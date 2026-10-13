Bản tin Chuyển động 12h ngày 13.10.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h: Diễn biến phiên tòa vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong | Vì sao chủ kênh 'Già làng Tây Nguyên' bị khởi tố?

Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Những ai có mặt tại phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Bảo Trung?

Sáng nay 13.10, phiên tòa xét xử tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung trong vụ tai nạn khiến nữ sinh Vĩnh Long tử vong đã được mở lại, sau hai lần tạm hoãn và thay đổi lịch xét xử. Ngay từ sáng sớm, an ninh quanh khu vực tòa án được thắt chặt, mẹ nữ sinh cùng người thân cũng có mặt để theo dõi phiên xử.

Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Những ai có mặt tại phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Bảo Trung?

Ca sĩ Chi Dân xin giảm nhẹ hình phạt, người mẫu An Tây không kháng cáo

Trong vụ án ma túy liên quan chuyến bay VN10 từ Pháp về Việt Nam, ca sĩ Chi Dân đã nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, trong khi người mẫu An Tây không kháng cáo bản án 8 năm tù.

Đây là hai diễn biến đáng chú ý trong vụ án có 227 bị cáo, bắt nguồn từ việc phát hiện hơn 11 kg ma túy trong hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không hồi tháng 3.2023.

Ca sĩ Chi Dân xin giảm nhẹ hình phạt, người mẫu An Tây không kháng cáo

Khởi tố vợ chồng chủ kênh "Già Làng Tây Nguyên"

Kinh doanh rượu, củ sâm Ngọc Linh ngâm mật ong không giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh", vợ chồng chủ kênh "Già Làng Tây Nguyên" bị công an khởi tố.