liên quan thương hiệu sâm Ngọc Linh

    ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

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    Lộ trình đoàn xe đưa 731 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM; Triều cường rạng sáng 12.10; Diễn biến mới vụ kê giường chặn lối đi chung ngăn hàng xóm xây nhà... là những tin tức được đề cập trong bản tin Chuyển động 12h ngày 12.10.2026 của Báo Thanh Niên.

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